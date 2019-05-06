2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri]

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2019 yılının ilk dört aylık dönemini (Ocak-Nisan) ardımızda bıraktık. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), markaların bu döneme ait otomobil satış rakamlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Ocak-Nisan döneminin en çok satılan marka ve modellerini siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Şimdi de sizler için 2019’un ilk dört ayında en çok satılan SUV modellerini derledik.

SUV modellerin otomotiv sektöründeki payı giderek artıyor. Kompakt crossover’lardan 7 kişilik büyük SUV’lara kadar geniş bir yelpazeye ulaşan bu araçlar, genç-yaşlı demeden pek çok kesimi etkisi altına almış durumda. Ülkemizde de bu durumun etkileri görülmüyor değil. Fakat Türkiye’de uygulanan vergi oranlarının çok yüksek olması, vatandaşın daha ucuz olan sedan veya hatchback modellere yönelmesine neden oluyor.

Peki Türkiye’de SUV satışları ne durumda? ODD’nin paylaştığı verilere göre Türkiye SUV pazarının ilk dört aylık dilimdeki lideri Nissan Qashqai. 2 bin 910 adet satmayı başaran araç, en yakın rakibinin oldukça yukarısında. Onun hemen ardından Fransız üretici Peugeot’nun başarılı modeli 3008 geliyor. 2 bin 269 adet satan aracı bin 939 adetle Dacia Duster takip ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen dördüncü SUV modeli bin 878 adetle Hyundai Tucson. Koreli üreticinin başarılı modelini bin 644 adetle Volkswagen Tiguan takip ediyor.

En çok satan ilk 5 SUV'un başlangıç fiyatları şöyle:

Nissan Qashqai 2.910 adet 119.900 TL Peugeot 3008 2.269 adet 233.041 TL Dacia Duster 1.939 adet 95.900 TL Hyundai Tucson 1.878 adet 141.313 TL Volkswagen Tiguan 1.644 adet 171.900 TL

Diğer SUV modelleri ve satış rakamlarına galeriden göz atabilirsiniz: