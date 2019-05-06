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2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri]

2019 yılının Ocak-Nisan dönemini geride bıraktığımız şu günlerde ODD, markalara ait satış rakamlarını paylaştı. Biz de sizler için Türkiye'de en çok satan SUV'ları derledik. Detaylar haberimizde:
2 hf.
6,8b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri]
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2019 yılının ilk dört aylık dönemini (Ocak-Nisan) ardımızda bıraktık. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), markaların bu döneme ait otomobil satış rakamlarını paylaştı. Geçtiğimiz günlerde Ocak-Nisan döneminin en çok satılan marka ve modellerini siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Şimdi de sizler için 2019’un ilk dört ayında en çok satılan SUV modellerini derledik.

SUV modellerin otomotiv sektöründeki payı giderek artıyor. Kompakt crossover’lardan 7 kişilik büyük SUV’lara kadar geniş bir yelpazeye ulaşan bu araçlar, genç-yaşlı demeden pek çok kesimi etkisi altına almış durumda. Ülkemizde de bu durumun etkileri görülmüyor değil. Fakat Türkiye’de uygulanan vergi oranlarının çok yüksek olması, vatandaşın daha ucuz olan sedan veya hatchback modellere yönelmesine neden oluyor.

Peki Türkiye’de SUV satışları ne durumda? ODD’nin paylaştığı verilere göre Türkiye SUV pazarının ilk dört aylık dilimdeki lideri Nissan Qashqai. 2 bin 910 adet satmayı başaran araç, en yakın rakibinin oldukça yukarısında. Onun hemen ardından Fransız üretici Peugeot’nun başarılı modeli 3008 geliyor. 2 bin 269 adet satan aracı bin 939 adetle Dacia Duster takip ediyor. Türkiye’de en çok tercih edilen dördüncü SUV modeli bin 878 adetle Hyundai Tucson. Koreli üreticinin başarılı modelini bin 644 adetle Volkswagen Tiguan takip ediyor.

En çok satan ilk 5 SUV'un başlangıç fiyatları şöyle:

Nissan Qashqai2.910 adet119.900 TL
Peugeot 30082.269 adet233.041 TL
Dacia Duster1.939 adet95.900 TL
Hyundai Tucson1.878 adet141.313 TL
Volkswagen Tiguan1.644 adet171.900 TL

Diğer SUV modelleri ve satış rakamlarına galeriden göz atabilirsiniz:


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Gorod 2 hf. en beğenilen
3008 bu fiyatlara mucize gerçekleştiriyor. Qashqai gibi uygun fiyatlı çözümü olsa yok ederdi piyasayı.
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turkeril 2 hf.
3008 şaşırtıyor. Hadi Tiguan neyse de Duster'ı geçmek, yıllardır best-seller olan Qashqai'ye göz kırpmak kolay bi şey değil.
İşini iyi yaparsan millet Pejo mejo dinlemiyor demek ki
3008 şaşırtıyor. Hadi Tiguan neyse de Duster'ı geçmek, yıllardır best-seller olan Qashqai'ye göz kırpmak kolay bi şey değil.İşini iyi yaparsan millet Pejo...
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selahattın ısık 2 hf.
3008 4 çeker olsa sıralamasını hakedebilirdi.
ama her durumda fiyatını hak etmiyor...
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YuRYTR 1 hf.
2-3 yıl önceki piyasa olsa şuan 3008 yüzde 20 30 fark atardı en yakın rakibine buna eminim
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Fiat S.p.A. 2 hf.
Bekir hocam, sen tercihlerdeki o audiyi kaldır Peugeot yap


2 Yanıt Yanıtla
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Gunpower-storm 1 hf. Fiat S.p.A.
Yüzyıllık audi logosunu düşürtmeyiz!
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BekirTemel 1 hf.
başarılı olduklarını belirtiyordum sürekli fransızların, bizim gibi ön yargılı ülkede bile bu sonuçlar çok anlamlı
@Gunpower-storm

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BekirTemel 1 hf. Fiat S.p.A.
başarılı olduklarını belirtiyordum sürekli fransızların, bizim gibi ön yargılı ülkede bile bu sonuçlar çok anlamlı
@Gunpower-storm

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207m 2 hf.
Aslan pençesi 😀
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Carsever 2 hf.
3008i kim 230a almis?
Ocaktan bu yana 165-190 arasi satiliyor[>:]
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cronus75 2 hf.
Peugeot yine aşırı şişirilmiş liste fiyatları ile komedi çeviriyor, bayiye gittiğinde tek kalemde 30-40000tl'lik kampanya uydurmalarına devam, kime ne kadara kakabilirlerse..
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Kaiser75 2 hf.
Peugeot 3008 benim de çok hoşuma gitti. İmkanları zorlayıp 2019 model 1.5 hdi active prime edition için 190 bin tl'ye şipariş verdim. Umarım yanılmayıp iyi bir tercih yapmışımdır.
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arekamint 2 hf.
30008 bu fiyatıyla helal olsun muazzam araba
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haberelectro 2 hf.
QQ nun filo satışları olmasa 3008 açık ara lider.
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DH Misafiri 2 hf.
Para derdi yoksa lincoln navigator?? para önemli ise Suzuki yada nissan
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turkeril 2 hf.
3008 şaşırtıyor. Hadi Tiguan neyse de Duster'ı geçmek, yıllardır best-seller olan Qashqai'ye göz kırpmak kolay bi şey değil.
İşini iyi yaparsan millet Pejo mejo dinlemiyor demek ki
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