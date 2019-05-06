Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yenilenen teknolojileriyle artık çok daha güvenli ve konforlu olan yeni Mercedes-Benz Sprinter, Mayıs ayından itibaren Türkiye'de satışa sunuldu. İşte Mercedes-Benz Sprinter fiyatı ve özellikleri:
2 hf.
9,1b
1
17
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
Tam Boyutta Gör

1996 yılından bu yana hafif ticari araç sınıfının en önemli temsilcilerinden biri olan Mercedes-Benz Sprinter, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği bulunan yeni Mercedes-Benz Sprinter, önden çekişli modellerde 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman seçeneğine sahip.

Modüler bir yapı üzerine kurulu olan yeni Mercedes-Benz Sprinter, 13+1’den 22+1 kişiye kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca standart olarak sunulan ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltuklar, yeni Mercedes-Benz Sprinter’ı çok daha güvenli bir araç haline getiriyor. Hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi sunan Mercedes-Benz Sprinter’da yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın teknolojileri 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Minibüs; sahip olduğu elektrik destekli direksiyon sistemi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu üst noktalara taşıyor. USB ve Bluetooth arayüzlü, akıllı telefon entegrasyonlu multimedya sistemi de bu sürüş keyfine eğlence katıyor. Şimdiye kadarki en güvenli Sprinter olarak tanıtılan araçta Mesafe takip asistanı DISTRONIC, aktif fren asistanı, aktif şerit takip asistanı ve yorgunluk uyarısı gibi teknolojiler bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran Geri Görüş Kamerası bulunuyor. 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın öne çıkan diğer yenilikleri arasında ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi yer alıyor.

Arkadan itiş ve önden çekiş seçenekleri mevcut 

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor. Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, 6 ileri manuel şanzıman da yeni Mercedes-Benz Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan Yeni Sprinter’ın ekstra uzun modellerinin önümüzdeki aylarda satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter fiyat listesi şu şekilde:

Yeni Sprinter Okul

Okul 16+1Minibüs268.481 TL

Yeni Sprinter Servis

Servis 13+1Minibüs240.970 TL
Servis 14+1Minibüs242.802 TL
Servis 15+1Minibüs233.122 TL
 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 2 hf. en beğenilen
ben
bu fiyata
ev alırım
2 Yanıt Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 hf.
270000 liraya yeni 2+1 ev aldık Balıkesir Merkez'de. Taksi dolmuş gidiyor eve.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neronidas 2 hf.
Yarı fiyatına Transit varken kimse bunu almaz.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Celonfix 1 hf.
Ne kadar ucuz
. 2014 Sprinter'ı 110.000TL'ye almıştık şimdi 250.000TL olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arekamint 2 hf.
Okul servisçilerinin vay haline bunlar nasıl fiyatlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezicioyuncu 2 hf.
Fiyat iyiymis gecenlerde yeni crafter tanitilmis bunda önden cekis olmasi daha alinabilir kiliyor. Zira Tr'de kış sartlari malum arkadan itis yerine tercih edilebilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mendieta58 2 hf.
Fiyatını en üste yazsaydınız o kadar şeyi okumadan sayfadan çıkardım
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lojistisyen 2 hf.
Bornova-karşıyaka hattının yeni gözdesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 2 hf.
270000 liraya yeni 2+1 ev aldık Balıkesir Merkez'de. Taksi dolmuş gidiyor eve.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 2 hf.
Yıldız her alanda lider
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xml-arif 2 hf.
command ekranla kim alır çok merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VolkanKartal 2 hf. yeni yorumcu
Bu kadar var mıydı bunların fiyatı ya ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Moueson 2 hf.
Eski hali daha güzeldi .
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whippoorwill 2 hf.
Gerçekten öyle. Özellikle dış tasarım eskiyi aratıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9088 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
mercedes-benz sprinter, sprinter 2019 fiyat ve
7 etiket daha mercedes sprinter 2019 yeni mercedes-benz sprinter Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. 2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak 2 hf. Xiaomi Redmi Note 7, fotoğraf çekimi için uzaya gönderildi 2 hf. 6 ay kullandım, alınır mı? "Anker Powercore II ve Powerline+ incelemesi" 2 hf. NVIDIA, "Turing A" ve "Turing A olmayan" GPU zarı ayrımından vazgeçiyor 2 hf. Arzum ve İtalyan marka Ducati'den büyük iş birliği 2 hf. Android için YouTube Music artık yerel şarkıları çalabiliyor 2 hf. Spider-Man: Far From Home fragmanı yayınlandı 2 hf. Trump, Çin’den gelen elektronik ürünlerde vergi oranlarını 2.5 katına çıkarıyor 2 hf. Amsterdam, 2030 yılına kadar benzinli ve dizel araçların yasaklanacağını açıkladı 2 hf. Mars’ın bütün suyunu kum fırtınaları çalmış olabilir 2 hf. Xiaomi Mi A3 ve A3 Lite modelleri, Snapdragon 700 serisi işlemci ile gelecek 2 hf. Türk oyun sektöründe başarı hikayesi | VLMedia 2 hf. GTA 6 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı 2 hf. iOS 12.3 kodunda daha fazla toplu taşıma ipucu ortaya çıktı 2 hf. Realme X'in tanıtım tarihi resmen duyuruldu 2 hf. Google I/O 2019’da bizleri neler bekliyor? 2 hf. ABD Hava Kuvvetleri birden fazla füzeyi lazerle havada imha etti 2 hf. Redmi’nin amiral gemi modeli Redmi K20 Pro şeklinde isimlendirilebilir 2 hf. Yeni bir Oppo Reno modeli TENAA’da görüldü 2 hf. Fortnite oyununda Tilted Towers yıkıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri Sonraki Oklahoma'da bulunan bir kişi boynunu kütürdettiği için felç geçirdi 2 hf. Apple tarihi tazminat cezası ile karşı karşıya 2 hf. Riot Games cinsel taciz olaylarıyla çalkalanıyor, bugün protesto yürüyüşü var 2 hf. İngiltere’de iki doktor, sokak ortasında açık kalp ameliyatı yaptı 2 hf. Hubble, 'evrenin tarihini' tek bir büyüleyici fotoğrafa sığdırdı 2 hf. Türkiye mevcut anlaşmadan çıkarsa F-35 projesi çöker mi? 2 hf. Yerli İHA Göksungur, gökyüzündeki en hızlı İHA'mız olacak 2 hf. Avengers: Endgame gişede 2,2 milyar dolara ulaştı: Titanic'i geride bıraktı 2 hf. IDEF 2019'da neler gördük? 2 hf. HTC yakında Helio P35 işlemci ile güçlendirilmiş orta sınıf bir telefon çıkaracak 2 hf. Samsung Galaxy Note 10 daha kavisli bir tasarım ile gelecek 2 hf. Microsoft Store uygulaması yakında Windows 10 Mobile platformunu desteklemeyecek 2 hf. Uygun fiyatlı Redmi 7 Türkiye’ye geliyor 2 hf. OnePlus 7 Pro, süper hızlı depolama teknolojisi UFS 3.0 ile gelebilir 2 hf. Qualcomm Snapdragon 865, 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonda gelecek 2 hf. Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı 2 hf. Tumblr, onu eski günlerine döndürecek yeni sahibini arıyor 2 hf. Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor 2 hf. İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı 2 hf. Oppo RX17 Neo izlenimlerimiz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim