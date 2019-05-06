Yeni Mercedes-Benz Sprinter Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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1996 yılından bu yana hafif ticari araç sınıfının en önemli temsilcilerinden biri olan Mercedes-Benz Sprinter, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle Türkiye’de satışa sunuldu. Minibüs, Panelvan ve Kamyonet olmak üzere 3 ana seçenekte 1.700’ü aşkın farklı seçeneği bulunan yeni Mercedes-Benz Sprinter, önden çekişli modellerde 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman seçeneğine sahip.

Modüler bir yapı üzerine kurulu olan yeni Mercedes-Benz Sprinter, 13+1’den 22+1 kişiye kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ayrıca standart olarak sunulan ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerli yenilenen koltuklar, yeni Mercedes-Benz Sprinter’ı çok daha güvenli bir araç haline getiriyor. Hem ön hem de yolcu bölümü için ayrı klima sistemi sunan Mercedes-Benz Sprinter’da yeni iç yan kaplamalar, arka hoparlörler, her koltuk sırası için USB girişleri ve telefon koyma yerleri bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter'ın teknolojileri

Yeni Mercedes-Benz Sprinter Minibüs; sahip olduğu elektrik destekli direksiyon sistemi, süspansiyonlu sürücü koltuğu ve hız sabitleyici seçeneği ile sürüş konforunu üst noktalara taşıyor. USB ve Bluetooth arayüzlü, akıllı telefon entegrasyonlu multimedya sistemi de bu sürüş keyfine eğlence katıyor. Şimdiye kadarki en güvenli Sprinter olarak tanıtılan araçta Mesafe takip asistanı DISTRONIC, aktif fren asistanı, aktif şerit takip asistanı ve yorgunluk uyarısı gibi teknolojiler bulunuyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da, kendi kendini temizleyebilen ve görüntüyü iç dikiz aynasına aktaran Geri Görüş Kamerası bulunuyor. 360 derece görüş açısına sahip modern park yardımcısı veya silme işlemi esnasında maksimum görüş alanı sunan entegre “Yağmur Tipi Silecek Sistemi”, yeni nesil Sprinter ile birlikte yeni sürüş destek sistemleri olarak sunuluyor. Yeni Mercedes-Benz Sprinter’ın öne çıkan diğer yenilikleri arasında ergonomik tasarımlı konforlu koltuklar, anahtarsız çalıştırma ve optimize edilen iklimlendirme sistemi yer alıyor.

Arkadan itiş ve önden çekiş seçenekleri mevcut

Yeni Mercedes-Benz Sprinter’da arkadan itiş ya da önden çekiş seçenekleri sunuluyor. Önden çekişli araçlar, arkadan itişli araçlarla karşılaştırıldığında aracın yük taşıma kapasitesi 50 kg artıyor. Ayrıca önden çekişli araçların 80 mm daha alçak olan yükleme eşiği de ticari kullanımda yüklemeyi önemli oranda kolaylaştırıyor ve kullanım konforunu artırıyor. Yeni Sprinter’ın 5 ton azami yüklü ağırlığa sahip araçlarda kalın teker seçeneği yer alıyor. Bu özellik sayesinde araçlar yüksek yolcu ve taşıma kapasitelerinde bile daha düşük bir yakıt tüketimi sağlıyor.

Önden çekişli Sprinter modellerinde sunulan 9 kademeli tork konvertörlü otomatik şanzıman, ticari araç pazarında önemli bir yenilik olarak dikkat çekerken, 6 ileri manuel şanzıman da yeni Mercedes-Benz Sprinter’in öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Mayıs ayı itibarıyla satışa sunulan Yeni Sprinter’ın ekstra uzun modellerinin önümüzdeki aylarda satışa sunulması planlanıyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter fiyat listesi şu şekilde:

Yeni Sprinter Okul

Okul 16+1 Minibüs 268.481 TL



Yeni Sprinter Servis

Servis 13+1 Minibüs 240.970 TL Servis 14+1 Minibüs 242.802 TL

Servis 15+1 Minibüs 233.122 TL

