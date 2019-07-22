2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler

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Koreli üretici Hyundai geçtiğimiz günlerde hibrit araçlar için geliştirdiği Active Shift Control (ASC) teknolojisini tanıtmıştı. Vites aralıklarını kısaltan ve yakıt tüketimini daha da düşüren bu teknolojinin ilk kez yeni Sonata’da kullanılacağı açıklanmıştı. 2020 Hyundai Sonata Hybrid ile ilgili detaylar bugün ortaya çıktı.

Yeni nesil Sonata baz alınarak geliştirilen hibrit model, aracın genel görünümünü sürdürse de tasarımındaki bazı detaylar sayesinde farkını ortaya koyuyor. Ön yüzü domine eden ızgaradaki çizgiler ve arka tarafta stop lambalarının uçlarıyla birleşen küçük spoyler bahsettiğimiz farklı detaylar arasında. Ayrıca aerodinamik odaklı tasarıma sahip jantlar da 2020 Hyundai Sonata Hybrid’in kendine has özelliklerinden.

Yeni Sonata Hybrid'in tavanında güneş panelleri bulunuyor

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in en belirgin özelliği ise tavanında. Aracın üzerinde yine ilk kez Sonata ile birlikte kullanılmaya başlanan solar tavan sistemi mevcut. Söz konusu sistem, güneş ışınlarından elde ettiği enerji ile araçtaki bataryayı şarj ediyor. Hyundai’nin belirttiğine göre günde 6 saatlik şarj Sonata Hybrid’e yılda 1,300 kilometre ekstra menzil sağlıyor.

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in en önemli özelliklerinden biri de geçtiğimiz günlerde tanıtılan Active Shift Control (ASC) teknolojisi. Vites aralıklarını %30 oranında kısaltan teknolojinin aynı zamanda performansa ve yakıt ekonomisine olumlu katkı yaptığı, sürtünmeyi minimuma indirerek de şanzımanın dayanıklılığını arttırdığı söyleniyor.

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in kaputu altında Smartstream G2.0 GDİ HEV adı verilen motor görev yapıyor. 152 beygir güç ve 188 Nm tork üreten benzinli ünite, gücünü 6 ileri hibrit şanzımanla tekerleklere aktarıyor. 52 beygir güç ve 205 Nm tork üreten elektrik motorunun da desteğiyle toplam güç 195 beygire yükseliyor. Söz konusu kombinasyonla birlikte 2020 Hyundai Sonata Hybrid’in 100 km’de 4.9 litre yakıt tükettiği belirtiliyor.

Hyundai’nin en son güvenlik teknolojileriyle donatılan yeni Sonata Hybrid’de şirketin yakın zamanda tanıtımını yaptığı Digital Key fonksiyonu da bulunuyor. Bu sistem sayesinde araca tanımlı akıllı telefon ile kapıları açıp kapamak, alarmı aktif etmek ve motoru çalıştırmak mümkün oluyor.