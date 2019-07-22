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2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler

Koreli üretici, güneş enerjili tavan ve vites aralıklarını kısaltan Active Shift Control teknolojisine sahip ilk modeli 2020 Hyundai Sonata Hybrid'i tanıttı. İşte yeni Sonata Hybrid'in özellikleri:
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Hyundai Sonata Hybrid tanıtıldı: Güneş panelli tavan ve yeni teknolojiler
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Koreli üretici Hyundai geçtiğimiz günlerde hibrit araçlar için geliştirdiği Active Shift Control (ASC) teknolojisini tanıtmıştı. Vites aralıklarını kısaltan ve yakıt tüketimini daha da düşüren bu teknolojinin ilk kez yeni Sonata’da kullanılacağı açıklanmıştı. 2020 Hyundai Sonata Hybrid ile ilgili detaylar bugün ortaya çıktı.

Yeni nesil Sonata baz alınarak geliştirilen hibrit model, aracın genel görünümünü sürdürse de tasarımındaki bazı detaylar sayesinde farkını ortaya koyuyor. Ön yüzü domine eden ızgaradaki çizgiler ve arka tarafta stop lambalarının uçlarıyla birleşen küçük spoyler bahsettiğimiz farklı detaylar arasında. Ayrıca aerodinamik odaklı tasarıma sahip jantlar da 2020 Hyundai Sonata Hybrid’in kendine has özelliklerinden.

Yeni Sonata Hybrid'in tavanında güneş panelleri bulunuyor

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in en belirgin özelliği ise tavanında. Aracın üzerinde yine ilk kez Sonata ile birlikte kullanılmaya başlanan solar tavan sistemi mevcut. Söz konusu sistem, güneş ışınlarından elde ettiği enerji ile araçtaki bataryayı şarj ediyor. Hyundai’nin belirttiğine göre günde 6 saatlik şarj Sonata Hybrid’e yılda 1,300 kilometre ekstra menzil sağlıyor.

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in en önemli özelliklerinden biri de geçtiğimiz günlerde tanıtılan Active Shift Control (ASC) teknolojisi. Vites aralıklarını %30 oranında kısaltan teknolojinin aynı zamanda performansa ve yakıt ekonomisine olumlu katkı yaptığı, sürtünmeyi minimuma indirerek de şanzımanın dayanıklılığını arttırdığı söyleniyor.

2020 Hyundai Sonata Hybrid’in kaputu altında Smartstream G2.0 GDİ HEV adı verilen motor görev yapıyor. 152 beygir güç ve 188 Nm tork üreten benzinli ünite, gücünü 6 ileri hibrit şanzımanla tekerleklere aktarıyor. 52 beygir güç ve 205 Nm tork üreten elektrik motorunun da desteğiyle toplam güç 195 beygire yükseliyor. Söz konusu kombinasyonla birlikte 2020 Hyundai Sonata Hybrid’in 100 km’de 4.9 litre yakıt tükettiği belirtiliyor.

Hyundai’nin en son güvenlik teknolojileriyle donatılan yeni Sonata Hybrid’de şirketin yakın zamanda tanıtımını yaptığı Digital Key fonksiyonu da bulunuyor. Bu sistem sayesinde araca tanımlı akıllı telefon ile kapıları açıp kapamak, alarmı aktif etmek ve motoru çalıştırmak mümkün oluyor.


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nikony 42 sn. MehmetNY
Bindiğin arabaya gore yorum mu değişir, bu nasıl bir mantık?
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Bay Robot 21 dk.
Cam tavan hayal oldu...
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deoks 59 dk.
Tasarımı gayet modern ve güzel. Neyini beğenmediniz anlamadım. 3. dünya ülkeleri için üretilmiyor zaten rahat olun. Abd ve Avrupa pazarında satılır.
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yabancı34 45 dk. deoks
golf polo gibi hep ayni tasarimlar lazim bizimkilere iyi cevap vermissin katiliyorum 👍
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esmerbuyucu 1 sa.
Bagaj kapağı ve kaputa da güneş paneli ekleseler daha verimli olabilir.
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fuckulteli 2 sa.
Günde 6 saat ile yılda 1300 km ek menzil.
6 saat güneş altında kalacak ve 3,5 km gidebilecek.
Güneş altında ısınan otomobili soğutmak için çalıştırılan klima daha fazla menzilden yer bence.. 6 saat güneş altında bırakıp 3,5 km gitmektense kapalı otopark buldukça aracı gölgede bırakmak daha mantıklı. (kapalı otoparkı olana hiç gelmez, bizim araç güneşe hasret kaldı.)
Güneş enerjisi elektrikli araçlar için yeterli (kayda değer) enerjiyi sağlayamıyor. Gerçi bunu yaptıklarına göre katkısı maliyetine değiyor olmalı.
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labtek38 2 sa.
Türkiye’ye gelmez gelse de 500 bin üzerinde fiyatı olur herhalde sırf füturüstik görüntüden dolayı.
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haberelectro 2 sa.
hyundai geriye doğru gidiyor artık.
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berk768 2 sa.
Türkiye'de satmaz.
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csh 2 sa. berk768
Neden satmaz?
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nikony 3 sa.
Bu tasarımla anca memleketinde satar. Türkiye de i30 u satamadılar bunu hiç satamazlar muhtemelen de hiç gelmeyecektir.
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albati 1 sa. nikony
Aynı arka tasarıma sahip, sıkıntılı civic'i peynir ekmek gibi sattı Honda.
Ama o Honda tabi, herkes o ayrıcalığa ulaşamıyor maalesef.
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MehmetNY 4 dk. nikony
Bu tasarımın neresi kötü?
Herhalde altında Pagani var ondan beğenmiyorsun.
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