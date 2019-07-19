Yeni Ford Ranger ve Ranger Raptor çok yakında Türkiye'de

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Hafif makyajlı gövdesi, yenilenen motor ve teknolojileriyle bu yılın başında tanıtılan Ford Ranger Türkiye’de satışa sunuluyor. 4x2 ve 4x4 seçeneklerinin yanı sıra manuel ve otomatik şanzıman alternatifleri de bulunan yeni Ford Ranger fiyatı 200 bin 900 TL’den başlıyor.

ABD’li üretici ayrıca pick-up pazarındaki en yeni üyesi Ford Ranger Raptoru da Türkiye’de satışa sunacak. Efsanevi F150’den ilham alarak geliştirilen ve ‘gerçek bir offroad pickup’ı’ olarak lanse edilen Ford Ranger Raptor, Ekim ayında Türkiye pazarına giriş yapacak. Ford Ranger Raptor’un Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Dizel-otomatik kombinasyonu ile %24 yakıt tasarrufu

Makyajlı Ford Ranger, yeni 2.0 litre EcoBlue turbo dizel motoru ile yüzde 24’e varan yakıt verimliliği sunuyor. Giriş seviyesinde 170 beygir güç ve 420 Nm tork üreten motor 100 km’de 8,3 litre yakıt tüketiyor. Aynı motorun 213 beygir güç ve 500 Nm tork üreten bi-turbo versiyonu da 9,2 litre yakıt tüketimine sahip. Bu sınıfta bir ilk olan 10 ileri otomatik şanzıman seçeneğine de sahip Ford Ranger, XLT ve Wildtrack donanım paketleri ile müşterilere sunuluyor.

Makyajlı Ford Ranger’da yaya algılama özelliğine sahip çarpışma önleme sistemi ve akıllı hız limiti özellikleri standart olarak sunuluyor. Bunun yanı sıra araçta Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma, Aktif Park Yardımcısı, Trafik İşareti Algılama, Devrilme Önleme, Römork Salınım Kontrolü, Şerit Takip Uyarısı gibi teknolojiler de mevcut. Makyajlı Ford Ranger’ın kabin kısmında da 8 inçlik dokunmatik ekrana sahip, Apple CarPlay ve Android Auto destekli SYNC 3 bilgi-eğlence sistemine yer veriliyor.

Ford Ranger Raptor Ekim'de geliyor

Ekim ayında Türkiye pazarına giriş yapacak yeni Ford Ranger Raptor’da ise Ranger Wildtrack modelinde kullanılan bi-turbo 2.0 litre EcoBlue motor görev yapıyor. Söz konusu versiyonda alt devirlerde yüksek tork üretimi için her iki turbo da çalışıyor. Üst devirlerde ise küçük turbo devreden çıkarken büyük turbo yüksek güç üretimi için çalışmaya devam ediyor. 213 beygir güç ve 500 Nm tork üreten motor, gücünü 10 ileri otomatik şanzımanla tekerleklere iletiyor. Bu kombiyasyonla birlikte yeni Ford Ranger Raptor 10 km’de 8,9 litre yakıt tüketiyor.

Yeni Ranger Raptor, çeki demirine bağlı olarak 2.500 kg ile 4.635 kg arasında römork çekme kapasitesine ve 1.560 mm ile 1.575 mm ebatlarında kargo alanına sahip. 850 mm ile sınıfının en iyi su geçiş derinliğine sahip olduğu söylenen Ranger Raptor, mümkün olan en iyi performansı sunmak için Baja, Spor, Çim, Çakıl, Kar, Çamur, Kum, Kaya ve Normal gibi farklı sürüş modları ve Arazi Yönetim Sistemiyle donatılmış. Devrilme Önleme Fonksiyonu, Elektronik Stabilite Kontrolü, Yokuş Kalkış Desteği, Eğim İniş Kontrolü ve Yük Uyarlama Kontrolü de sürüş güvenliğini arttıran özelliklerden.