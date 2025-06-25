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    Elektrikli Volvo EX30 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

    Markanın giriş seviye SUV modeli Volvo EX30, ülkemize özel motorla %10'luk ÖTV diliminden giriş yaptı. Peki yeni Volvo EX30 kaç para? Volvo EX30 özellikleri neler? İşte detaylar:

    Volvo’nun tamamen elektrikli ve kompakt SUV modeli EX30, Türkiye’de düzenlenen lansman ile satışa sunuldu. Markanın elektrikli dönüşümündeki en önemli adımlardan biri olan Volvo EX30 fiyatı 1.913.000 TL'den başlıyor.

    Volvo EX30 fiyat listesi💸(Haziran 2025)
    Versiyon Fiyat
    Single Motor Extended Range Ultra 1.913.000 TL

    Volvo EX30, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Yeni Volvo EX30 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yeni Volvo EX30, Türkiye'de Single Motor Extended Range versiyonuyla satışa sunuluyor. Tek motora sahip bu arkadan itişli versiyon, 150 kW (204 hp) güç ve 343 Nm tork üreten motorla donatılmış. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6,5 saniyede tamamlayan model, 69 kWsa (64 kWsa net) kapasiteli NMC bataryasıyla WLTP'ye göre 476 kilometreye kadar menzil sunuyor.

    Tüm Volvo modellerinde olduğu gibi EX30'da da son hız 180 km/s ile sınırlı ve 153 kW DC hızlı şarjda %10-80 dolum süresi 27 dakika civarında.

    Volvo EX30'un çift motorla dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Twin Motor Performance versiyonu da Türkiye'ye gelecek ancak bu versiyonun fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Söz konusu versiyon, toplam 315 kW (428 hp) güç ve 543 Nm tork sunan motorlardan güç alıyor. Bu sayede 0*100 km/s hızlanma süresi 3,6 saniyeye kadar düşen elektrikli kompakt SUV, aynı bataryayla WLTP'ye göre 450 km'ye kadar menzil vadediyor.

    Yeni Volvo EX30 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Volvo EX30, Ultra isimli üst seviye donanımla geliyor. Bu donanım seviyesinin öne çıkan özellikleri arasında elektrikli koltuklar, ısı pompası, Park Pilot yardımcısı, 360 derece kamera, panoramik cam tavan, 22 kW AC şarj cihazı, Harman Kardon ses sistemi, anahtarsız giriş, Pilot Assist, otomatik bagaj kapağı, dijital anahtar, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto gibi özellikler yer alıyor.

    B segmentinde yer alan yeni Volvo EX30; 4233 mm uzunluğa, 1837 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, Geely'nin SEA platformunu kullanıyor. Volvo, şasinin mümkün olduğunda kompakt, alçak ağırlık merkezine ve eşit ön-arka ağırlık dağılımına sahip bir otomobil yapmak için özel olarak ayarlandığını açıkladı. Verilen değerlere göre aracın minimum ağırlığı da 1830 kg.

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