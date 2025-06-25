Elektrikli Volvo EX30 Türkiye'de! İşte fiyatı ve özellikleri

Volvo’nun tamamen elektrikli ve kompakt SUV modeli EX30, Türkiye’de düzenlenen lansman ile satışa sunuldu. Markanın elektrikli dönüşümündeki en önemli adımlardan biri olan Volvo EX30 fiyatı 1.913.000 TL'den başlıyor.
|Versiyon
|Fiyat
|Single Motor Extended Range Ultra
|1.913.000 TL
Volvo EX30, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tüm Volvo modellerinde olduğu gibi EX30'da da son hız 180 km/s ile sınırlı ve 153 kW DC hızlı şarjda %10-80 dolum süresi 27 dakika civarında.
Volvo EX30'un çift motorla dört tekerlekten çekiş özelliği sunan Twin Motor Performance versiyonu da Türkiye'ye gelecek ancak bu versiyonun fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmadı. Söz konusu versiyon, toplam 315 kW (428 hp) güç ve 543 Nm tork sunan motorlardan güç alıyor. Bu sayede 0*100 km/s hızlanma süresi 3,6 saniyeye kadar düşen elektrikli kompakt SUV, aynı bataryayla WLTP'ye göre 450 km'ye kadar menzil vadediyor.
B segmentinde yer alan yeni Volvo EX30; 4233 mm uzunluğa, 1837 mm genişliğe, 1555 mm yüksekliğe ve 2650 mm aks mesafesine sahip. Söz konusu model, Geely'nin SEA platformunu kullanıyor. Volvo, şasinin mümkün olduğunda kompakt, alçak ağırlık merkezine ve eşit ön-arka ağırlık dağılımına sahip bir otomobil yapmak için özel olarak ayarlandığını açıkladı. Verilen değerlere göre aracın minimum ağırlığı da 1830 kg.
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