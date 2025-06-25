Koenigsegg, 1625 beygirlik yeni pist canavarını tanıttı: Sadair's Spear

Christian von Koenigsegg’in açıklamasına göre, bu özel model “rekor kırmak için üretildi” ve İsveç’teki Gotland Ring pistinde Jesko Attack’ten 1.1 saniye daha hızlı olduğu kanıtlandı.
Sadair’s Spear’ın kalbinde yine çift turbo V8 motor yer alıyor ancak yeni kalibrasyon ve geliştirilmiş soğutma sistemi sayesinde performans artmış durumda. Araç, normal benzinle 1.300 hp, E85 yakıtla ise 1.625 hp güç üretiyor. Bu, Jesko Attack’e kıyasla sırasıyla 20 ve 25 beygirlik bir artış demek. Güç, Koenigsegg’in özel Light Speed Transmission (LST) şanzımanıyla arka tekerleklere aktarılıyor.
Ağırlık konusunda da ciddi bir adım atılmış: Araç, Jesko’dan 35 kg daha hafif. Bu sayede Koenigsegg One:1 modelinde elde edilen 1:1 güç/ağırlık oranı aşılmış oluyor.
İçeride, ağırlığı azaltmak adına karbon fiber koltuklar, sadeleştirilmiş orta konsol ve minimum yalıtım tercih edildi. Üç noktalı emniyet kemerleri standart, altı noktalı yarış kemeri ise opsiyonel olarak sunuluyor. Yine de araçta SmartCluster dijital gösterge, kablosuz şarj ve kuş bakışı park destek sistemi gibi konfor özellikleri korunmuş.
İsmi nereden geliyor?
Modelin ismi, şirketin kurucusu Christian von Koenigsegg’in babası Jesko’nun en sevdiği yarış atı olan “Sadair’s Spear”dan ilham alıyor. Jesko modeli de ismini ondan almıştı.
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