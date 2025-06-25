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    Koenigsegg, 1625 beygirlik yeni pist canavarını tanıttı: Sadair's Spear

    Koenigsegg’in Jesko temelli özel üretim modeli Sadair’s Spear, artırılmış gücü, hafif yapısı ve gelişmiş aerodinamiğiyle pist performansında yeni bir seviyeyi hedefliyor.

    Koenigsegg, 1625 beygirlik yeni pist canavarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en hızlı hiper otomobillerinden biri olan Koenigsegg Jesko Attack, İsveçli üreticinin yeni modeliyle daha da ileri taşındı. Koenigsegg Sadair’s Spear, tamamen yol kullanımına uygun olmasına rağmen pist odaklı geliştirilmiş bir versiyon olarak karşımıza çıkıyor. Sadece 30 adet üretilecek modelin tamamı şimdiden satıldı. Canavarın fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

    Christian von Koenigsegg’in açıklamasına göre, bu özel model “rekor kırmak için üretildi” ve İsveç’teki Gotland Ring pistinde Jesko Attack’ten 1.1 saniye daha hızlı olduğu kanıtlandı.

    Sadair’s Spear’ın kalbinde yine çift turbo V8 motor yer alıyor ancak yeni kalibrasyon ve geliştirilmiş soğutma sistemi sayesinde performans artmış durumda. Araç, normal benzinle 1.300 hp, E85 yakıtla ise 1.625 hp güç üretiyor. Bu, Jesko Attack’e kıyasla sırasıyla 20 ve 25 beygirlik bir artış demek. Güç, Koenigsegg’in özel Light Speed Transmission (LST) şanzımanıyla arka tekerleklere aktarılıyor.

    Ağırlık konusunda da ciddi bir adım atılmış: Araç, Jesko’dan 35 kg daha hafif. Bu sayede Koenigsegg One:1 modelinde elde edilen 1:1 güç/ağırlık oranı aşılmış oluyor.

    Koenigsegg, 1625 beygirlik yeni pist canavarını tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sadair’s Spear, daha hafif süspansiyon yayları, Koenigsegg’in geliştirdiği ön Triplex amortisörler ve çok katmanlı karbon-seramik frenler ile donatıldı. Ayrıca, yeni tasarlanan çift kanatlı aktif arka spoiler, alt gövde hava kanalları ve geniş çamurluk çıkışları sayesinde aerodinamik verimlilik artırıldı.

    İçeride, ağırlığı azaltmak adına karbon fiber koltuklar, sadeleştirilmiş orta konsol ve minimum yalıtım tercih edildi. Üç noktalı emniyet kemerleri standart, altı noktalı yarış kemeri ise opsiyonel olarak sunuluyor. Yine de araçta SmartCluster dijital gösterge, kablosuz şarj ve kuş bakışı park destek sistemi gibi konfor özellikleri korunmuş.

    İsmi nereden geliyor?

    Modelin ismi, şirketin kurucusu Christian von Koenigsegg’in babası Jesko’nun en sevdiği yarış atı olan “Sadair’s Spear”dan ilham alıyor. Jesko modeli de ismini ondan almıştı.

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