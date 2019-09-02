Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı

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Tesla, Twitter üzerinden yaptığı bir duyuruda Model 3 arabalarında deri kullanmayı bıraktığını duyurdu. Aslında Elon Musk’a ait şirket, 2017 yılında aldığı bir kararla araç koltuklarında gerçek deri kullanmayı tamamen bırakmış ve “Tesla Sentetik Materyal” adını verdiği bir malzeme kullanmaya başlamıştı. Hayvan kaynaklı hiçbir malzemenin bulunmadığı söz konusu ürün tamamıyla “vegan” olarak kabul edilmişti.

Model 3’ün vegan olmamasının ardındaki sebep ise aracın direksiyonun deri kaplı oluşuyla alakalıydı. Model S ve Model X’te bulunan deri olmayan direksiyon opsiyonu, bugüne kadar farklı bir direksiyona sahip olan Model 3’te bulunmuyordu.

Bu yıl içinde düzenlenen hissedarlar toplantısında Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Derneği'nden (PETA) bir yetkili, Musk’a Model 3 ile ilgili talebi iletmiş ve CEO tarafından Model Y’nin de vegan özelliklere sahip olacağına dair verilen sözü hatırlatmıştı.

Tesla’nın araçlarında kullanmaya başladığı sentetik malzemenin ise kullanıma sokulduğu günden itibaren yapılan testler ve alınan geribildirimler sonucu oldukça sağlam olduğu ifade ediliyor.

https://electrek.co/2019/08/31/tesla-model-3-interior-leather-free/