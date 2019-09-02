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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı

Tesla, Model 3'ün direksiyonunda bulunan deri kaplamayı en nihayetinde kullanmayı bıraktı. Aracın içinde artık deri malzeme bulunmuyor. Bu haliyle araç sonunda "vegan" olabildi.
4 gün
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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Tesla, Model 3’ün iç döşemelerinde deri kullanmayı bıraktı
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Tesla, Twitter üzerinden yaptığı bir duyuruda Model 3 arabalarında deri kullanmayı bıraktığını duyurdu. Aslında Elon Musk’a ait şirket, 2017 yılında aldığı bir kararla araç koltuklarında gerçek deri kullanmayı tamamen bırakmış ve “Tesla Sentetik Materyal” adını verdiği bir malzeme kullanmaya başlamıştı. Hayvan kaynaklı hiçbir malzemenin bulunmadığı söz konusu ürün tamamıyla “vegan” olarak kabul edilmişti.

Model 3’ün vegan olmamasının ardındaki sebep ise aracın direksiyonun deri kaplı oluşuyla alakalıydı. Model S ve Model X’te bulunan deri olmayan direksiyon opsiyonu, bugüne kadar farklı bir direksiyona sahip olan Model 3’te bulunmuyordu.

Bu yıl içinde düzenlenen hissedarlar toplantısında Hayvanlara Etik Muamele İçin Mücadele Edenler Derneği'nden (PETA) bir yetkili, Musk’a Model 3 ile ilgili talebi iletmiş ve CEO tarafından Model Y’nin de vegan özelliklere sahip olacağına dair verilen sözü hatırlatmıştı.

Tesla’nın araçlarında kullanmaya başladığı sentetik malzemenin ise kullanıma sokulduğu günden itibaren yapılan testler ve alınan geribildirimler sonucu oldukça sağlam olduğu ifade ediliyor.



https://electrek.co/2019/08/31/tesla-model-3-interior-leather-free/ Yorum Yaz
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Bay Robot 4 gün en beğenilen
Veganlık bahane kar etmek şahane
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general4242 4 gün
Kesilen hayvanlarin derisi boşa gidiyor ama
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orhanirmak 4 gün
Ne güzel dertleri var adamların.
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DH Misafiri 1 gün
eceliyle yatağında ölen kaç inek var?
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esmerbuyucu 3 gün
Yanlıştan tez zamanda dönmüşler. İnek veya başka bir hayvan derisi kullanan diğer firmalar düşünsün.
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fatihkaplanist 3 gün
Benim aracı da servise götürüp bizon derilerini cikarttirayim.
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bende345 3 gün
Derisi için yetiştirilen inek mi varmış?
Ne yapacaklar ? Eti için kesilen, hayvanları derisini kullanmamanın mantığı yok.
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ilkerinanç 3 gün
Saçma mantık yürütmüşler.O hayvanlar her halükarda yenmek üzere kullanılacakalr.Derileri çöpe mi atacaksın?
Bu arada arkadaşlar eleman sahte hesapla sizi trollüyor kafanızı kullanın.
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medyxnet 3 gün
Veganlıkla yüksek bir gider kalemine elveda demiş oldu :)
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ugur.k 3 gün
Deriden nefret ediyorum çok terletiyor biçimi bozuluyor kumaş candır
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wolferto 3 gün
Direksiyonu yemiyorsunuz la vegan atalarınız soguktan nasıl korundu merak ediyorum.
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Rouvax 3 gün
Peki o sentetik malzemeyi üretmenin yarattığı carbon ayak izi ne acaba ?
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aykut12344 3 gün Rouvax
ineklerin midesinden çıkan gazın sera gazına etkisini araştırın o zaman.
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aykut12344 4 gün
arabanın her yeri plastik metal, direksiyon ve azcık bir yeri deri olması neyi değiştirir anlamıyorum. birde bunu matah birşeymiş gibi pazarlıyorlar.
ayrıca doğal olduğu için çabuk deforme olabiliyor. bence tüm modeller buna son vermeli. sentetik malzeme teknolojisi çok gelişti artık. hem güvenlik hem konfor anlamında deriden daha dayanıklı ve rahat malzemeler var.
teslayı destekledim ben. güzel karar almış.
birazdan gelir deri doğal malzeme yea sağlıklı diyip damacadan su içenler. onlara demem o ki her doğal olan şey sağlıklı değil.
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interwap 4 gün aykut12344
İnsan elinin araçta en fazla değdiği kısım.
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