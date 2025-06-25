Yetki belgesiz ikinci el otomobil alım satım yapanlara 72 milyon TL ceza!

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre bugüne kadar Türkiye genelinde 72.726 işletmeye yetki belgesi verildi. Son yapılan denetimlerde etki belgesiz ikinci el alım satımı yapan 101 gerçek ve tüzel kişi hakkında yaklaşık 72 milyon TL idari para cezası uygulandı. Bugüne kadar Bakanlık tarafından uygulanan idari para cezası tutarı 102 milyon TL’ye ulaştı.
Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerin azaltılması, haksız ticari uygulamaların ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi, sektörde daha adil ve güvenli bir ortamın tesis edilmesi amacıyla yetki belgesi zorunluluğunu hayata geçirmişti.
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