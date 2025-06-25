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    MG, Goodwood Hız Festivali'nde yeni bir model tanıtacak

    Konuyla ilgili ipucu görseli, bize bu modelin MG'nin kardeş markası IM Motors'a ait IM 6 olabileceğini gösteriyor. Eğer doğruysa bu model doğrudan Tesla Model Y'ye rakip olacak.

    MG, Goodwood Hız Festivali'nde yeni bir model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    MG, elektrikli otomobil pazarındaki iddiasını bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Marka, 10 Temmuz'da gerçekleşecek Goodwood Hız Festivali'nde "yeni bir dönemin başlangıcı" olarak tanımladığı modelini tanıtacağını duyurdu.

    Sosyal medyada paylaşılan tanıtım görseli pek detay vermese de, görseldeki silüet MG’nin daha önce Avustralya pazarında tanıttığı IM6 crossover modeline benziyor. Bu da MG’nin daha premium odaklı IM markasını Avrupa'ya getirmeye hazırlandığını gösteriyor ki geçen yıl bu adımın planlandığına yönelik haberler ortaya çıkmıştı.

    IM, Çinli otomotiv devi SAIC’in, Alibaba ve Zhangjiang Hi-Tech firmalarıyla ortaklaşa kurduğu yeni nesil bir elektrikli araç markası. Avustralya’da bu markanın modelleri halihazırda MG çatısı altında satılıyor. Benzer bir stratejinin Avrupa'da da uygulanması bekleniyor. Zira MG, son dönemde sportif Cyberster ve konsept Cyber X gibi daha üst segmente hitap eden modellerle dikkat çekiyor. Bu adım, MG’nin uygun fiyatlı otomobillerden daha teknolojik ve prestijli modellere doğru evrildiğini gösteriyor.

    MG, Goodwood Hız Festivali'nde yeni bir model tanıtacak Tam Boyutta Gör
    IM 6 Crossover

    Çin pazarında IM6, 767 beygir gücüne ulaşabilen versiyonlarıyla sunuluyor ve en güçlü versiyonu 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.5 saniyede ulaşabiliyor. Ayrıca 800V elektrik mimarisi sayesinde 396 kW'a kadar hızlı şarj desteği sunan araç, %30'dan %80’e sadece 15 dakikada şarj olabiliyor.

    MG’nin bu lansmanla birlikte hem teknolojik hem de performans açısından Tesla Model Y’ye doğrudan rakip olacak güçlü bir adım atması bekleniyor. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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