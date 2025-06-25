Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BYD Çin’de frene bastı: Hız kesen dev, stok ve talep kriziyle karşı karşıya

    BYD, Çin’de bazı fabrikalarında üretimi azaltıp genişleme planlarını erteledi. Artan stoklar ve yavaşlayan satışlar, elektrikli araç devini frene basmaya zorladı.

    Çinli otomotiv devi BYD, stok ve talep kriziyle karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv devi BYD, iç pazarda yaşanan talep daralması ve artan stok seviyeleri nedeniyle bazı fabrikalarında vardiya azaltımına gitti ve yeni üretim hatlarına yönelik genişleme planlarını erteledi. Reuters’a konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen iki kaynağa göre, bu adımlar şirketin son yıllardaki hızlı büyümesinin ivme kaybettiğine işaret ediyor.

    Üretim üçte bir oranında azaldı

    Kaynaklara göre BYD, Çin genelindeki en az dört fabrikasında gece vardiyalarını iptal etti ve üretim kapasitesini yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü. Şirketin bazı yeni üretim hatlarına yönelik planları da askıya alındı. Bu kararların gerekçesi olarak maliyetleri azaltma ihtiyacı ve satış hedeflerinin tutturulamaması gösteriliyor.

    BYD, geçen yıl çoğunluğu Çin’de olmak üzere 4,27 milyon araç satmıştı. Aynı yıl elektirkli araç satışlarında da Tesla’yı geçerek lider olmuştu. Bu yılki hedefi ise satışları yaklaşık yüzde 30 artırarak 5,5 milyon adede ulaştırmak. Ancak, Nisan ve Mayısaylarında üretim artış hızı sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 0,2 gibi düşük seviyelerde kaldı. Bu oranlar, 2024 Şubat’tan bu yana en zayıf büyüme olarak kayıtlara geçti.

    Verilere göre BYD, 2023 ve 2024 yıllarının ikinci çeyreğinden itibaren aylık üretimini artırmaya başladı. Ancak bu yıl trend değişti ve Nisan ve Mayıs aylarında ortalama üretim 2024'ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 29 düştü.

    Hızlı üretim artışı ve fiyat savaşı ters tepti

    Çinli otomotiv devi BYD, stok ve talep kriziyle karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    BYD, geçtiğimiz iki yıl boyunca üretimini agresif şekilde artırarak daha uygun fiyatlı modelleri piyasaya sürmüş, fiyatları kırarak rekabeti kızıştırmıştı. En ucuz modelinin başlangıç fiyatını 55.800 yuan (yaklaşık 7.800 dolar) seviyesine çeken şirket, rakipleri de benzer indirime zorlamıştı. Ancak bu strateji, stokların birikmesine neden oldu.

    Çin Otomotiv Bayileri Derneği'nin Mayıs ayı verilerine göre, BYD bayilerindeki ortalama stok seviyesi 3,21 ay ile ülke genelindeki tüm markalar arasında en yüksek orana ulaştı. Ülke genelinde bu ortalama 1,38 ay seviyesinde bulunuyor.

    Bayiler kapanıyor, sektörde baskı artıyor

    Shandong eyaletindeki büyük bir BYD bayisinin iflas ettiği, en az 20 satış noktasının kapalı veya terkedilmiş durumda olduğu bildirildi. Çin Otomobil Satıcıları Ticaret Odası, Haziran ayında otomobil üreticilerine, bayilere daha fazla araç göndermek yerine satış performansına uygun üretim planları yapmaları çağrısında bulundu.

    Sektörde derinleşen fiyat rekabeti, tedarikçilerden bayilere kadar birçok aktörün kârlılığını düşürüyor ve nakit akışını zorluyor. Çinli düzenleyici kurumlar da bu tablo karşısında otomotiv sektöründeki fiyat indirimlerini daha yakından izlemeye başlamış, hatta fiyat savaşına son verilmesi çağrısında bulunmuştu.

    İç pazarda yaşanan bu durgunluk, Çinli otomobil üreticilerini yurt dışı pazarlara daha fazla odaklanmaya zorluyor. 2025’in ilk beş ayında BYD, 1,76 milyon araç sattı. Bu satışların yaklaşık yüzde 20’si ise ihracattan elde edildi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bisikletleri 3 dakikada elektrikliye dönüştüren kit

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    17 yaşında sakal nasıl çıkar çamaşır makinesi fişi takınca sigorta atıyor lastik balon yapması 35 k ne demek hurda belgeli ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Honor X9B 5G
    Honor X9B 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus TUF Gaming A15
    Asus TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum