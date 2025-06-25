BYD Çin’de frene bastı: Hız kesen dev, stok ve talep kriziyle karşı karşıya

Üretim üçte bir oranında azaldı
Kaynaklara göre BYD, Çin genelindeki en az dört fabrikasında gece vardiyalarını iptal etti ve üretim kapasitesini yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü. Şirketin bazı yeni üretim hatlarına yönelik planları da askıya alındı. Bu kararların gerekçesi olarak maliyetleri azaltma ihtiyacı ve satış hedeflerinin tutturulamaması gösteriliyor.
BYD, geçen yıl çoğunluğu Çin’de olmak üzere 4,27 milyon araç satmıştı. Aynı yıl elektirkli araç satışlarında da Tesla’yı geçerek lider olmuştu. Bu yılki hedefi ise satışları yaklaşık yüzde 30 artırarak 5,5 milyon adede ulaştırmak. Ancak, Nisan ve Mayısaylarında üretim artış hızı sırasıyla yüzde 13 ve yüzde 0,2 gibi düşük seviyelerde kaldı. Bu oranlar, 2024 Şubat’tan bu yana en zayıf büyüme olarak kayıtlara geçti.
Verilere göre BYD, 2023 ve 2024 yıllarının ikinci çeyreğinden itibaren aylık üretimini artırmaya başladı. Ancak bu yıl trend değişti ve Nisan ve Mayıs aylarında ortalama üretim 2024'ün dördüncü çeyreğine göre yüzde 29 düştü.
Hızlı üretim artışı ve fiyat savaşı ters tepti
Çin Otomotiv Bayileri Derneği'nin Mayıs ayı verilerine göre, BYD bayilerindeki ortalama stok seviyesi 3,21 ay ile ülke genelindeki tüm markalar arasında en yüksek orana ulaştı. Ülke genelinde bu ortalama 1,38 ay seviyesinde bulunuyor.
Bayiler kapanıyor, sektörde baskı artıyor
Shandong eyaletindeki büyük bir BYD bayisinin iflas ettiği, en az 20 satış noktasının kapalı veya terkedilmiş durumda olduğu bildirildi. Çin Otomobil Satıcıları Ticaret Odası, Haziran ayında otomobil üreticilerine, bayilere daha fazla araç göndermek yerine satış performansına uygun üretim planları yapmaları çağrısında bulundu.
Sektörde derinleşen fiyat rekabeti, tedarikçilerden bayilere kadar birçok aktörün kârlılığını düşürüyor ve nakit akışını zorluyor. Çinli düzenleyici kurumlar da bu tablo karşısında otomotiv sektöründeki fiyat indirimlerini daha yakından izlemeye başlamış, hatta fiyat savaşına son verilmesi çağrısında bulunmuştu.
İç pazarda yaşanan bu durgunluk, Çinli otomobil üreticilerini yurt dışı pazarlara daha fazla odaklanmaya zorluyor. 2025’in ilk beş ayında BYD, 1,76 milyon araç sattı. Bu satışların yaklaşık yüzde 20’si ise ihracattan elde edildi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: