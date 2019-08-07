2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı

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Önümüzdeki ay düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı için son hazırlıklarını yapan Koreli üretici, fuarda görücüye çıkaracağı 2020 Hyundai i10’un çizim görselini paylaştı.

2020 Hyundai i10’un çizim görsellerindeki kadar hareketli ve agresif çizgilere sahip olmasını elbette bekleyemeyiz. Fakat Koreli marka, yeni i10’un “daha enerjik ve çevik” bir görünüme kavuşacağını kesin bir dille ifade ediyor. Yuvarlak sis farlarını da içine alan yeni ızgara tasarımı ve eskiye nazaran daha sert görünen farlar bunun sinyallerini ilk bakışta veriyor.

Bunun yanı sıra 2020 Hyundai i10’un motor kaputundaki çizgiler, üçgen şeklinde hava girişlerine sahip sportif ön tampon ve farların ortasından geriye doğru uzanan belirgin omuz çizgisi de bu enerjik görünümü destekliyor. Gövde ile zıt renklere sahip tavan ve yan aynaları göz önüne aldığımızda 2020 Hyundai i10’un bolca kişiselleştirme seçeneğine sahip olacağını da söylemek mümkün.

Yakalanan casus görüntüler o kadar da heyecan verici durmuyor

Yeni Hyundai i10 bolca teknoloji ile gelecek

2020 Hyundai 10’un teknolojileri ve motor seçenekleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Fakar Koreli marka yeni i10’un gelişmiş teknolojilerle donatılacağını onayladı. Ön Çarpışma Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Sistemi gibi özellikleri 2020 Hyundai i10’da standart olarak görebiliriz. Geri görüş kamerası ve kablosuz şarj ünitesi gibi teknolojiler de yine bu kompakt aracın özellikleri arasında bulunacak.

Üç ve dört silindirli motor seçeneklerine sahip olması beklenen 2020 Hyundai 10’daki seçeneklerden birinin 120 beygirlik 1.0 litre T-GDI olması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki ay Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak 2020 Hyundai i10 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-reveals-first-sketch-of-the-all-new-i10/