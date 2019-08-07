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2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı

Önümüzdeki ay tanıtılması beklenen 2020 Hyundai i10'un çizim görseli paylaşıldı. Yeni i10 bu görselde gerçekten çok hareketli görünüyor. Fakat bunun gerçeğe yansıması nasıl olacak yakında göreceğiz.
15 sa.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı
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Önümüzdeki ay düzenlenecek Frankfurt Otomobil Fuarı için son hazırlıklarını yapan Koreli üretici, fuarda görücüye çıkaracağı 2020 Hyundai i10’un çizim görselini paylaştı.

2020 Hyundai i10’un çizim görsellerindeki kadar hareketli ve agresif çizgilere sahip olmasını elbette bekleyemeyiz. Fakat Koreli marka, yeni i10’un “daha enerjik ve çevik” bir görünüme kavuşacağını kesin bir dille ifade ediyor. Yuvarlak sis farlarını da içine alan yeni ızgara tasarımı ve eskiye nazaran daha sert görünen farlar bunun sinyallerini ilk bakışta veriyor. 

Bunun yanı sıra 2020 Hyundai i10’un motor kaputundaki çizgiler, üçgen şeklinde hava girişlerine sahip sportif ön tampon ve farların ortasından geriye doğru uzanan belirgin omuz çizgisi de bu enerjik görünümü destekliyor. Gövde ile zıt renklere sahip tavan ve yan aynaları göz önüne aldığımızda 2020 Hyundai i10’un bolca kişiselleştirme seçeneğine sahip olacağını da söylemek mümkün.

Yakalanan casus görüntüler o kadar da heyecan verici durmuyor 

Yeni Hyundai i10 bolca teknoloji ile gelecek 

2020 Hyundai 10’un teknolojileri ve motor seçenekleri hakkında henüz net bir bilgi yok. Fakar Koreli marka yeni i10’un gelişmiş teknolojilerle donatılacağını onayladı. Ön Çarpışma Asistanı, Sürücü Dikkat Uyarısı ve Şerit Takip Sistemi gibi özellikleri 2020 Hyundai i10’da standart olarak görebiliriz. Geri görüş kamerası ve kablosuz şarj ünitesi gibi teknolojiler de yine bu kompakt aracın özellikleri arasında bulunacak.

Üç ve dört silindirli motor seçeneklerine sahip olması beklenen 2020 Hyundai 10’daki seçeneklerden birinin 120 beygirlik 1.0 litre T-GDI olması muhtemel görünüyor. Önümüzdeki ay Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak 2020 Hyundai i10 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



https://www.hyundai.news/eu/model-news/hyundai-motor-reveals-first-sketch-of-the-all-new-i10/ Yorum Yaz
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CWaRRioR 12 sa. en beğenilen mnyksvsc
Adnan Oktar esprisi mi?
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AsiretinMarjinalCocugu 7 sa.
Çizimdeki jant ofsetli en az 17 inç bi alttaki fotoğrafta 14 inç jant kapaklı.
Hangi araba çizimle birebir aynı olmuş ki,sizde alemsiniz.Normal bu tür uçuk kaçık çizimler.
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Chan ctin 7 sa.
Çizim güzel ama gerçeği daha sade olacaktır.
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DH Misafiri 11 sa.
emanet araba gibi duruyor
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esmerbuyucu 11 sa.
Çizim gayet hoş olmuş.
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mnyksvsc 14 sa.
Neden hâlâ i10, yeni model yapın i31 mesela :)
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CWaRRioR 12 sa. mnyksvsc
Adnan Oktar esprisi mi?
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por favor 14 sa.
Mevcut kasa sınıfının en şirini.
Bu çizimdeki şirin değil kızgın bir şey olmuş.
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CWaRRioR 12 sa. por favor
Angry Birds'ü anımsattı :)
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hömmgüzel 14 sa.
Konsept tasarımları ne yazık ki seri üretimde göremiyoruz 😔
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