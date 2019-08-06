Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro

Avrupa fiyatları açıklanan 2019 Peugeot 208'in Almanya'daki başlangıç noktası 15 bin 490 euro olacak. En tepede bulunan e-208 isimli elektrikli versiyonun fiyatı ise 30 bin euro'dan başlayacak.
1 gün
6,8b
6
31
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro
Tam Boyutta Gör

Tepeden tırnağa değişen tasarımı, yepyeni teknolojileri ve elektrikli versiyonuyla otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başaran 2019 Peugeot 208’in yurt dışı fiyatlarıyla ilgili detaylar gelmeye başladı. Yaz sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak yeni 208’in Almanya’daki başlangıç fiyatı 15 bin 490 euro.

2019 Peugeot 208, Almanya’da Like, Active, Allure ve GT paketleriyle satışa sunulacak. Fransız üreticinin kompakt sınıftaki yeni oyuncusunun kaputu altında 75, 100 ve 130 beygirlik versiyonlara sahip 1.2 litre PureTech benzinli ve 100 beygirlik 1.5 litre BlueHDi dizel motor seçenekleri bulunacak. Bunun yanı sıra 136 beygirlik elektrik motoruna sahip Peugeot e-208 de seçenekler arasında bulunacak.

2019 Peugeot 208’in Almanya’daki fiyat listesine baktığımızda başlangıç noktasının 15 bin 490 euro olduğunu görüyoruz. Bu fiyat, 75 beygirlik benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Like donanım paketi için geçerli. Bir üst paket olan Active versiyonu ve 100 beygirlik benzinli motor seçeneğine geçildiğinde ise fiyat 17 bin 950 euro’ya yükseliyor. Yalnızca Allure paketi ve EAT8 şanzımanla sunulan 130 beygirlik benzinli motorun fiyatı ise 23 bin 500 euro.

2019 Peugeot 208’i dizel motorla satın almak isteyen Alman müşteriler için tek seçenek bulunuyor. Active ve Allure donanım paketleriyle sunulan 100 beygirlik 1.5 litre BlueHDi dizel seçeneğinin başlangıç fiyatı 19 bin 850 euro. Tam elektrikli e-208’in fiyatı doğal olarak diğer versiyonlara göre biraz pahalı. Active paketiyle 30 bin 450 euro’dan başlayan elektrikli aracın fiyatı en tepedeki GT paketiyle birlikte 36 bin 600 euro’ya kadar tırmanıyor.

2019 Peugeot 208’in Avrupa fiyatına baktığımızda Polo ve Fiesta gibi güçlü rakiplerinden biraz pahalı olduğunu görüyoruz. Örneğin Polo’nun Almanya’daki satış fiyatları 14 bin 285 euro’dan başlıyor. Polo’nun Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 110 bin 700 TL. Bakalım yeni Peugeot 208 ülkemize nasıl bir fiyatla giriş yapacak hep birlikte göreceğiz.



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ymhaslaman 1 gün en beğenilen
Şu tasarım Polo'ya, Fiesta'ya, İ20'ye bin çeker.
Not: Bana göre.
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TnesQuare 1 gün
Beyler, boşverin...
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 1 gün
Çıplak fiyatı 100bin TL. Biz kaça alacağız bu aracı?
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sefa1451 10 sa.
Ötv aklıma geldi sinirlendim aracın tasarımı harika olmuş ama taksi yapılmalık gibi :D ülkemizde pek görmeyiz zaten peugeot pek tutulmuyor 150 k filan fiyatı olucaktır pek tercih edilmez.
Mantıklı fiyatlar olursa devletimiz elektrikli araca destek anlamında atılımlar yaparsa falan bu aracın elektriklisi çok mantıklı tercih olabilir gerçi elektriğede en son %15 zam gelmişti ev faturası bile 200 ün üstünde geldi geçen ay yok vazgeçtim bizim ülkemizde hiç bir şekli mantıklı değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 12 sa.
10 yıl boyunca yemeden içmeden biriktirsem alabiliyormuyum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
medverdev 12 sa.
mükemmel bir tasarım her modelini koşulsuz beğenmeye başladım. Ama sadece beğeniyorum alıcı gözüyle bakmıyorum merak etmeyin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Karl_Fairburne 15 sa.
Adamlar 15 Bin'e sıfır araç alabiliyor :( Acaba biz u adamlarala farklı gezegenlerde mi yaşıyoruz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 15 sa.
Şu arabayı 15 bin liraya aldığınız hayal edin.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaB0 14 sa. deoks
Çok fena küfür ederim.
Sana değil.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RefLections 16 sa.
Türkiye fiyatını düşünüyorum da bu kadar güzel araba satılamayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 16 sa.
düşünmeyin kafayı yersiniz gerçekten bak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 16 sa.
Peugeot kendini çok geliştirdi. hem kalite hem tasarım açısından şu an en beğendiğim marka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YuRYTR 17 sa.
6.5 euro kuruyla gelir Tr ye ona eminim 130 140 felan olur diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadalt 17 sa.
Bir 208 sahibi olarak çok beğendim ama malesef türkiye de artık B araçlar bile hayal oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
DoğanGörünümlüToros +292 hsyn_hksvr +195 CWaRRioR +193 apulunas +137 noktasalih +115 SaB0 +94 VYCanisMajoris +83 cem1907 +82 kuruwa +77 HoLyZz! +73
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
6 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6822 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
2019 peugeot 208, elektrikli 208 ve
8 etiket daha peugeot e-208 peugeot 208 fiyat yeni 208 fiyat Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 sa. Apple güvenlik araştırmacılarına özel iPhone verecek 11 sa. Gigabyte yeni Radeon RX 5700 serini duyurdu 11 sa. Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını! 11 sa. Yavuz gemisi Doğu Akdeniz’de sondaja başladı 12 sa. Twitter, bildirimleri dondurmanıza izin verecek 12 sa. HTC patent sorunları nedeniyle İngiltere'deki telefon satışlarını durdurdu 13 sa. Samsung, Galaxy Note 10'u güçlendirecek Exynos 9825 işlemcisini tanıttı 13 sa. LG, IFA 2019 fuarında katlanabilir akıllı telefonunu tanıtabileceğinin sinyalini verdi 14 sa. Türkiye’de internete en hızlı Huawei cihazları giriyor 15 sa. Türkiye Uzay Ajansının kadrosu belli oldu 15 sa. 2020 Hyundai i10'un tasarımını gösteren çizim görseli paylaşıldı 16 sa. DDR4 belleklerde yeni hız rekoru 1 gün 64 MP kameralı Realme modelinin ismi belli oldu 1 gün Google Stadia için yeni etkinlik tarihi açıklandı 1 gün Sadece 2 atom kalınlığında altın tabakası üretildi 1 gün Apple Card sınırlı sayıda kullanıcı için açıldı 1 gün Intel 56 çekirdekli Cooper Lake Xeon Scalable işlemcilerini duyurdu 1 gün Control sistem gereksinimleri ve Ray Tracing görsel farkı yayınlandı 1 gün Oppo Reno Z elimizde | Şık tasarım, farklı işlemci 1 gün Toshiba’nın yeni NVMe SSD’si neredeyse MicroSD kart büyüklüğünde 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro Sonraki Ölümsüz kabul edilen hidranın kök hücre hatları incelendi 1 gün Google tüm donanım ürünlerinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanacak 1 gün Asus sektörün en büyük 4K FreeSync 2 monitörünü satışa sunuyor 1 gün Ninja’nın boşluğunu Twitch ilginç bir şekilde doldurdu 1 gün Danıştaya 'Netflix sansürü' davası 1 gün iOS cihazlarının kablosuz veri aktarımları risk taşıyor 1 gün Kuzey Koreli hackerlar finans dünyasını 2 milyar dolarlık zarara uğrattı 1 gün Samsung 136 katmanlı 6. nesil 3D V-NAND yongalarını duyurdu 1 gün Amiral gemisi Nubia Z20'nin yeni bir görüntüsü yayınlandı 1 gün Turkcell, 5G'de dünya hız rekorunu kırdı! 1 gün Huawei, EMUI 10 arayüzünü 9 Ağustos'ta duyuracak 1 gün 2021 model Samsung Galaxy telefonlar AMD'nin mobil GPU'ları ile gelebilir 1 gün Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak 1 gün 2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde 1 gün Realme bir yıl içinde 10 milyon akıllı telefon sevkiyatı yaptı 1 gün Chrome eklentilerinin yüzde 50'sinin indirme sayısı 16'nın altında 1 gün iPhone 11, 20 Eylül'de satışa çıkabilir 1 gün Redmi 64 MP dörtlü kamera sistemini 7 Ağustos'ta tanıtacak 2 gün Venom 2'nin yönetmeni resmen Andy Serkis oldu 2 gün Galaxy Note 10 Plus mühendislik örneği metroda ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
tarihi eminönü balıkçısında yaşanan vahşet #eminönündevahşet
DH Forum
PES 2020 ve NBA 2K20 Playstore'a Özel Avantajlarla Ön Siparişte
Bölüm Sonu Canavarı
Hitman'in Isı Güdümlü Çantası Güncelleme ile Resmi Olarak Sila...
Bölüm Sonu Canavarı
Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç nok...
DonanımHaber
Yerli uçan arabanın prototipi yayınlandı: Önümüzdeki ay uçacak
DH Forum
Mount & Blade 2: Bannerlord'dan 20 Dakikalık Oynanış Videosu Y...
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim