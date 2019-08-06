Yeni Peugeot 208'in Avrupa fiyatları belli oldu: Başlangıç noktası 15 bin 490 euro

Tam Boyutta Gör



Tepeden tırnağa değişen tasarımı, yepyeni teknolojileri ve elektrikli versiyonuyla otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başaran 2019 Peugeot 208’in yurt dışı fiyatlarıyla ilgili detaylar gelmeye başladı. Yaz sonuna doğru Avrupa’da satışa sunulacak yeni 208’in Almanya’daki başlangıç fiyatı 15 bin 490 euro.

2019 Peugeot 208, Almanya’da Like, Active, Allure ve GT paketleriyle satışa sunulacak. Fransız üreticinin kompakt sınıftaki yeni oyuncusunun kaputu altında 75, 100 ve 130 beygirlik versiyonlara sahip 1.2 litre PureTech benzinli ve 100 beygirlik 1.5 litre BlueHDi dizel motor seçenekleri bulunacak. Bunun yanı sıra 136 beygirlik elektrik motoruna sahip Peugeot e-208 de seçenekler arasında bulunacak.

2019 Peugeot 208’in Almanya’daki fiyat listesine baktığımızda başlangıç noktasının 15 bin 490 euro olduğunu görüyoruz. Bu fiyat, 75 beygirlik benzinli motora ve 5 ileri manuel şanzımana sahip Like donanım paketi için geçerli. Bir üst paket olan Active versiyonu ve 100 beygirlik benzinli motor seçeneğine geçildiğinde ise fiyat 17 bin 950 euro’ya yükseliyor. Yalnızca Allure paketi ve EAT8 şanzımanla sunulan 130 beygirlik benzinli motorun fiyatı ise 23 bin 500 euro.

2019 Peugeot 208’i dizel motorla satın almak isteyen Alman müşteriler için tek seçenek bulunuyor. Active ve Allure donanım paketleriyle sunulan 100 beygirlik 1.5 litre BlueHDi dizel seçeneğinin başlangıç fiyatı 19 bin 850 euro. Tam elektrikli e-208’in fiyatı doğal olarak diğer versiyonlara göre biraz pahalı. Active paketiyle 30 bin 450 euro’dan başlayan elektrikli aracın fiyatı en tepedeki GT paketiyle birlikte 36 bin 600 euro’ya kadar tırmanıyor.

2019 Peugeot 208’in Avrupa fiyatına baktığımızda Polo ve Fiesta gibi güçlü rakiplerinden biraz pahalı olduğunu görüyoruz. Örneğin Polo’nun Almanya’daki satış fiyatları 14 bin 285 euro’dan başlıyor. Polo’nun Türkiye’deki başlangıç fiyatı ise 110 bin 700 TL. Bakalım yeni Peugeot 208 ülkemize nasıl bir fiyatla giriş yapacak hep birlikte göreceğiz.