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2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde

2020 Mustang Shelby GT500'ün performans verilerini saklı tutan Ford'dan yeni bilgiler geldi. Gelmiş geçmiş en güçlü Ford olarak anılan araç, 0-160-0 skoru ve buna imkan veren parçalarıyla gündemde.
1 gün
4,3b
5
39
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde
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Gelmiş geçmiş en güçlü Ford olarak anılan 2020 Mustang Shelby GT500’ü bu yılın başında görücüye çıkaran Ford, aracın performans değerlerini sonraya saklamıştı. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamada, performans canavarının bazı verileri paylaşıldı.

Ford’un yaptığı açıklamada 2020 Mustang Shelby GT500’ün 0-160-0 değerinin 10.6 saniye olduğu ifade edildi. Yani aracın 0’dan 160 km/s hıza çıkıp yeniden durma noktasına gelmesi sadece 10.6 saniye sürüyor. Yetkililer, bu sürenin elde edilmesinde 2020 Mustang Shelby GT500’ün kaputu altındaki motor ve şanzıman uyumunun yanı sıra fren sisteminin de önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Peki bahsi geçen bu parçalar neler? İlk olarak aracın en güçlü Ford olmasını sağlayan motordan başlayalım. 2020 Mustang Shelby GT500’ün kaputu altında 760 beygir güç ve 850 Nm tork üreten 5.2 litre V8 ünite görev yapıyor. Üretilen gücü yola aktarmak için de Tremec imzalı 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor. Söz konusu şanzımanın vites geçişlerini yalnızca 80 milisaniyede gerçekleştirdiği de verilen bilgiler arasında.

Elbette bu denli güçlü bir aracın zamanında durabilmesi de önemli. Bu yüzden 2020 Mustang Shelby Gt500’de 420 mm’lik iki parçalı ön fren diskleri ve 6 pistonlu Brembo kaliperler kullanılıyor. Bunun bir Amerikan otomobilinde kullanılan en büyük sistem olduğu da Ford’un iddiaları arasında. Opsiyonel olarak sunulan 20 inçlik karbon fiber jantlar, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ve ayarlanabilir spoyler gibi parçalar da 2020 Mustang Shelby’i özel kılan detaylar arasında.

Daha önce 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacağı ve 400 metre skorunun 11 saniyenin altında olacağı açıklanan 2020 Mustang Shelby GT500, 74 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.



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The Balance 1 gün en beğenilen nacsnacs32
Peki Tesladan şu ses çıkıyor mu?
2 Yanıt Yanıtla +18
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The Balance 1 gün
5.2 V8

Biz 2.0 motorun bile hayalini kuramıyoruz ülkede. Sonra neden sinirlisin neden streslisin. Dacia Sandero ile bu araç aynı birim paraya satılıyor belki o yüzdendir.(Hatta muhtemelen biraz daha pahalı.)
5.2 V8Biz 2.0 motorun bile hayalini kuramıyoruz ülkede. Sonra neden sinirlisin neden streslisin. Dacia Sandero ile bu araç aynı birim paraya satılı...
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Yanıtla +13
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Led Zeppelin 1 gün
Şu olmadan konu eksik kalıyor. Canım sıkıldıkça açıp dinliyorum aracın sesini, her konuya da atıyorum


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1 Avatar
cseyfe 1 gün
gene amerikada olsam kesin alirdim, ooo sadece 74000 birim muhabbetleri baslamis
defalarca yazdim yine yazayim
amerikada 74 binlik araba o kadar ucuz olaydi, herkesin altinda shelby olurdu. ama herkes honda toyota aliyor 25 bine
he zorlarsin sartlari alirsin belki. ama ondan sonra arabada yasarsin, disini kendin cekersin, ameliyatini kendin yaparsin. 1 sene icinde de arabani satarsin :)
kisaca buranin 74 bini ile oranin 74 bini ayni degil. bunu orada yasamis, her firsatta da giden biri olarak yaziyorum.
1 Yanıt Yanıtla +2
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_WaMpire_ 1 gün cseyfe
Bir siteden aldığım bir yazı "Software Developers earned an average salary of $106,710 in 2017" Bunu orada yaşamış biri olduğun için Türkçe ye çevirmiyorum. Aylık ortalama 8890 dolar kazandığını varsayalım. Neden mi yazılımcı, bende yazılımcıyım.
74bin dolarlık aracı alırken benzer yapıda biraz birikim yapıp kredi ile arabaya girdiğini varsayalım. 74 binlik arabası 100 bin olsun krediyle. Adam iyi kötü bir şekilde bu aracı 3 veya 4 yılda kapatır.
TR şartlarında yazılımcı 10 bin alsın 120 bin yıllık yapar. Aracın TR fiyatı malum. Arabaların piyasası malum. Kullanılan motor malum. Mustang in M sini bile vermezler. Versinler yakıtını koyamaz vergisinde boğulur kaskosuyla mezara sokarlar.
Polemik yapmayın; İngiltere' ye gidip normal maaşla 2010-2011 Porsche Cayenne na binen arkadaşım var. Zorlanmadan elinin kiri ile aldı biniyor. Rastgele bir sahibinden ilanında fiyatı 200bin+ arabanın.
Arabaları geç drone, elektronik, hobi RC model araçlar vs. DJI Mavic Pro 2 1500$ USA de, TR de 10 - 15 bin bandında. Biri %15 maaşıyla diğeri tam maaş ya da 1.5 maaşıyla alacak aç kalarak.
Daha nasıl birimlerle konuşucaz anlamıyorum ki...
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Silver_Code 1 gün
fiyata birim olarak bakınca bile ne kadar ucuz diyor insan
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alemburda34 1 gün
Neyinize yetmiyor alın sürün motor sesinide artık ağzınızdan yaparsınız.
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Özgür1616 1 gün
Konuda 89 iq lar cirit atıyor
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VETERINARY 1 gün
Tipik viraj özürlüsü verimsizlik abidesi amerikan çıksın nürburgring'e görelim boyunun ölçüsünü.
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xml-arif 1 gün
bizde 74bin tl'ye sıfır clio alamazsın
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DH Misafiri 1 gün
Adamin beyni 10.6 saniyede durmus hem bisey anlamamis hem anlatamamis. Dogrusunu yazalim kabaca. Amerikada ortalama 2bin dolar olsun maas, 3 kusur yilda alinabilir bu arac. Turkiyede 2000 lira olsun, aracin trdeki fiyati da 1 bucuk milyon lira olsun, 63 yilda alinabilir bu arac. 63 yilda da alinamaz gerci, para enflasyona yenik dusecegi icin sonsuza dogru gider taksitlerin bitme suresi :)
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por favor 1 gün
Bu testi biraz sık tekrarlasınlar motoru kısa zamanda kucağa alırlar.
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10ff 1 gün
Amerikada 74 bin dolar yani 410 bin civari ediyor. Amerika da asgari ücret 1500 birim eyalete gore değişir. Yani adamlar 1500 birimi 410.000 birime biriktirmesi lazim. Burda en kral arac 30 bine var otomatik vvitesi bilmem nesi. 2000 birim asgari ücret arac ise 410 bin tl ye geliyor. Tek fark orda benzin daha ucuz.
gören de açlıktan ölüyor sanar... Hey Allah'ım...
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The Balance 1 gün 10ff
Nasıl bir matematik hesabınız var anlamadım. Umarım ironidir.
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Abidinkaya 1 gün 10ff
Hocam arabanın parasını tlye çevirdin de maaşı niye TL'ye çevirmedin? Üstteki arkadaşın dediği gibi umarım ironidir.
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kamisama- 1 gün 10ff
IQ tek haneli olunca hayat cidden zor olmalı küçük kardeşim. Ailene sabır diliyorum.
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DH Misafiri 1 gün
Yani tesla ile mustang karşılaştırmak. Siz gidin oyuncaklarınızla oynamaya devam edin.
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nacsnacs32 1 gün yeni yorumcu DH Misafiri
Evet teslada benzer fiyatla ludacris modu fln sunuyor hemide elektrikli daha nolsun. Ayni paraya tesla tercih edilir yeni teknoloji
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