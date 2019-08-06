2020 Mustang Shelby GT500, 10.6 saniyelik 0-160-0 skoruyla gündemde

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Gelmiş geçmiş en güçlü Ford olarak anılan 2020 Mustang Shelby GT500’ü bu yılın başında görücüye çıkaran Ford, aracın performans değerlerini sonraya saklamıştı. Bugün şirket tarafından yapılan açıklamada, performans canavarının bazı verileri paylaşıldı.

Ford’un yaptığı açıklamada 2020 Mustang Shelby GT500’ün 0-160-0 değerinin 10.6 saniye olduğu ifade edildi. Yani aracın 0’dan 160 km/s hıza çıkıp yeniden durma noktasına gelmesi sadece 10.6 saniye sürüyor. Yetkililer, bu sürenin elde edilmesinde 2020 Mustang Shelby GT500’ün kaputu altındaki motor ve şanzıman uyumunun yanı sıra fren sisteminin de önemli rol oynadığını ifade ediyor.

Peki bahsi geçen bu parçalar neler? İlk olarak aracın en güçlü Ford olmasını sağlayan motordan başlayalım. 2020 Mustang Shelby GT500’ün kaputu altında 760 beygir güç ve 850 Nm tork üreten 5.2 litre V8 ünite görev yapıyor. Üretilen gücü yola aktarmak için de Tremec imzalı 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kullanılıyor. Söz konusu şanzımanın vites geçişlerini yalnızca 80 milisaniyede gerçekleştirdiği de verilen bilgiler arasında.

Elbette bu denli güçlü bir aracın zamanında durabilmesi de önemli. Bu yüzden 2020 Mustang Shelby Gt500’de 420 mm’lik iki parçalı ön fren diskleri ve 6 pistonlu Brembo kaliperler kullanılıyor. Bunun bir Amerikan otomobilinde kullanılan en büyük sistem olduğu da Ford’un iddiaları arasında. Opsiyonel olarak sunulan 20 inçlik karbon fiber jantlar, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ve ayarlanabilir spoyler gibi parçalar da 2020 Mustang Shelby’i özel kılan detaylar arasında.

Daha önce 0-100 km/s hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlayacağı ve 400 metre skorunun 11 saniyenin altında olacağı açıklanan 2020 Mustang Shelby GT500, 74 bin dolar başlangıç fiyatına sahip olacak.