2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı

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2020 Volkswagen Golf’ü aylar önce test edilirken görmüştük. Araç kamuflajsız gibi görünse de, üzerinde asıl tasarım detaylarını gizleyen folyolar kullanılmıştı. Sekizinci nesil Golf bu kez tüm detaylarıyla karşımızda.

2020 Volkswagen Golf, bu kez reklam çekimleri sırasında casus kameralara yakalandı. Karşımızda duran aracın rengi daha önce görüntülenen prototiplerle aynı. Fakat özellikle ön tamponu ve stop lambalarını gizleyen folyolar ortadan kalkmış. Bu sayede 2020 Volkswagen Golf’teki en büyük değişimlerden biri olan yeni stop lambalarını rahatlıkla görebiliyoruz.

2020 Volkswagen Golf’ün arka kısmında ayrıca krom şeritle birbirine bağlanmış sahte egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Tampona komunlandırılan plakanın sağında ve solunda bulunan ince yatay reflektörler de hafif bir değişimle birlikte varlığını sürdürüyor. Önceden logonun tam ortasından geçen çizginin 2020 Volkswagen Golf’te daha yukarı taşındığı da göze çarpan detaylar arasında. Golf 8’in ön tarafında ise yeni ön farlar, kaput üzerindeki çizgiler ve yeniden tasarlanan ön tampon dikkat çekiyor.

Elimizde 2020 Volkswagen Golf’ün yalnızca bu iki görüntüsü mevcut. Fakat Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen Golf 8’in kabin ve teknoloji kısmında da önemli yenilikler barındıracağını biliyoruz. Tamamen yeni dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bu değişimler arasında olacak. Ayrıca 2020 Volkswagen Golf’e OTA yani uzaktan güncelleme desteği de gelecek.

2020 Volkswagen Golf ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://www.carscoops.com/2019/08/gotcha-vw-golf-mk8-snapped-totally-naked-during-commercial-shoot/