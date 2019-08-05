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2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı

Aylar önce üzerindeki yanıltıcı folyolarla görebildiğimiz 2020 Volkswagen Golf, reklam çekimleri için tüm yanıltıcı unsurlardan arındı. Golf 8'in dış tasarımı, yeni görüntülerle tamamen ortaya çıktı.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2020 Volkswagen Golf'ün (Mk8) tasarımı reklam çekimlerinde ortaya çıktı
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2020 Volkswagen Golf’ü aylar önce test edilirken görmüştük. Araç kamuflajsız gibi görünse de, üzerinde asıl tasarım detaylarını gizleyen folyolar kullanılmıştı. Sekizinci nesil Golf bu kez tüm detaylarıyla karşımızda.

2020 Volkswagen Golf, bu kez reklam çekimleri sırasında casus kameralara yakalandı. Karşımızda duran aracın rengi daha önce görüntülenen prototiplerle aynı. Fakat özellikle ön tamponu ve stop lambalarını gizleyen folyolar ortadan kalkmış. Bu sayede 2020 Volkswagen Golf’teki en büyük değişimlerden biri olan yeni stop lambalarını rahatlıkla görebiliyoruz.

2020 Volkswagen Golf’ün arka kısmında ayrıca krom şeritle birbirine bağlanmış sahte egzoz çıkışları dikkat çekiyor. Tampona komunlandırılan plakanın sağında ve solunda bulunan ince yatay reflektörler de hafif bir değişimle birlikte varlığını sürdürüyor. Önceden logonun tam ortasından geçen çizginin 2020 Volkswagen Golf’te daha yukarı taşındığı da göze çarpan detaylar arasında. Golf 8’in ön tarafında ise yeni ön farlar, kaput üzerindeki çizgiler ve yeniden tasarlanan ön tampon dikkat çekiyor.

Elimizde 2020 Volkswagen Golf’ün yalnızca bu iki görüntüsü mevcut. Fakat Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılması beklenen Golf 8’in kabin ve teknoloji kısmında da önemli yenilikler barındıracağını biliyoruz. Tamamen yeni dijital gösterge paneli ve büyük dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi bu değişimler arasında olacak. Ayrıca 2020 Volkswagen Golf’e OTA yani uzaktan güncelleme desteği de gelecek.

2020 Volkswagen Golf ile ilgili yeni gelişmeler yaşandıkça siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



https://www.carscoops.com/2019/08/gotcha-vw-golf-mk8-snapped-totally-naked-during-commercial-shoot/ Yorum Yaz
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mathematician_01 2 gün en beğenilen
Süreyya hanımlar henüz teşrif etmemiş mi?
1 Yanıt Yanıtla +60
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deoks 2 gün
O ön far tasarımını nasıl bu kadar çirkin yapabilmişler büyük başarı. İlla buzdolabına benzeteceğiz diye uğraşıyorlar heralde.
1 Yanıt Yanıtla +33
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yunusaticioglu 2 gün
ön far tasarımı çok çirkin
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mehmehcik_71 3 sa.
Güzel de parası da güzel
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vs-fb 8 sa.
Tampon tasarlamaktan bıkmadılar.
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Foxxxxxx 1 gün
Sıradan araba işte ha 7 ha 8 ne olacağını bekliyoruz heyecan yaratmanın bir faydası yok
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habib_723 1 gün
Amblemi Mercedes gibi büyütseler bir fark yaratır mı acaba
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McLaren64 1 gün
Zaten sınıfının en çok satan modeli. Risk alıp niye büyük değişim yapsın adamlar? Yine peynir ekmek gibi satacak.
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iterif 1 gün yeni yorumcu
Arka taraf 1 serisini anımsatıyor. Vw her zamanki gibi yeni kasa yapmış ama dışarıdan değişen pek bir olay yok. Parça parça bakarsak tamam ama genel açıdan tip aynı. Yeni leon yeni golften güzel olacak ve golf leona göre yaşlı kalacak.
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Djalma Feitosa Dias 1 gün
leş
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Emre D 1 gün
Açıkçası b.. gibi olmuş.
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mokinto 1 gün
OTA desteğinin Türkiye'de bir anlamı yok. Sim kart yerli ve sunucular Türkiye'de olmadıkça.
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en_x 1 gün
araba önden bakınca çıktığına pişman gibi duruyor
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