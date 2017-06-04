2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak

Uber ve Airbus’ın öne çıktığı ilk uçan otomobili geliştirme yarışına Toyota destekli bir startup olan Cartivator de katılıyor. Bazı genç Toyota çalışanlarının da görev aldığı Cartivator ise diğer firmaların aksine uçan arabayı, uçan taksi filosu veya kişisel sürüş için kullanmayacak. Cartivator’ın hedefi 2020 yılında Tokyo’da gerçekleşecek olan yaz olimpiyatlarında, olimpiyat ateşini uçan bir otomobille yakıp görkemli bir açılış törenine imza atmak.

Toyata’nın geçtiğimiz ay 385.000$’lık yatırım yaptığını açıkladığı Cartivator, 2014 yılında SkyDrive isimli bir uçan otomobil geliştirmeyi başarmıştı ancak SkyDrive’ın hem görünüm olarak otomobilden çok drone’u anımsatıyor oluşu hem de son kullanıcıya hitap eden bir araç değil de Cartivator’ın yeteneklerini göstermek adına hazırlanmış bir ürün olması, SkyDrive’ın uçan otomobil olarak değerlendirilmemesine neden olmuştu.

İnsanlı İlk Uçuş Gelecek Yıl Yapılacak

Olimpiyat ateşini yakacak uçan otomobilin prototipini test eden şirket, otomobilin ateşi yakmak için daha da yükseğe uçurmayı ve mevcut prototipin dış dizaynını otomobile benzetmeyi amaçlıyor. Cartivator Başkanı Tsubasa Nakamura’nın açıklamalarına göre insanlı ilk uçuş 2018’in sonlarına doğru yapılmış olacak.

Cartivator’ın üreteceği uçan arabanın kısa vadedeki görevi olimpiyat ateşini yakmak olsa da mühendisler bu prototip üzerinden ilerleyerek elektrikli ve kentsel bölgelerde kullanıma uygun olan küçük bir uçan otomobil ortaya koymayı umuyor.