Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak

Toyota'dan finansal destek alan bir startup olan Cartivator, 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan bir otomobil ile yakmak için çalışmalara başladı.
1 yıl
2,9b
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak
 

Uber ve Airbus’ın öne çıktığı ilk uçan otomobili geliştirme yarışına Toyota destekli bir startup olan Cartivator de katılıyor. Bazı genç Toyota çalışanlarının da görev aldığı Cartivator ise diğer firmaların aksine uçan arabayı, uçan taksi filosu veya kişisel sürüş için kullanmayacak. Cartivator’ın hedefi 2020 yılında Tokyo’da gerçekleşecek olan yaz olimpiyatlarında, olimpiyat ateşini uçan bir otomobille yakıp görkemli bir açılış törenine imza atmak.

Toyata’nın geçtiğimiz ay 385.000$’lık yatırım yaptığını açıkladığı Cartivator, 2014 yılında SkyDrive isimli bir uçan otomobil geliştirmeyi başarmıştı ancak SkyDrive’ın hem görünüm olarak otomobilden çok drone’u anımsatıyor oluşu hem de son kullanıcıya hitap eden bir araç değil de Cartivator’ın yeteneklerini göstermek adına hazırlanmış bir ürün olması, SkyDrive’ın uçan otomobil olarak değerlendirilmemesine neden olmuştu.

İnsanlı İlk Uçuş Gelecek Yıl Yapılacak 

Olimpiyat ateşini yakacak uçan otomobilin prototipini test eden şirket, otomobilin ateşi yakmak için daha da yükseğe uçurmayı ve mevcut prototipin dış dizaynını otomobile benzetmeyi amaçlıyor. Cartivator Başkanı Tsubasa Nakamura’nın açıklamalarına göre insanlı ilk uçuş 2018’in sonlarına doğru yapılmış olacak.

Cartivator’ın üreteceği uçan arabanın kısa vadedeki görevi olimpiyat ateşini yakmak olsa da mühendisler bu prototip üzerinden ilerleyerek elektrikli ve kentsel bölgelerde kullanıma uygun olan küçük bir uçan otomobil ortaya koymayı umuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Bluflame 1 yıl
olimpiyatlari niye kaybettiğimiz şimdi belli oldu, adamlar uçan araba için çalışırken, bizimkiler darbe girişimine çalışıyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlindGuardianNN 1 yıl
İnsanlı İlk Uçuş Gelecek Yıl Yapılacak
Olimpiyat ateşini yakacak uçan otomobilin prototipini test eden şirket, otomobilin ateşi yakmak için daha da yükseğe uçurmayı ve mevcut prototipin dış dizaynını otomobile benzetmeyi amaçlıyor. Cartivator Başkanı Tsubasa Nakamura’nın açıklamalarına göre insanlı ilk uçuş 2018’in sonlarına doğru yapılmış olacak.
-daha zaman var şimdilik bu kadar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 1 yıl
Teknolojiyi böyle her boka müdahil etmekeri artık itici bir hal almaya başladı. Bırakın okçu arkadaş ucunda ateş olan okunu atsın. Bazı şeylerin orjinalinde kalması gerektiğini düşünüyorum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ryzenci 1 yıl
Angara Belediye Başganı İbxx Melih Gökçek'in (ona neyse artık?!) bu tweetini hatırlayanlar varsa bilir, hatırlamayanlara da tekrar hatırlatmış olup biraz gülelim :)
"İŞTE BU KADAR...OLİMPİYATLAR İSTANBUL'DA...TEŞEKKÜRLER BAŞBAKANIM...TEŞEKKÜRLER EMEĞİ GEÇENLER...BÜYÜKSÜN TÜRKİYE..."
twitter.com/...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 1 yıl
istemez.... haa japonlarmış.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl iOS 11 ve dahası Simulatene Çeviri ile Canlı Yayında Tanıtılıyor 1 yıl Apple’ın yeni donanımları ile ilgili son bilgiler 1 yıl Akıllı telefonlarda hafıza kartı desteği oranı rekor kırdı 1 yıl Türk Telekom ve Vodafone, 1472 yerleşim yerine mobil haberleşme hizmeti götürecek 1 yıl Karşınızda dünyanın en küçük GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı 1 yıl 18 çekirdekli Intel Core i9 işlemcisi yıl sonuna kaldı 1 yıl Essential’a marka ihlali şikayeti 1 yıl NATO kritik kararlarda yapay zekadan faydalanabilir 1 yıl Hindistan'ın hava kirliliğine karşı çözümü elektrikli otomobiller 1 yıl Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı 1 yıl OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir 1 yıl Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme 1 yıl Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir 1 yıl iPhone 8 bu kez çok net şekilde görüntülendi 1 yıl Sürücüsüz otomobiller güvenlik kamerası olarak da kullanılabilirler 1 yıl Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı 1 yıl My Knox hizmeti sona eriyor 1 yıl “Samsung ve LG’nin hamleleri iPhone 8 için” 1 yıl MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan 1 yıl Twitter, nefret söylemleriyle etkili olarak ilgilenmiyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak Sonraki Swift Playgrounds şimdi robotlara ve dronelara da destek veriyor 1 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 1 yıl En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme 1 yıl Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı 1 yıl ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek 1 yıl “PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak” 1 yıl Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi 1 yıl Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti 1 yıl Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir 1 yıl Google 9 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir 1 yıl Dünyanın en büyük yüzen solar tesisi Çin'de kuruldu 1 yıl Audi, 3. seviye sürücüsüz otomobillerin testlerine başlıyor 1 yıl ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme 1 yıl Asus ROG Masters 2017 eSports turnuvası başlıyor 1 yıl Gigabyte, harici ekran kartı kutularında maliyeti düşürüyor 1 yıl Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı 1 yıl Uber, İstanbul'da UberGREEN’i kullanıma sunacak 1 yıl Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi 1 yıl Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu 1 yıl 2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim