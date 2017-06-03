Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir

Oxford Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yaptığı araştırma sonuçlarına göre yapay zeka 2027 yılına kadar tır şoförlerinin, 2053 yılına kadar ise cerrahların işini elinden alacak.
1 yıl
2,5b
1
20
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir
Tam Boyutta Gör
 

Google’a ait DeepMind şirketi tarafından geliştirilen AlphaGo isimli yapay zekanın geçtiğimiz hafta dünyanın en iyi go oyuncusunu üç maçta da mağlup etmesinin ardından pek çok kişinin aklına ‘’Yapay zekanın insanı mağlup edeceği sıradaki alan ne?’’ sorusu gelirken Oxford Üniversitesi İnsanlık Geleceği Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı bu sorunun yanıtını bulmak için kapsamlı bir araştırma yaptı. Yüzlerce makine öğrenme uzmanıyla görüşen ekip bazı önemli işlerin ne zaman yapay zeka tarafından yapılabilir hale geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

120 Yıl İçinde Otomasyon Her Alana Yayılacak 

Araştırmaya katılan makine öğrenme uzmanlarının büyük bir çoğunluğu yapay zekanın 45 yıl içinde neredeyse bütün işleri insanlardan daha iyi yapacağını tahmin ediyor. Araştırmacıların yüzde 50’si ise 120 yıl içinde insanların yaptığı bütün işlerin otomatik hale geleceğini yani otomasyonun insan hayatının tamamına gireceğine inanıyor.

Araştırma sonucuna göre 2026 yılında öğrenciler, yapay zeka programlarını makale/tez yazma için kullanabilecek bu durumda öğretim görevlilerinin daha dikkatli olması gerekecek. 2027 yılına gelindiğinde ise artık tır şoförü görmemiz pek mümkün olmayacak zira bu işi de yapay zeka üstlenmiş olacak. Günümüzde bile Uber ve Waymo’nun otonom tır çalışmaları olduğunu düşünürsek 10 yıl içinde böylesine bir gelişme katedilmesi uzmanlara göre sürpriz olmayacak.

Cerrahlık da Yazarlık da Yapay Zekanın İşi Olabilir 

Yapay zekanın ne zaman yapabileceği merak edilen işlerden birisi de yazarlık zira yapay zekanın da insanlar gibi edebi eserler kaleme alması aslında bu makinelerin de duygulara sahip olabileceğinin belirtisi olarak kabul ediliyor. Uzmanların verdiği yanıtlara göre 2049 yılında bir makinenin elinden çıkmış romanı çok satanlar listesinde görmemiz mümkün.

Robotları ve otomasyon sistemlerini günümüzde endüstriyel ve teknik beceri gerektiren işlerde görsek de uzmanlara göre yapay zekanın yerini almakta en çok zorlanacağı meslek grubu cerrahlık. Yapay zekanın 2053 yılında bu işe de el atarak insanlardan daha başarılı sonuçlar alacağı tahmin ediliyor.

Go Oyununda İnsanlar Daha Yetenekli 

Araştırmanın en ilginç noktalarından birisi go oynayan yapay zeka hakkında sorulan sorulara uzmanların verdikleri yanıtlar oldu. Uzmanların büyük bir çoğunluğu go oynayan bir makinenin 2028 yılına kadar go oyununda dünyanın en iyi oyuncusunu yenemeyeceğini düşünüyor ancak Güney Kore Go Şampiyonu Lee Sedol’ü 5 maçlık seride 4-1 mağlup eden AlphaGo, dünyanın bir numaralı ismi olarak gösterilen Çinli Büyük Usta Ke Ji’yi de 3 maçta mağlup ederek uzmanların tahminlerinin de ötesinde bir performans göstermeyi başardı.

Uzmanlar ise Lee Sedol’ün hayatı boyunca belki 50.000 maç oynadığını AlphaGo’nun ise sahip olduğu makine öğrenme becerisi ve veri tabanı ile belki yüz milyon maçlık bir tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek tahminlerinin eşit şartlarda mücadele eden bir insan ve makine için geçerli olduğunu dile getirdi.

Araştırmada uzmanlar için belki de zorlayıcı soru ise ‘’Yapay zeka, yapay zeka geliştirme konusunda insanlardan daha iyi olabilir mi?’’ sorusu oldu. Katılımcılar genel olarak böylesi bir durumu ‘’olası ancak beklenmedik’’ olarak değerlendiriyor. Tabi şimdilik tüm bu yıllar ve açıklamalar yapay zeka uzmanlarının gelecek öngörüleri. Bu öngörülerin ne derece gerçekleşeceğini ise yıllar içinde göreceğiz. 


http://www.zdnet.com/article/ai-experts-predict-the-future-truck-drivers-out-of-jobs-by-2027-surgeons-by-2053/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 1 yıl
Araştırmada uzmanlar için belki de zorlayıcı soru ise ‘’Yapay zeka, yapay zeka geliştirme konusunda insanlardan daha iyi olabilir mi?’’ sorusu oldu. Katılımcılar genel olarak böylesi bir durumu ‘’olası ancak beklenmedik’’ olarak değerlendiriyor. Tabi şimdilik tüm bu yıllar ve açıklamalar yapay zeka uzmanlarının gelecek öngörüleri. Bu öngörülerin ne derece gerçekleşeceğini ise yıllar içinde göreceğiz.
-Zaten en basitinden bir hesap makinesini insan yapar ama hesap makinesinin yaptığını insan o kadar hızlı sürede yapamaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
ne 45 yılı !? 4,5 yıl sonra şoförsüz taksiler istanbul sokaklarında !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 1 yıl
inandırıcı değil, 45 çok yakın bi tahmin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeSRiSeL 1 yıl
teknolojiyi ve tabi herşeyi damla damla geliştirip üretip fahiş fiyata satan bu sömürü düzeni bu emperyalist düzen var olduğu sürece yapay zekayı 2080'lerde bile zor görürüz.
İki kutuplu bir dünyada yaşıyor olsaydık günümüzün teknolojisi çok farklı olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Parola_18 1 yıl
45 bin yıl geçse bile olmaz öyle şey if else or not gibi cümlelerle robot öğrenemez düşünemez geç nesillerin kafası karıştırılıyor bunuda kısmen başardılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
45 yıl çok yakın değil mi ya :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silversmith 1 yıl
Desenize, yapay zekâ olacak sana gerçek zekâ. İnsanlar yanında kalacak yaya. Şunu unutmayalım; insanlık yararına denilen şeyler zamanla yine insanlar tarafından insanlığa zarar olarak geri dönüştürülüyor! Ne ekersen onu biçersin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 1 yıl
Matrix.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Allah ömür verirse ben 65 yaşlarında olacağım,Şimdiden t-800'lere selam olsun 65 yıl sonra bu mesaja bakarım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bydvd 1 yıl
bunlar olursa işsizliğin hat safada olacağı kesin. evini geçindiremeyen aile bireyleri çıldırıp komple tüm aileyi yok edebilir. zaten şimdiden işçi kısmı tam bir köle ayın sonunu bile getiremeyen işçiler her ay borçu çoğalarak yükseliyor. misal tır şoförü diyorsunuz adamın hayatdaki tek dalını kırdınız o adamdan aile reisinden ne bekliyorsunuz. okişi evini geçindirmek için herşeyi yapar. sonuç hüsran... bence yapay zekaya pek sevinmeyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2540 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yapay zeka, Oxford Üniversitesi ve
5 etiket daha google deepmind ai google alphago Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ferrari’nin yeni süperarabasının konsept çalışmaları paylaşıldı 1 yıl OnePlus 5 monokrom kameraya sahip olabilir 1 yıl Asus Rog Strix Fusion 7.1 kulaklık ön inceleme 1 yıl Game of Thrones'un son sezonu 2019'a kalabilir 1 yıl iPhone 8 bu kez çok net şekilde görüntülendi 1 yıl Sürücüsüz otomobiller güvenlik kamerası olarak da kullanılabilirler 1 yıl Hyundai Kona neredeyse tamamen ortaya çıktı 1 yıl My Knox hizmeti sona eriyor 1 yıl “Samsung ve LG’nin hamleleri iPhone 8 için” 1 yıl MSI'ın yeni ejderhası: Oyun canavarı GT75 Titan 1 yıl Twitter, nefret söylemleriyle etkili olarak ilgilenmiyor 1 yıl 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları’nda olimpiyat ateşini uçan araba yakacak 1 yıl Swift Playgrounds şimdi robotlara ve dronelara da destek veriyor 1 yıl 16 çekirdekli AMD Ryzen işlemcisinin fiyatı ortaya çıktı 1 yıl En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme 1 yıl Rose Gold renkli Samsung Galaxy S8+ sızdı 1 yıl ABD, vize başvurularında sosyal medya hesaplarını inceleyecek 1 yıl “PlayStation 5 bağımsız bir grafik birimine sahip olacak” 1 yıl Hastaların ölüp ölmeyeceğini öngörebilen yapay zeka geliştirildi 1 yıl Ekran kartının ekranı var: Karşınızda en özel GeForce GTX 1080 Ti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir Sonraki Google 9 milyar dolar para cezasına çarptırılabilir 1 yıl Dünyanın en büyük yüzen solar tesisi Çin'de kuruldu 1 yıl Audi, 3. seviye sürücüsüz otomobillerin testlerine başlıyor 1 yıl ASUS Zenith Extreme X399 "AMD zirveye oynuyor" ön inceleme 1 yıl Asus ROG Masters 2017 eSports turnuvası başlıyor 1 yıl Gigabyte, harici ekran kartı kutularında maliyeti düşürüyor 1 yıl Skoda Kodiaq, Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı 1 yıl Uber, İstanbul'da UberGREEN’i kullanıma sunacak 1 yıl Akamai 2017’nin ilk internet raporunu paylaştı: Türkiye internet hızı sıralamasında geriledi 1 yıl Gameloft imzalı Iron Blade: Medieval Legends indirmeye sunuldu 1 yıl 2si1 "Seferi" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Microsoft'un hatası Windows telefonları kullanılamaz hale getirdi 1 yıl Sınırları zorlamak istiyor: EVGA GTX 1080 Ti Kingpin 1 yıl Casper Nirvana F700 kutu açılımı "Büyük F" 1 yıl OCR özellikli Adobe Scan uygulaması kullanıma sunuldu 1 yıl Asus’tan bu kez ZenPad 3S 8.0 1 yıl Dell ilk Inspiron oyuncu masaüstünü duyurdu 1 yıl Waymo sürücüsüz kamyon geliştirdiğini duyurdu 1 yıl Amazon, drone ile teslim ettiği kargolara paraşüt takacak 1 yıl Trump'ın açıklamasına teknoloji devlerinden tepki yağıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim