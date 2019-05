Yapay zeka 45 yıl içinde bütün işleri insanlardan daha iyi yapabilir

Tam Boyutta Gör

Google’a ait DeepMind şirketi tarafından geliştirilen AlphaGo isimli yapay zekanın geçtiğimiz hafta dünyanın en iyi go oyuncusunu üç maçta da mağlup etmesinin ardından pek çok kişinin aklına ‘’Yapay zekanın insanı mağlup edeceği sıradaki alan ne?’’ sorusu gelirken Oxford Üniversitesi İnsanlık Geleceği Enstitüsü’nden bir grup araştırmacı bu sorunun yanıtını bulmak için kapsamlı bir araştırma yaptı. Yüzlerce makine öğrenme uzmanıyla görüşen ekip bazı önemli işlerin ne zaman yapay zeka tarafından yapılabilir hale geleceğine dair öngörülerini paylaştı.

120 Yıl İçinde Otomasyon Her Alana Yayılacak

Araştırmaya katılan makine öğrenme uzmanlarının büyük bir çoğunluğu yapay zekanın 45 yıl içinde neredeyse bütün işleri insanlardan daha iyi yapacağını tahmin ediyor. Araştırmacıların yüzde 50’si ise 120 yıl içinde insanların yaptığı bütün işlerin otomatik hale geleceğini yani otomasyonun insan hayatının tamamına gireceğine inanıyor.

Araştırma sonucuna göre 2026 yılında öğrenciler, yapay zeka programlarını makale/tez yazma için kullanabilecek bu durumda öğretim görevlilerinin daha dikkatli olması gerekecek. 2027 yılına gelindiğinde ise artık tır şoförü görmemiz pek mümkün olmayacak zira bu işi de yapay zeka üstlenmiş olacak. Günümüzde bile Uber ve Waymo’nun otonom tır çalışmaları olduğunu düşünürsek 10 yıl içinde böylesine bir gelişme katedilmesi uzmanlara göre sürpriz olmayacak.

Cerrahlık da Yazarlık da Yapay Zekanın İşi Olabilir

Yapay zekanın ne zaman yapabileceği merak edilen işlerden birisi de yazarlık zira yapay zekanın da insanlar gibi edebi eserler kaleme alması aslında bu makinelerin de duygulara sahip olabileceğinin belirtisi olarak kabul ediliyor. Uzmanların verdiği yanıtlara göre 2049 yılında bir makinenin elinden çıkmış romanı çok satanlar listesinde görmemiz mümkün.

Robotları ve otomasyon sistemlerini günümüzde endüstriyel ve teknik beceri gerektiren işlerde görsek de uzmanlara göre yapay zekanın yerini almakta en çok zorlanacağı meslek grubu cerrahlık. Yapay zekanın 2053 yılında bu işe de el atarak insanlardan daha başarılı sonuçlar alacağı tahmin ediliyor.

Go Oyununda İnsanlar Daha Yetenekli

Araştırmanın en ilginç noktalarından birisi go oynayan yapay zeka hakkında sorulan sorulara uzmanların verdikleri yanıtlar oldu. Uzmanların büyük bir çoğunluğu go oynayan bir makinenin 2028 yılına kadar go oyununda dünyanın en iyi oyuncusunu yenemeyeceğini düşünüyor ancak Güney Kore Go Şampiyonu Lee Sedol’ü 5 maçlık seride 4-1 mağlup eden AlphaGo, dünyanın bir numaralı ismi olarak gösterilen Çinli Büyük Usta Ke Ji’yi de 3 maçta mağlup ederek uzmanların tahminlerinin de ötesinde bir performans göstermeyi başardı.

Uzmanlar ise Lee Sedol’ün hayatı boyunca belki 50.000 maç oynadığını AlphaGo’nun ise sahip olduğu makine öğrenme becerisi ve veri tabanı ile belki yüz milyon maçlık bir tecrübeye sahip olduğunu dile getirerek tahminlerinin eşit şartlarda mücadele eden bir insan ve makine için geçerli olduğunu dile getirdi.

Araştırmada uzmanlar için belki de zorlayıcı soru ise ‘’Yapay zeka, yapay zeka geliştirme konusunda insanlardan daha iyi olabilir mi?’’ sorusu oldu. Katılımcılar genel olarak böylesi bir durumu ‘’olası ancak beklenmedik’’ olarak değerlendiriyor. Tabi şimdilik tüm bu yıllar ve açıklamalar yapay zeka uzmanlarının gelecek öngörüleri. Bu öngörülerin ne derece gerçekleşeceğini ise yıllar içinde göreceğiz.

http://www.zdnet.com/article/ai-experts-predict-the-future-truck-drivers-out-of-jobs-by-2027-surgeons-by-2053/