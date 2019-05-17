Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2020 Volkswagen Golf'ün hibrit sistemi tanıtıldı

Ekim ayında tanıtılması planlanan 2020 Volkswagen Golf (Mk8) ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Alman üretici şimdi de Golf 8'in kaputu altındaki 48V hafif hibrit sistemi tanıttı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
8,9b
1
23
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2020 Volkswagen Golf'ün hibrit sistemi tanıtıldı
Tam Boyutta Gör

2020 Volkswagen Golf’ün resmi olarak tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Alman üretici, otomobil severlerin heyecanını diri tutmak için Golf 8 ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aracın iç ve dış tasarımını gösteren çizimler yayımlanmıştı. Şimdi de, 2020 Volkswagen Golf’te bir ilk olacak hibrit sistemin özellikleri ortaya çıktı.

Alman üreticinin resmi internet sitesinden paylaştığı bilgiye göre, 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sisteminde standart bir alternatör yerine 48V kayış tahrikli marş motoru/jeneratör ve 48V lityum iyon batarya bulunacak. Söz konusu jeneratöre entegre elektrik motoru, ani hızlanmalarda içten yanmalı motora destek olarak verimi arttıracak, yakıt tüketimini ise düşürecek. Aynı zamanda frenlemeden enerji geri kazanımı da yapacak.

Her 100 km'de 0.4 litre tasarruf edecek 

2020 Volkswagen Golf’ün kaputu altındaki hibrit sistem, geri kazanım modundayken kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürecek ve ön yolcu koltuğunun alt kısmına denk gelen lityum iyon bataryada saklayacak. Yeni nesil Golf 8’in bataryasında depolanan enerji, ani hızlanma gibi gerekli durumlarda motora elektrik desteği verecek. 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sistemi, sürücü gaz pedalından ayağını çeker çekmez motoru kapatacak. Alman üreticiye göre motorun kapanma/yeniden çalışma süreci hiçbir gecikme olmadan ve minimum titreşimle gerçekleşecek. Golf 8 bu sayede her 100 km’de 0.4 litre yakıt tasarrufu yapacak.

Golf 8'in hibrit sisteminde 1.0 ve 1.5 litre motorlar kullanılacak 

Yapılan açıklamaya göre 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sisteminde ilk olarak 1.0 ve 1.5 litre EA211 evo motorlara yer verilecek. Söz konusu üniteler çift kavramalı şanzıman (DSG) ile eşlenecek. Golf 8’in hibrit sistemi daha sonra diğer motorlara ve modellere de uygulanacak. 2020 Volkswagen Golf’ün Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.


https://www.volkswagen-newsroom.com/en/stories/the-new-golf-with-48v-technology-5004 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cnv_58 3 hf. en beğenilen
Yalandan hibrit
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 3 hf. haberelectro
Renault Clio'da kullanılacak olan hibrit sistem, Golf'te kullanılacak olan hafif-hibrit sisteminden daha iyi olacaktır.
Öte yandan, 22 yıldır hibrit araç üreten Toyota'nın hibrit sistemini tek geçerim. Bu konuda Toyota'nın rakibi yoktur.
Renault Clio'da kullanılacak olan hibrit sistem, Golf'te kullanılacak olan hafif-hibrit sisteminden daha iyi olacaktır.Öte yandan, 22 yıldır hibrit araç ü...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farukbilsin 3 hf.
Bunun adı hibrit. Saçma sapan bişey olmuş. 100 km de 0.4 ne demek. Gerçek hibritlerde tüm dur kalk ve belirli bir hıza kadar devamlılık olur. Hibritin popülerliğinden yararlanmak için atılmış yalandan bir adım. Bu işi en iyi yapan toyota
Bunun adı hibrit. Saçma sapan bişey olmuş. 100 km de 0.4 ne demek. Gerçek hibritlerde tüm dur kalk ve belirli bir hıza kadar devamlılık olur. Hibritin popülerli...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 hf.
Toyota 20 yıldır hibrit üretiyor dünyanın en çok hibrit araç satan markasıdır. VW bu konuda Toyota'nın yanından bile geçemez. Golf'e gelecek olursak yıllardır kült ve sıkıcı tasarımını koruyan bir Golf var karşımızda tıpkı her VW modelinde olduğu gibi. Focus-Astra-Megane gibi seçenekler varken Golf alınmaz Golf'e bu parayı verenleri şaşkınlıkla izliyorum VW genel olarak sıkıcı ve itici tasarıma sahip olan modeller. Yeni Golf'ü kokpiti dışında hiç beğenmedin sıkıcı tasarım yine devam ediyor elinde Arteon ve Touareg gibi araçlar var VW biraz ondan biraz bundan alsan azda olsa daha yenilikçi bir tasarım elde edebilirsin
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sirrüs 3 hf.
TSi + DSG + Hybrid
Tehlikenin farkında mısınız?
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 hf.
Toyotanın kullandığı hibrid teknolojisinin modası geçti artık. Örnek gösterip durmayın. plug in teknolojili hibride ağırlık veriyor markalar. Sadece elektrikle 100 km gidebilecek bu arabalar. O noktaya gelindi.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnv_58 3 hf. haberelectro
Modasının geçtiğine eminmisin ? her yeni makyaj yada model tanıtımında daha iyiye gitmiş bir hibrit sunuyorlar ve dünyada en çok satan ve satmayada devam eden marka .
Ben hibrit olayına baştan karşıyım araç ya normal motorlu olacak yada tam elektrikli olacak hibritler geçiş döneminde yapılıp kaybolacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
orcnd 3 hf.
lise projesi gibi duruyor. audi e-tron daki sisteme geçmeden önce geçici çözüm olarak geliştirilmiş olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haberelectro 3 hf.
Süreyya hanımcılar gelsin sadece tasarımla işin bitmediğini görsünler...Hangi rakipte bu sınıfta bu teknolojiyi kullanacak göz var?
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 3 hf. haberelectro
Renault Clio'da kullanılacak olan hibrit sistem, Golf'te kullanılacak olan hafif-hibrit sisteminden daha iyi olacaktır.
Öte yandan, 22 yıldır hibrit araç üreten Toyota'nın hibrit sistemini tek geçerim. Bu konuda Toyota'nın rakibi yoktur.
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Celonfix 3 hf. haberelectro
Toyota,Peugeot,Renault. Üstelik Toyota'da belli bir hıza kadar hibrit sistem ilerletiyor arabayı. VW bunu emisyondan kaçmak için göstermelik olarak yapmış, en büyük kanıtıda bu cümledir:
Golf 8 bu sayede her 100 km’de 0.4 litre yakıt tasarrufu yapacak.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canavan06 3 hf. haberelectro
20 seneden fazla bir süredir hibrit araç üretip satan Japonya merkezli bir firma var ama sen bilirsin.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulentcandan 3 hf.
Bu sisteme 'Mild-Hybrid' denir, 'Hafif Hibrit' olarak tabir edilir.
Şu 2019 yılında trafikte bütün araçların hafif-hibrit, hibrit veya plug-in hibrit olmasını isterdim. Atla deve olmayan ama çok geç kalınmış bir sistem. Hem düşük yakıt tüketimi, hem çevre kirliliği, hem de gürültü kirliliği açısından çok iyi olurdu. Hayır, ben frene basınca neden sürtünmeyle enerji kaybedip bir de balata tozu tutayım ki!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cnv_58 3 hf. en beğenilen
Yalandan hibrit
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Insigniaa 3 hf. cnv_58
Adamlar gelip o kadar arge yapar çalışırlar milyar dolarlar dökülürler bu da koltuğunda çekirdek çitleyip yalandan hibrit der ülkenin durumunu özetleyen bir ifade.Tebrik ederim
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bloodin 3 hf.
Bence 100 kilometrede 0.4 litre sadece o motoru anında kapatıp açma sisteminden kazanılacak olan tasarruf, yani hibrit motora göre 0.4 litre, yoksa sadece benzinli motorlara göre çok daha yüksek tasarruf sunacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emchimucha 3 hf.
Tahminime göre 0.4 litre ekonomi için en az 50000 tl fark olur.O yüzden bizim ülkede 3 5 satılır sonra getirmezler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hfguler 3 hf.
Bu anladığım kadarıyla tüm motorlarda standart olacak. Yukarıdaki arkadaşlar Toyota daki gibi demişte Vw nin zaten çok iyi plug-in hybrid leri var. Türkiye'de satışı yok maalesef. Tüm motorlar mild-hybrid olup, isteyen yine plug-in hybrid alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8939 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
golf 8, 2020 volkswagen golf ve
10 etiket daha golf mk8 golf 8 tasarımı golf 8 özellikleri golf 8 hibrit hibrit golf Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı Galeri MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. GoPro'nun yeni rakibi DJI Osmo Action'ın Türkiye fiyatı belli oldu 3 hf. Haber başlığı yazabilen yapay zeka 3 hf. Amazon yeni Fire 7 tabletinin özelliklerini iyileştirdi ancak fiyatını yükseltmedi 3 hf. Hurda araçta ÖTV indirimi 10 bin liradan 15 bin liraya çıkabilir 3 hf. Nvidia, RTX ailesini Navi için elden geçirebilir 3 hf. Battle royale türü mobilde 2 milyar dolar gelir elde etti 3 hf. Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar 3 hf. TweetDeck güncellemesi ile GIF, anket ve emoji desteği geldi 3 hf. Google Translatotron sizin sesiniz olacak 3 hf. Boeing, 737 Max uçaklarına ait yazılım güncellemesinin hazır olduğunu duyurdu 3 hf. Samsung telefon sahiplerine restoranlarda "gizli menü" sunulacak 3 hf. Microsoft ve Sony, bulut oyunculuğu ve yapay zeka için güçlerini birleştirdi 3 hf. Uçakların kullandığı aletli iniş sistemleri (ILS) güvenli değil ve saldırıya açık 3 hf. Instagram Direct uygulaması kapanıyor 3 hf. 2019 Mercedes-AMG A 35 4MATIC Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. OnePlus 7 Pro pazarlaması Robert Downey Jr.’a emanet 3 hf. Fortnite oyununda John Wick etkinliği başladı 3 hf. Intel 3D XPoint bellekleri için yeni tesis arayışında 3 hf. Xbox One Mayıs güncellemesi ile oyuncuların PC mi yoksa konsol mu kullandığı artık gösteriliyor 3 hf. Başkasının pasaportuna IMEI kaydettirme devri kapandı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Volkswagen Golf'ün hibrit sistemi tanıtıldı Sonraki Intel açığın ortaya çıkmaması için rüşvet mi teklif etti? 3 hf. 105TL fiyat etiketine sahip Steep PC sürümü bu hafta ücretsiz 3 hf. NASA, İsrail'in Ay'a çakılan uzay aracını görüntüledi 3 hf. Sürücüsüz ve elektrikli kamyon T-Pod, İsveç'te teslimat yapmaya başladı 3 hf. İBB'nin fiberi tekelleştirme çalışmalarına Rekabet Kurumu "dur" dedi 3 hf. Nissan ProPilot 2.0 ile artık "eller serbest" sürüş yapmak mümkün 3 hf. Epic Games Store üzerinde çılgın indirimler 3 hf. Asus Zenfone 6 tanıtıldı: Dönen kameralı amiral gemisi 3 hf. GTX 1660, 2K'da oyun oynatır mı? 3 hf. Zorlu koşullar için geliştirilen fotoğraf makinesi Olympus TG-6'nın özelliklerı sızdı 3 hf. Güvenlik tehditleri ve antivirüs yazılımları 3 hf. Facebook, şiddet olayları yüzünden canlı yayın akışına sınırlamalar getiriyor 3 hf. Samsung’un Galaxy Fold için yaptığı düzeltmeler öğrenildi 3 hf. SanDisk'in 1 TB kapasiteli MicroSD kartı satışa sunuldu 3 hf. 2019 BMW 1 Serisi yeni teaser görselleriyle karşınızda 3 hf. 150 bin TL’lik Predator Thronos oyuncu kabininde DH PUBG Turnuvası için başvurular başladı 3 hf. Galaxy Note 10'un pil kapasitesi ve renk seçenekleri ortaya çıktı 3 hf. Şimdiye kadarki en iyi Android telefon geliyor: Xiaomi Mi Mix 4 3 hf. Corning, 8K ekranlar için ürettiği camı tanıttı 3 hf. TP-Link ile sorunsuz WiFi çözümlerini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim