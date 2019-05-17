2020 Volkswagen Golf'ün hibrit sistemi tanıtıldı

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2020 Volkswagen Golf’ün resmi olarak tanıtılmasına az bir zaman kaldı. Alman üretici, otomobil severlerin heyecanını diri tutmak için Golf 8 ile ilgili yeni detaylar paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aracın iç ve dış tasarımını gösteren çizimler yayımlanmıştı. Şimdi de, 2020 Volkswagen Golf’te bir ilk olacak hibrit sistemin özellikleri ortaya çıktı.

Alman üreticinin resmi internet sitesinden paylaştığı bilgiye göre, 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sisteminde standart bir alternatör yerine 48V kayış tahrikli marş motoru/jeneratör ve 48V lityum iyon batarya bulunacak. Söz konusu jeneratöre entegre elektrik motoru, ani hızlanmalarda içten yanmalı motora destek olarak verimi arttıracak, yakıt tüketimini ise düşürecek. Aynı zamanda frenlemeden enerji geri kazanımı da yapacak.

Her 100 km'de 0.4 litre tasarruf edecek

2020 Volkswagen Golf’ün kaputu altındaki hibrit sistem, geri kazanım modundayken kinetik enerjiyi elektriğe dönüştürecek ve ön yolcu koltuğunun alt kısmına denk gelen lityum iyon bataryada saklayacak. Yeni nesil Golf 8’in bataryasında depolanan enerji, ani hızlanma gibi gerekli durumlarda motora elektrik desteği verecek. 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sistemi, sürücü gaz pedalından ayağını çeker çekmez motoru kapatacak. Alman üreticiye göre motorun kapanma/yeniden çalışma süreci hiçbir gecikme olmadan ve minimum titreşimle gerçekleşecek. Golf 8 bu sayede her 100 km’de 0.4 litre yakıt tasarrufu yapacak.

Golf 8'in hibrit sisteminde 1.0 ve 1.5 litre motorlar kullanılacak

Yapılan açıklamaya göre 2020 Volkswagen Golf’ün hibrit sisteminde ilk olarak 1.0 ve 1.5 litre EA211 evo motorlara yer verilecek. Söz konusu üniteler çift kavramalı şanzıman (DSG) ile eşlenecek. Golf 8’in hibrit sistemi daha sonra diğer motorlara ve modellere de uygulanacak. 2020 Volkswagen Golf’ün Ekim ayında tanıtılması bekleniyor.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/stories/the-new-golf-with-48v-technology-5004