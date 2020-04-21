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    2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler

    Hatchback versiyonun ardından 2020 Audi A3 Sedan da yenilendi. Dijital ortamda tanıtılan modelin yeni tasarımı, teknolojileri, Avrupa fiyatı ve motor seçenekleri haberimizde:
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    54 dk.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler
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    Geçtiğimiz ay tanıtılan yeni A3 Sportback’in sedan versiyonu da ortaya çıktı. Dijital ortamda tanıtılan 2020 Audi A3 Sedan, yeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda.

    İkinci jenerasyon olarak karşımızda duran 2020 Audi A3 Sedan, MQB Evo platformunun güncel bir versiyonu üzerine inşa edilmiş. Otomobilin ölçülerini selefiyle kıyaslayacak olursak, toplamda 4500 mm uzunluğa sahip yeni A3 Sedan’ın selefinden 40 mm daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Bu artışa rağmen aks mesafesinde değişim yaşanmamış. Bunun yanı sıra genişlik 20 mm ve yükseklik 10 mm kadar artırılmış. Audi’ye göre ölçülerdeki bu değişim 2020 Audi A3 Sedan’a fazladan 20 mm baş mesafesi kazandırmış. 425 litrelik bagaj hacmi ise değişmeyen özelliklerden biri.

    2020 Audi A3 Sedan’ın dış tasarımı C sütununa kadar neredeyse A3 Sportback’in aynısı. Bu benzerlikler, onun hatchback versiyondan 150 mm daha uzun olmasını sağlayan arka bölümde de devam ediyor. Stop lambalarının şekli ve grafikleri ile tampondaki tasarım unsurlarını bu benzerlikler arasına dahil edebiliriz. Bunun yanı sıra bagaj kapağına entegre ufak bir spoyler da göze çarpıyor. Tasarımda ve gövde yapısındaki bu değişim, 2020 Audi A3 Sedan’ın hava sürtünme katsayısının 0.25’e çekilmesine katkı sağlamış. Bu da bir önceki nesile göre 0.04 cd gibi bir ilerleme anlamına geliyor.

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    2020 Audi A3 Sedan tanıtıldı: Yeni tasarım ve gelişmiş teknolojiler
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    İç mekana baktığımızda, 2020 Audi A3 Sedan’ın daha önce tanıtılan hatchback’tekine benzer bir yerleşime sahip olması şaşırtmıyor. Havalandırmaların üst tarafa konumlandırıldığı bu yerleşimde, sürücünün hemen önünde 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve merkezde 10.1 inç MMI dokunmatik ekran yer alıyor. 2020 Audi A3 Sedan, opsiyonel olarak sunulan MMI Navigation plus sistemi de göz önüne alındığında selefine göre daha gelişmiş bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Sürücü asistanları içerisinde ise Audi pre sense isimli ön çarpışma asistanı, adaptif hız sabitleyici, verimlilik asistanı, araçtan çıkış uyarısı ve arka çapraz trafik asistanı gibi önemli özellikler bulunuyor.

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    2020 Audi A3 Sedan’ın giriş seviyesinde ilk etapta 150 beygirlik 1.5 TFSI benzinli motora sahip 35 TFSI versiyonu bulunacak. Bu ünite yeni geliştirilen 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilecek. Dizel tarafında ise 150 beygirlik 2.0 TDI ünite ve shift-by-wire teknolojisiyle çalışan 7 ileri S tronic kombinasyonuna sahip 35 TDI S-tronic versiyonu yer alacak. İlerleyen süreçte 110 beygirlik 1.0 TFSI, ilk etapta manuel şanzımanla sunulan 1.5 TFSI motorun S-tronic ve 48V hafif hibrit sistemle kombine edilen bir versiyonu ve sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 1.5 TGI gibi seçenekler de motor yelpazesine eklenecek.

    2020 Audi A3 Sedan, nisan ayının sonunda Almanya’da ve diğer Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Teslimatlar ise önümüzdeki yaz başlayacak. İlk etapta giriş seviyesini oluşturan 35 TFSI’ın başlangıç fiyatı 29 bin 800 euro olarak açıklandı. Kısa süre sonra seriye eklenecek yeni giriş versiyonu 30 TFSI ile başlangıç fiyatı 27 bin 700 euro’ya düşecek. Güncel versiyonun ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 273 bin 525 TL.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 18 sn. yeni yorumcu
    Ekranın üstündeki tekli havalandırma biraz garip duruyor.
    Onun dışında bence çok şık olmuş içi de dışı da.
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    ozay06 (ozay 06) 4 dk.
    Tuvalet pompası havalandırma ızgaralarından vazgeçmişler
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    haberelectro 11 dk.
    En ilerici kokpit şuan bu. Sade, teknolojik, lüks ve pratik. Gereksiz fazlalık yok. Göstergedeki siperlik özellikle gereksiz malzeme harcıyolar.



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    Stanislas Xavier (Evren ) 41 dk.
    Tamponda yine sahte hava girişleri, gülünç duruyor açıkçası.
    Audi'nin dijital ekranı konsola bu şekilde gömmesi çok güzel, başka bir çok firmanın ekranları sanki sonradan tutturulmuş gibi görünüyor.(Japon arabaları özellikle)
    Otomatik şanzımanlı arabalarda anlamsızca büyük vites kolunun kalkması çok hoşuma gidiyor.
    Üste çıkan sürücü havalandırma menfezlerini beğenen olacaktır ama bence genel estetiği bozmuş.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 24 dk. Stanislas Xavier
    Ekranın konsola gömülmesi her firmanın kolaylıkla yapabileceği bir şey. Ekranın konsol üzerinde çıkıntılı olmasının sebebi, ekrana bakarken yoldaki trafiği de görebilmek. Ekran kontrolü için 1-2 saniyeliğine de olsa dikkatini oraya vermek pek çok tehlikeye davetiye çıkarır. Kazaların çoğu o saniyelik dikkatsizlik anlarında gerçekleşir.
    Ekranı o şekilde konsol üzerine ilk alan yanlış hatırlamıyorsam Mercedes oldu. Herkes dalga geçiyordu konsola tablet koyulmuş gibi diye. Sonradan en doğru ekran pozisyonunun orası olduğu anlaşıldı.
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    Like a Sir (Mert Doğan) 50 dk.
    biri süreyya hanımı atsın da olaysız dağılalım.
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