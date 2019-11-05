2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi

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Jalopnik, sınırlı sayıda üretilecek 2020 BMW M2 CS’nin tasarımını ve bazı özelliklerini paylaştı. Güncel 2 Serisi Coupe’nin M2 versiyonu üzerine geliştirilen bu özel arkadan itişli modelin kaputu altında ciddi gelişmeler mevcut.

Serinin zirvesine yerleşen 2020 BMW M2 CS’nin kaputu altında çift turbolu 3.0 litre altı silindirli motor bulunuyor. Söz konusu ünite 450 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu da 410 beygirlik M2 Competition’a göre önemli bir ilerleme anlamına geliyor. 2020 BMW M2 CS’deki motorun standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla kombine edileceği ve bu modelin 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağı söyleniyor. Opsiyon olarak sunulan 7 ileri çift kavramalı şanzımanda ise bu süre 3.8 saniyeye düşüyor.

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2020 BMW M2 CS ile gelen güncellemeler motorla sınırlı değil. Standart olarak Adaptif M Süspansiyon sistemiyle donatılan bu hafif, yüksek performanslı modelde elektronik kontrollü valflere sahip spor egzoz sistemi bulunuyor. Bunun yanı sıra ön lip, arka spoyler ve kaput gibi karbon fiber parça kullanımının artırılması sayesinde otomobilin hafiflediğine de dikkat çekiliyor. Fakat aracın ne kadar kilo kaybettiği henüz belirtilmemiş. 2020 BMW M2 CS’nin tavanında, arka difüzörde ve ayna kapaklarında da hafif materyaller kullanılmış.

Henüz fiyatını bilmediğimiz 2020 BMW M2 CS’den yalnızca 2,200 adet üretileceği belirtildi. Aracın M2 CS Racing isimli yarış versiyonu dahil tüm detaylarını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.

https://jalopnik.com/the-2020-bmw-m2-cs-sends-out-the-2-series-with-a-lot-of-1839618773