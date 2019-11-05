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    2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi

    450 beygirlik motoruyla serinin zirvesine yerleşmeye hazırlanan 2020 BMW M2 CS'nin tasarımı ve özellikleri paylaşıldı. Arkadan itiş ve manuel şanzıman ikilisi, bu modeli daha da özel kılan detaylardan
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    2,7b
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    10
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi
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    Jalopnik, sınırlı sayıda üretilecek 2020 BMW M2 CS’nin tasarımını ve bazı özelliklerini paylaştı. Güncel 2 Serisi Coupe’nin M2 versiyonu üzerine geliştirilen bu özel arkadan itişli modelin kaputu altında ciddi gelişmeler mevcut.

    Serinin zirvesine yerleşen 2020 BMW M2 CS’nin kaputu altında çift turbolu 3.0 litre altı silindirli motor bulunuyor. Söz konusu ünite 450 beygir güç ve 550 Nm tork üretiyor. Bu da 410 beygirlik M2 Competition’a göre önemli bir ilerleme anlamına geliyor. 2020 BMW M2 CS’deki motorun standart olarak 6 ileri manuel şanzımanla kombine edileceği ve bu modelin 0-100 km/s hızlanmasını 4 saniyede tamamlayacağı söyleniyor. Opsiyon olarak sunulan 7 ileri çift kavramalı şanzımanda ise bu süre 3.8 saniyeye düşüyor.

    Ayrıca Bkz. "Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize"

    2020 BMW M2 CS ile gelen güncellemeler motorla sınırlı değil. Standart olarak Adaptif M Süspansiyon sistemiyle donatılan bu hafif, yüksek performanslı modelde elektronik kontrollü valflere sahip spor egzoz sistemi bulunuyor. Bunun yanı sıra ön lip, arka spoyler ve kaput gibi karbon fiber parça kullanımının artırılması sayesinde otomobilin hafiflediğine de dikkat çekiliyor. Fakat aracın ne kadar kilo kaybettiği henüz belirtilmemiş. 2020 BMW M2 CS’nin tavanında, arka difüzörde ve ayna kapaklarında da hafif materyaller kullanılmış.

    Henüz fiyatını bilmediğimiz 2020 BMW M2 CS’den yalnızca 2,200 adet üretileceği belirtildi. Aracın M2 CS Racing isimli yarış versiyonu dahil tüm detaylarını ilerleyen günlerde öğreneceğiz.



    https://jalopnik.com/the-2020-bmw-m2-cs-sends-out-the-2-series-with-a-lot-of-1839618773 Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Efective 2 hf. en beğenilen
    Şöyle Chris Harris bir testini çekse de bizde ağzımızın suları akarak izlesek. Bize düşen ancak o çünkü, vergiler sağolsun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    alaz1903 2 hf.
    Gözleri yaşartacak kadar güzel. Sıradan bir Alman vatandaşı olup bu arabanın direksiyonunda 3. havaalanını kıskanmak vardı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    ezicioyuncu 2 hf.
    Bizimkilerde 2071 de yollarda olacak inşallah
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    bozkurt35 2 hf.
    Jeremy Clarkson 1m coupe için e30'dan sonraki en keyifli sürücü aracı diyordu bu araç da onun halefi olacak belli..
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    alaz1903 2 hf.
    Gözleri yaşartacak kadar güzel. Sıradan bir Alman vatandaşı olup bu arabanın direksiyonunda 3. havaalanını kıskanmak vardı.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    tokatli6061 2 hf. alaz1903
    tabi tabi her sıradan alman vatandaşı buna binebildiği için bmw den başka araba yokmuş oralarda
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    Nike 2 hf.
    Mükemmel.
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    iquique 2 hf.
    harika mükemmel. pörfeckt.
    Yanıtla +2
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    haberelectro 2 hf.
    Özellikle tasarım olarak son safkan BMW lerden biri alıp garaja koymak lazım
    Yanıtla +3
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    Efective 2 hf. en beğenilen
    Şöyle Chris Harris bir testini çekse de bizde ağzımızın suları akarak izlesek. Bize düşen ancak o çünkü, vergiler sağolsun.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    tokatli6061 2 hf. Efective
    Sizdeki kafayı anlamak mümkün değil Almanya arabayı üretsin sizin gibilerde vergi ödemeden Türkiye'de tüketsin. Devlet yokmu biri gelsin şu ülkede araba üretsin dediğinde kem küm...
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    V4LKyR 2 hf.
    Bu arabayı almak lazım işte.
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