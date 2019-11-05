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    Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize

    Toyota - Daihatsu iş birliğinin meyvelerinden biri olan 2020 Toyota Raize, Japonya'da 14 bin 425 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İşte 2020 Toyota Raize kompakt SUV'un özellikleri:
    2 hf.
    4,4b
    1
    86
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize
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    Geçtiğimiz hafta görselleri sızdırılan 2020 Toyota Raize bugün Japonya’da resmi olarak tanıtıldı. Toyota – Daihatsu iş birliğinin meyvelerinden biri olan küçük SUV, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

    Tasarımında tıpkı yeni RAV4 gibi keskin çizgiler barındıran 2020 Toyota Raize, Daihatsu’nun yeni DNGA platformu üzerine inşa edilmiş. Kompakt SUV sınıfındaki aracın uzunluğu 3995 mm, genişliği 1695 mm ve yüksekliği 1620 mm olarak ölçülüyor. Bu da 2020 Toyota Raize’in ülkemizde üretilen C-HR’dan daha küçük olduğu anlamına geliyor.

    Ayrıca Bkz. "Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede"

    Japon üretici, bu küçük ölçülere rağmen 2020 Toyota Raize’in sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olduğunun altını çiziyor. 5 koltuklu oturma düzeninde 369 litre bagaj hacmine sahip olan kompakt SUV’un arka koltukları katlandığında bu değer daha da yükseliyor. Ayrıca otomobilin kabininde de bolca depolama alanı bulunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, C-HR’ın hibrit versiyonda sunduğu bagaj hacmi 377 litre.

    Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize
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    Toyota, yeni kompakt SUV’da kullanılan platformun hafif ve oldukça dayanıklı bir gövde ile sert bir süspansiyona sebebiyet verdiğini, böylelikle üst seviye denge ve sürüş konforu elde edildiğini belirtiyor. 2020 Toyota Raize’in kaputu altında 98 beygir güç ve 140 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Gücün yola aktarılmasında ise Daihatsu’ya ait D-CVT (Çift modlu sürekli değişken şanzıman) kullanılıyor.

    2020 Toyota Raize’in opsiyon listesinde ‘Dynamic Torque Control 4WD’ adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor. 2WD modellerin karma yakıt tüketimi 5.4 l/100 km, 4WD modellerinki ise 5.7 l/100 km olarak açıklandı. 2020 Toyota Raize, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan üç farklı versiyonla satılacak.



    https://global.toyota/en/newsroom/toyota/29251184.html?padid=ag478_from_kv Yorum Yaz
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    kuzgun_ 2 hf. en beğenilen faniseyler
    14.500 $ x 5,74 (anlık kur) = 83.230 TL

    1 bana 1,5 devlete kampanyası = 83.230 *2,5 = 208.075 (silindiri küçük, böyük olsa 2 - 2.5 olurdu kampanya )

    %18 kdv: 208.075x1,18 = 245.528,5

    %5 bayi karı: 245.528,5*1,05 = 257.804 TL

    japonya asgari ücret : 1.175 usd 14.500/1.175 = 12,34 ay
    Türkiye asgari ücret : 2.020 tl 257804/2020 = 127,63 ay
    14.500 $ x 5,74 (anlık kur) = 83.230 TL 1 bana 1,5 devlete kampanyası = 83.230 *2,5 = 208.075 (silindiri küçük, böyük olsa 2 - 2.5 olurdu kampanya
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    7 Yanıt Yanıtla +63
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    cnrdrsn 2 hf. kuzgun_
    Net fiyatı 127.000₺ olan(sizin anlık kurunuzdan 22.125$) ev troc 242.500₺ ye satılırken, siz 14.500$ arac icin 257.000₺ lik Satis fiyatı çıkarmanız en iyi ihtimalle tr şartlarını bilmeden işkembeyi kübradan sallamak oluyor.. iskembenizi böyle boş isler icin yormayın..
    Net fiyatı 127.000₺ olan(sizin anlık kurunuzdan 22.125$) ev troc 242.500₺ ye satılırken, siz 14.500$ arac icin 257.000₺ lik Satis fiyatı çıkarmanız en iyi ihti...
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    x2yk 2 hf. kuzgun_
    Tam bir komedisiniz, yazılan fiyata göre hemen çarpma yaparak sonucu bulabiliyorsunuz ya yeminlen gülüyorum sizlere, neden mi? Japonya 'da olmayıp ve Japonya 'da bu aracı almayıp şurada yazan fiyata göre kendi ülkesinde bildiği değerlere göre fiyat ortalaması çıkarıp ortada gezinen bu ülke de her zaman kaybedenler olacaktır ve oldu da. Sadece ağlamasını bilir o kesim başka da bir şey bilmez.

    ABD den örnek vereyim ABD 'de bestbuy sitesine gir bir laptop bak fiyatı 1000 dolar mı yazıyor işte bizim bu ülke de çok bilen kesim onu 1000 x 5,75 yapıp aha işte fiyatı bizim ülke de ise 1000 x 5,75 x 1,18 x 1,05 gibi saçmalıklara göğüs gerercesine aha ben hesaplamayı yaptım diye ortada gezinerek nefes alırlar ama garibime bilmiyor ki ABD 'de o sitede yazan fiyatlara yüzde 15 'lerden yüzde 25 'lere kadar eyaletlerden eyaletlere vergi alındığını ha bilse idi böyle ortada gezinmezdi ben çok biliyorum diye o yüzdende diyorum ya bu kesim kaybetmekten başka bir şey yaşamıyor diye.

    ABD 'den laptop getirecektim 1200 dolara beğendik bir tane bestbuy 'dan orasını iyi anlattılar neyse üstüne öyle her model de yok sitede görünüyor ama almaya gelince et bakalım tedarik edebilirsen neyse bulduk bir ürün alalım dedik çıkmaz mı kargosu hadi dedik tanıdık vardı aldıralım gelirken getirsin bir baktık yüzde 25 vergi hadi dedik daha aşağıya alalım başka eyaletlerde daha ucuzmuş sonra bir baktık taaaa anasının gözünde eyalete gideceğiz ve alacağız yüzde 15 vergi ile hesapladık yol parası alıyor başını gidiyor dedik lanet olsun bırak çünkü ülkemde aynı laptop 11900 tl 'ye geliyordu ABD 'den alırsak bize maliyeti 10500 tl civarlarına geliyordu 1000 1500 tl için Türkçe klavyesi olmayan yabancı sürüm Win 10 olan ve üstüne garantisi ABD 'de olan bir ürünü getirmek akıl karı değildi.

    O yüzden sizler bu gibi şeylere kanmayı çok seversiniz internette her şeyi doğru net gerçek olarak nefes alırsınız.

    Fransa 'da asgari ücret google 'de yazıyor 1400 euro üstü idi zamanında sarı yelekliler eylemlere başladığında ama sarı yelekliler eylemleri yaparken hükümet ile anlaşma yaptı ve ne istediklerini sordu ve istekleri internet sitelerinde var açar okursun, asgari ücret 1300 euro imiş ve kesintilerle 1150 euro net olarak ellerine geçiyormuş hani google 1400 üstü diyordu ne olduuuu ama işte sizler onu örnek gösterirsiniz çünkü Fransa da mı yaşıyorsunuz da bilesiniz anca kuru salla google bakma ile neyse 1150 euro olan ücretin 1300 euro olarak net olarak ödenmesini talep etmişti sarı yelekliler ha sonra ne oldu bilemem ama böyle bir şeyi yine maalesef oralarda olaylar olunca öğrendik yoksaaaa size göre 1400 euro üstü idi.

    O yüzden aynı şey ABD 'de 699 dolara iphone çıktı diye reklamlar tanıtımlar yapıyorlar paso o telefonu bana 699 dolar hariç tek bir ücret ödemeden alabilecek biri varsa alnından öperim.

    O yüzden gerçekleri paylaşın ki bu millet gerçeklerle yaşasın öyle devlete 1,5 2,5 bir tane bize bir tane devlete diye kimse milleti kandıracağını sanmasın, anca kendinizi kandırırsınız.

    Ben ülkemde vergi adaletinde sorun olduğunu biliyorum ve üstüne Japonya ve ABD gibi ülke ile eşit olmadığını da biliyorum ama kalkıpta 1,5 2,5 kat fark var diye enayi değilim kendimi de böyle saçma algı mesajları yazarak kandırmıyorum. :)
    Tam bir komedisiniz, yazılan fiyata göre hemen çarpma yaparak sonucu bulabiliyorsunuz ya yeminlen gülüyorum sizlere, neden mi? Japonya 'da olmayıp ve Japonya 'd...
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    5 Yanıt Yanıtla +12
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    atilasat 1 hf.
    hesaplayan bazı kişiler Türkiye'deki vergilerin dünyanın en az vergileri olduğu sonucunu çıkaracaklarmış az kalsın.neyseki herkeste akıl izan var.ölümüne bir parti sevicilik,lider sevicilik var bu kişilerde.neden acaba? hiç mi utanmanız yok? hiç mi yüzünüz kızarmaz be!
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    Gatetrans 2 hf.
    "20 bin usd ye satılan o ülke için 20 bin tl demek değildir bunu çıkarın artık aklınızdan bunu forum bile bıktı şu birim hesabı yapmayın diye 1 japon yeni 0,053 tl dir ve 1 dolar da bakın link veriyorum"

    Bu cümlenize katılmıyorum katılmayacağımda. Neden katılmadığımı da şöyle açıklayayım.

    Ben 1 sene Kanada da yaşadım, elimden geldiğince tüm fiyatları araştırmıştım. Zaten ablamda orada yaşıyor, onunla da bu konuları zaman zaman konuşuruz. Keza ABD Florida da yaşayan arkadaşım da var.

    Her ikisine de sorduğum soru şu, senin için 1000 usd 1000tl demek midir? Verilen cevap şudur evet aynen öyle.

    Adam ülkesinde 2200 kanada dolayı maaş alıyor ve sıfır araç fiyatı 15bin 30bin arasında. 2200 cad alan biri sence kaç ayda bu araca sahip olabilir diye basit bir ilk okul sorusu soruyorum.

    Türkiye de asgari ücret ne kadardir 2040 tl yada her neyse, araç fiyatları ne kadardır. 150-200 bin tl, kaç ayda satın alabilirsin hesapla.

    İki ülkeyi karşılaştır sonuç senin ne kadar düdüklendiğinin kanıtıdır.

    Net emin olmamakla birlikte, Kanada araç aldığında 28bin cad olan araca 2-3bin cad de vergi ödüyorsun. Net rakamları araştırın bulursunuz. Ayrıca her yıl bizim gibi MTV ödemesi gibi saçma sapan sistemleri de yok.

    Bu konular çok konuşuldu çizildi, bazı kendini bilmezler de gelip geçip sanki devletin aldığı para normalmiş gibi millete buralardan bilgi veriyor. Siz bu bilgileri verdikçe de deneyim sahibi insanlarda gerçekleri açıklamaya devam ediyor.

    Klasik Türk mantığı, yanındakine yalan söyle ve onun cebindeki parayı al. Ben bu kadar kendi insanına düşman bir millet ne duydum ne gördüm. Helak olsak yeridir.
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    showstopper41 2 hf.
    Yaklaşma uzaklaşma açıları güzel gözüküyor. Arka cam büyük, CHR ve Juke gibi zindan değil. Renkler çok güzel. Fakat sert süspansiyon bozuk yol konforunu azaltır, yıpranma ve tamir masraflarını artırır. Ortalık zaten sert compact-SUV kaynıyor. Farklı bişey yapmalı Toyota.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Hindistan'dan farkımız kalmadı. CHR'dan sonra Türkiye ye gelse çok güzel olur. Raize Türkiye'de iş yapar
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    yavuzazgin 2 hf.
    sang yong mudur nedir o sandım .
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    texjrwillerjr 2 hf.
    ssangyong tivoli olmuş iyice
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    MaDMaxiBo 2 hf.
    vitarayı andırıyor ama en azından vitarayı ALINMAZ ARAÇ yapan KÜTÜK STOPLAR yok arkasında.

    şu vitarayı ecosportu yapan mühendisler arabanın arkasını çevirip dolanıp bakmamışlar mı hiç aklım almıyor. göz mü yok zeka mı yok anlayamıyorum

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    ne güzel araba tasarladın, helal olsun...

    da bu ne kör

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    diğeri zaten neresinden tutsan elinden kayıyor.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla
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    RaptorFX 2 hf. MaDMaxiBo
    Önü tasarlayan grubu C sütununa gelince işten çıkarmışlarda kalanını patronun yeğeni tasarlamış gibi duruyor.
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    ezicioyuncu 2 hf.
    Normalde bi araci ona buna benzetmeyi sevmem ama ilk bakışta bana direkt vitara gibi geldi, c sutunu ve şasi yapilanması vitara ile ortak mı üretiliyor acaba dememe sebep oldu
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    genelkurmay89 2 hf.
    Şu x2 trolüne cevap vermekle mi uğraşıyorsunuz.Adam paralı troll ona göre tabii vergiler ucuz olucak.

    Konumuza dönücek olursak aracın tasarımı çok kötü özellikle CHR'den sonra ucube gibi olmuş...
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    erka1907 2 hf. genelkurmay89
    forumdaşlar kusura bakmasın, konuyu başka yerlere çektik, artık cevap yazmayacağım.
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    x2yk 2 hf. genelkurmay89
    Ne oldu la seninde mi derdin var nasılda sıraya geçmişler. At kir iftira üye at rabbim sana daha beterini versin.
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    vincentvega 2 hf.
    Kesin ucube bir tasarımdır diyerek girdim konuya. Yanılmamışım .
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    6 etiket daha 2020 toyota raize Japonya yeni modeller Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı
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