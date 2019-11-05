Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize

Geçtiğimiz hafta görselleri sızdırılan 2020 Toyota Raize bugün Japonya’da resmi olarak tanıtıldı. Toyota – Daihatsu iş birliğinin meyvelerinden biri olan küçük SUV, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.
Tasarımında tıpkı yeni RAV4 gibi keskin çizgiler barındıran 2020 Toyota Raize, Daihatsu’nun yeni DNGA platformu üzerine inşa edilmiş. Kompakt SUV sınıfındaki aracın uzunluğu 3995 mm, genişliği 1695 mm ve yüksekliği 1620 mm olarak ölçülüyor. Bu da 2020 Toyota Raize’in ülkemizde üretilen C-HR’dan daha küçük olduğu anlamına geliyor.
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Japon üretici, bu küçük ölçülere rağmen 2020 Toyota Raize’in sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olduğunun altını çiziyor. 5 koltuklu oturma düzeninde 369 litre bagaj hacmine sahip olan kompakt SUV’un arka koltukları katlandığında bu değer daha da yükseliyor. Ayrıca otomobilin kabininde de bolca depolama alanı bulunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, C-HR’ın hibrit versiyonda sunduğu bagaj hacmi 377 litre.
Toyota, yeni kompakt SUV’da kullanılan platformun hafif ve oldukça dayanıklı bir gövde ile sert bir süspansiyona sebebiyet verdiğini, böylelikle üst seviye denge ve sürüş konforu elde edildiğini belirtiyor. 2020 Toyota Raize’in kaputu altında 98 beygir güç ve 140 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Gücün yola aktarılmasında ise Daihatsu’ya ait D-CVT (Çift modlu sürekli değişken şanzıman) kullanılıyor.
2020 Toyota Raize’in opsiyon listesinde ‘Dynamic Torque Control 4WD’ adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor. 2WD modellerin karma yakıt tüketimi 5.4 l/100 km, 4WD modellerinki ise 5.7 l/100 km olarak açıklandı. 2020 Toyota Raize, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan üç farklı versiyonla satılacak.
https://global.toyota/en/newsroom/toyota/29251184.html?padid=ag478_from_kv Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1 bana 1,5 devlete kampanyası = 83.230 *2,5 = 208.075 (silindiri küçük, böyük olsa 2 - 2.5 olurdu kampanya )
%18 kdv: 208.075x1,18 = 245.528,5
%5 bayi karı: 245.528,5*1,05 = 257.804 TL
japonya asgari ücret : 1.175 usd 14.500/1.175 = 12,34 ay
Türkiye asgari ücret : 2.020 tl 257804/2020 = 127,63 ay
ABD den örnek vereyim ABD 'de bestbuy sitesine gir bir laptop bak fiyatı 1000 dolar mı yazıyor işte bizim bu ülke de çok bilen kesim onu 1000 x 5,75 yapıp aha işte fiyatı bizim ülke de ise 1000 x 5,75 x 1,18 x 1,05 gibi saçmalıklara göğüs gerercesine aha ben hesaplamayı yaptım diye ortada gezinerek nefes alırlar ama garibime bilmiyor ki ABD 'de o sitede yazan fiyatlara yüzde 15 'lerden yüzde 25 'lere kadar eyaletlerden eyaletlere vergi alındığını ha bilse idi böyle ortada gezinmezdi ben çok biliyorum diye o yüzdende diyorum ya bu kesim kaybetmekten başka bir şey yaşamıyor diye.
ABD 'den laptop getirecektim 1200 dolara beğendik bir tane bestbuy 'dan orasını iyi anlattılar neyse üstüne öyle her model de yok sitede görünüyor ama almaya gelince et bakalım tedarik edebilirsen neyse bulduk bir ürün alalım dedik çıkmaz mı kargosu hadi dedik tanıdık vardı aldıralım gelirken getirsin bir baktık yüzde 25 vergi hadi dedik daha aşağıya alalım başka eyaletlerde daha ucuzmuş sonra bir baktık taaaa anasının gözünde eyalete gideceğiz ve alacağız yüzde 15 vergi ile hesapladık yol parası alıyor başını gidiyor dedik lanet olsun bırak çünkü ülkemde aynı laptop 11900 tl 'ye geliyordu ABD 'den alırsak bize maliyeti 10500 tl civarlarına geliyordu 1000 1500 tl için Türkçe klavyesi olmayan yabancı sürüm Win 10 olan ve üstüne garantisi ABD 'de olan bir ürünü getirmek akıl karı değildi.
O yüzden sizler bu gibi şeylere kanmayı çok seversiniz internette her şeyi doğru net gerçek olarak nefes alırsınız.
Fransa 'da asgari ücret google 'de yazıyor 1400 euro üstü idi zamanında sarı yelekliler eylemlere başladığında ama sarı yelekliler eylemleri yaparken hükümet ile anlaşma yaptı ve ne istediklerini sordu ve istekleri internet sitelerinde var açar okursun, asgari ücret 1300 euro imiş ve kesintilerle 1150 euro net olarak ellerine geçiyormuş hani google 1400 üstü diyordu ne olduuuu ama işte sizler onu örnek gösterirsiniz çünkü Fransa da mı yaşıyorsunuz da bilesiniz anca kuru salla google bakma ile neyse 1150 euro olan ücretin 1300 euro olarak net olarak ödenmesini talep etmişti sarı yelekliler ha sonra ne oldu bilemem ama böyle bir şeyi yine maalesef oralarda olaylar olunca öğrendik yoksaaaa size göre 1400 euro üstü idi.
O yüzden aynı şey ABD 'de 699 dolara iphone çıktı diye reklamlar tanıtımlar yapıyorlar paso o telefonu bana 699 dolar hariç tek bir ücret ödemeden alabilecek biri varsa alnından öperim.
O yüzden gerçekleri paylaşın ki bu millet gerçeklerle yaşasın öyle devlete 1,5 2,5 bir tane bize bir tane devlete diye kimse milleti kandıracağını sanmasın, anca kendinizi kandırırsınız.
Ben ülkemde vergi adaletinde sorun olduğunu biliyorum ve üstüne Japonya ve ABD gibi ülke ile eşit olmadığını da biliyorum ama kalkıpta 1,5 2,5 kat fark var diye enayi değilim kendimi de böyle saçma algı mesajları yazarak kandırmıyorum. :)