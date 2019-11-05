Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize

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Geçtiğimiz hafta görselleri sızdırılan 2020 Toyota Raize bugün Japonya’da resmi olarak tanıtıldı. Toyota – Daihatsu iş birliğinin meyvelerinden biri olan küçük SUV, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

Tasarımında tıpkı yeni RAV4 gibi keskin çizgiler barındıran 2020 Toyota Raize, Daihatsu’nun yeni DNGA platformu üzerine inşa edilmiş. Kompakt SUV sınıfındaki aracın uzunluğu 3995 mm, genişliği 1695 mm ve yüksekliği 1620 mm olarak ölçülüyor. Bu da 2020 Toyota Raize’in ülkemizde üretilen C-HR’dan daha küçük olduğu anlamına geliyor.

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Japon üretici, bu küçük ölçülere rağmen 2020 Toyota Raize’in sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olduğunun altını çiziyor. 5 koltuklu oturma düzeninde 369 litre bagaj hacmine sahip olan kompakt SUV’un arka koltukları katlandığında bu değer daha da yükseliyor. Ayrıca otomobilin kabininde de bolca depolama alanı bulunuyor. Karşılaştırmak gerekirse, C-HR’ın hibrit versiyonda sunduğu bagaj hacmi 377 litre.

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Toyota, yeni kompakt SUV’da kullanılan platformun hafif ve oldukça dayanıklı bir gövde ile sert bir süspansiyona sebebiyet verdiğini, böylelikle üst seviye denge ve sürüş konforu elde edildiğini belirtiyor. 2020 Toyota Raize’in kaputu altında 98 beygir güç ve 140 Nm tork üreten 1.0 litre üç silindirli benzinli motor bulunuyor. Gücün yola aktarılmasında ise Daihatsu’ya ait D-CVT (Çift modlu sürekli değişken şanzıman) kullanılıyor.

2020 Toyota Raize’in opsiyon listesinde ‘Dynamic Torque Control 4WD’ adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemi de bulunuyor. 2WD modellerin karma yakıt tüketimi 5.4 l/100 km, 4WD modellerinki ise 5.7 l/100 km olarak açıklandı. 2020 Toyota Raize, Japonya’da 14 bin 425 dolardan başlayan üç farklı versiyonla satılacak.

https://global.toyota/en/newsroom/toyota/29251184.html?padid=ag478_from_kv