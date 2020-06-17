2020 BMW M5 yeni yüzü ve teknolojileriyle tanıtıldı

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BMW, dün sızdırılan fotoğrafın ardından bizleri daha fazla bekletmedi ve yeni BMW M5 üzerindeki örtüyü kaldırdı. 2020 BMW M5, yeni yüzü ve güncellenen teknolojileriyle karşınızda.

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan makyajlı BMW 5 Serisi’ni temel alan yüksek performanslı model, tahmin edeceğiniz üzere daha agresif tamponlara sahip. Bunun yanı sıra parlak siyah böbrek ızgara, aydınlatmalar, dörtlü egzoz çıkışına ev sahipliği yapan agresif difüzör de yeniden ele alınan parçalar arasında. Motor kaputuyla uyumlu bir şekilde hareketlendirilen tavanı ve minik bagaj spoylerini de unutmamak gerek.

Bu kozmetik dokunuşların yanı sıra 2020 BMW M5, Motegi Red Metallic ve Brands Hatch Grey isimli kırmızı ve gri tonlarının da dahil olduğu beş farklı gövde rengiyle tercih edilebilecek. Aracın yerle temasını ise 20 inç çaplı yeni siyah jantlar sağlıyor.

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2020 BMW M5, 600 beygir ve 750 Nm tork üreten çift turbo 4.4 litre V8 üniteden güç alıyor. Söz konusu ünite, Drivelogic özellikli 8 ileri M Steptronic şanzıman ve M xDrive dört tekerlekten çekiş sistemiyle kombine edilmiş. Söz konusu sistemde 4WD ve 4WD Sport modlarının yanı sıra saf arkadan itiş deneyimi yaşatan 2WD modu da bulunuyor. Bu kombinasyon, 2020 BMW M5’in 0-100 km/s hızlanmasını 3.4, 0-200 km/s hızlanmasını da 11.1 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

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Daha fazla güç isteyen müşteriler, aynı üniteden 625 beygir ve 750 Nm tork elde eden M5 Competition’ı tercih edebiliyor. Söz konusu model, ekstra güç sayesinde 0-100 km/s hızlanmasını 3.3, 0-200 km/s hızlanmasını ise 10.8 saniyede tamamlıyor. BMW M8 Gran Coupe kaynaklı amortisörler ile şasi ve süspansiyon sisteminde yapılan diğer dokunuşlar sayesinde M5 Competition’ın M5’e göre yere 7 mm daha yakın olduğunu da belirtelim.

Aradaki güç farkına rağmen her iki modelin de maksimum hızı elektronik olarak 250 km/s ile sınırlandırılmış. Ekstra ücret karşılığı satın alınabilen M Driver’s Package ile bu limiti 305 km/s’e yükseltmek mümkün. 2020 BMW M5’in Almanya’daki başlangıç fiyatı 120.900 euro, M5 Competition’ın ise 129.900 euro olarak açıklandı.

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