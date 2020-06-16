Türkiye'de Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı belli oldu

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Bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının kazananı belli oldu. Daha önce tüm sektörün katıldığı bir etkinlik kapsamında düzenlenen final etabı, bu yıl koronavirüs nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi.

Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan isimler BMW 3 Serisi, Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 2008, Citroen C5 Aircross ve Nissan Micra olarak belirlenmişti. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin puanlarıyla finalistler arasından ipi göğüsleyen isim Renault Clio oldu.

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OGD üyeleri, finalistleri “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak değerlendirdi. Ardından her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtarak kazananı belirledi.

Bu kapsamda ödülü alan Renault Clio, toplamda 5 bin puan elde etti. Peugeot 2008, 3590 puanla ikinci sırada yer alırken, Opel Corsa da 2540 puan alarak üçüncülükle yetindi.

Model Puan Renault Clio 5000 Peugeot 2008 3590 Opel Corsa 2540 Citroen C5 Aircross 2120 BMW 3 Serisi 1890 Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 1850 Nissan Micra 1510

‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayan kişi, kuruluş ya da projeleri onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) verdi. Söz konusu ödül geçtiğimiz yıl Türkiye'deki iş birliklerinin 50. yılını kutlayan OYAK Renault Mais'e verilmişti.

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