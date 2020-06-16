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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı belli oldu

    Bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının kazananı belli oldu. Her jüri üyesi, sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtarak kazananı belirledi.
    1 sa.
    3,1b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'de Yılın Otomobili 2020 Ödülü'nün kazananı belli oldu
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    Bu yıl 5. kez düzenlenen “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının kazananı belli oldu. Daha önce tüm sektörün katıldığı bir etkinlik kapsamında düzenlenen final etabı, bu yıl koronavirüs nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirildi.

    Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasında finale kalan isimler BMW 3 Serisi, Mercedes-Benz A-Serisi Sedan, Renault Clio, Opel Corsa, Peugeot 2008, Citroen C5 Aircross ve Nissan Micra olarak belirlenmişti. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) üyelerinin puanlarıyla finalistler arasından ipi göğüsleyen isim Renault Clio oldu.

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    OGD üyeleri, finalistleri “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi ve fiyat/değer oranı” kriterlerini göz önüne alarak değerlendirdi. Ardından her jüri üyesi sahip olduğu 250 puanı adaylar arasında dağıtarak kazananı belirledi.

    Bu kapsamda ödülü alan Renault Clio, toplamda 5 bin puan elde etti. Peugeot 2008, 3590 puanla ikinci sırada yer alırken, Opel Corsa da 2540 puan alarak üçüncülükle yetindi.

    Model Puan
    Renault Clio 5000
    Peugeot 2008 3590
    Opel Corsa 2540
    Citroen C5 Aircross 2120
    BMW 3 Serisi 1890
    Mercedes-Benz A-Serisi Sedan 1850
    Nissan Micra 1510

    ‘Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ödül töreninde ayrıca Türk otomotiv sektörüne katkı sağlayan kişi, kuruluş ya da projeleri onurlandırmayı planlayan OGD, bu yılki özel ödülünü de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na (TOGG) verdi. Söz konusu ödül geçtiğimiz yıl Türkiye'deki iş birliklerinin 50. yılını kutlayan OYAK Renault Mais'e verilmişti.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    evlbleef 1 sa. en beğenilen
    Joy donanımda manuel arka cam olan Clio değil mi bu?
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    emre50900 (ç u) 1 dk.
    seçenlere bak seçilene bak çop
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    Greatwarrior (GREAT WARRİOR) 8 dk. yeni yorumcu
    Hahaha şaka gibi 1 ci seçilen arabaya bak bide seçilme nedenlerinde güvenlikte var 😃
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 33 dk.
    Clionun göğüste ki ekran resmen güneşi 45° açıyla sürücünün gözüne yansıtmak için tasarlanmış
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    bio technolog (Selim Çelebioğlu) 34 dk.
    Clio ya ödül veren arkadaşlar ömründe 3 serisine binmemiş anlaşılan
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    gun (Gün Oksay) 36 dk.
    Galerideki iç mekana sahip Mercedes çok güzelmiş. A serisi sedan mı o ?
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    rammusty (mustafa tek) 54 dk.
    Trafikte gördüğümüz 3 araçtan biri Clio zaten 😁
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    FizzleGiggs (berk kandemir) 1 sa.
    2008 nasıl 1. Olmamışta manuel açılan camlı clio olmuş heralde 250 puanın 200 ünü yakıt ve emisyonda kullandılar bu arabada
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    malifural (muhammed ali fural) 1 sa.
    ula jüriye bastır parayı el arabasını bile seçer bunlar.
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    Laifatzu (laimu ) 1 sa.
    ne zaman kutluyoruz hocam bunu?
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    3141 kez okundu.
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