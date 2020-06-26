2020 Ford F-150 tanıtıldı: Hibrit versiyon ve yeni teknolojiler

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Son haftalarda ipucu görselleriyle karşımıza çıkan 2020 Ford F-150 bugün resmi olarak tanıtıldı. Göze aşina gelen dış kabuğun altında önemli güncellemeler mevcut.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2020 Ford F-150’nin gövdesinde selefine göre çok büyük bir tasarım değişikliği söz konusu değil. Tampona kadar uzanan C şekilli LED gündüz farlarına sahip yeni aydınlatmalar ve ızgara tasarımı, bu alanda öne çıkan detaylardan. Yeni F-150 müşterileri, 11 farklı ızgara tasarımı arasından tercih yapabilecek. Ayrıca Ford, tüm versiyonlarda aktif ızgara kapaklarına yer vererek aerodinamik direncin azalmasını sağlamış.

2020 Ford F-150’nin iç mekanında önemli güncellemeler söz konusu. Düşük versiyonlarda iki analog göstergeye 4 inçlik dijital gösterge ekranı eşlik ederken, üst versiyonlara çıkıldıkça boyutu 8 inç ila 12.3 inç arasında değişen tamamen dijital gösterge ekranları karşımıza çıkıyor. Konsolun merkezinde ise donanım seviyesine göre 8 inç veya 12 inç olarak tercih edilebilen bilgi-eğlence ekranı mevcut. Ford’un SYNC 4 bilgi-eğlence sistemiyle donatılan F-150, Apple CarPlay, Android Auto ve OTA (over-the-air) güncelleme desteğine sahip.

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Ford, yeni F-150’nin kabininde orta konsolu düz bir zemin haline getiren “Interior Work Surface” opsiyonuna yer vererek araç içinde çalışılabilir bir alan yaratmayı hedeflemiş. Üst versiyonlarda opsiyon olarak yer verilen “Max Recline” isimli 180 dereceye yakın yatırılabilen koltuklar da yaşam alanındaki konforu ve pratikliği üst seviyeye çıkarmış. 2020 Ford F-150’de Bang & Olufsen imzalı, 8 ve 18 hoparlörlü iki farklı ses sistemi opsiyonuna yer verildiğini de belirtelim.

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2020 Ford F-150’de Co-Pilot360 2.0 kapsamında pek çok sürücü asistan sistemine yer verilmiş. Acil durum fren desteği ve yaya algılama özellikli çarpışma önleyici sistem, römork bağlantısını kolaylaştıran “Dynamic Hitch” özellikli geri görüş kamerası, otomatik uzun farlar ve otoyollarda eller serbest sürüş imkanı veren Active Driver Assist gibi özellikler 2020 Ford F-150’nin teknolojileri arasında. Bahsi geçen son özellik, sürücünün dikkatinin yolda olduğuna emin olmak için kameradan faydalanıyor.

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2020 Ford F-150’nin tamamen fonksiyonel bir şekilde tasarlanan kasa kapağında, çalışırken ya da kamp yaparken tablet ve içecek gibi eşyaları koymak için uygun gözler bulunuyor. Ayrıca, dev pickup’ın kasasına entegre bir jeneratör de mevcut. Söz konusu jeneratörden gerek iş için kullanılacak el aletlerine, gerekse kamp veya gezi aktivitelerinde elektrikli ısıtıcı ve mini buzdolabı gibi cihazlara elektrik sağlamak mümkün. Bu da 2020 Ford F-150’yi son derece kullanışlı bir araç haline getiriyor.

2020 Ford F-150’nin motorlarına dair performans verileri henüz açıklanmadı. Fakat yelpazeye eklenen 3.5 litre PowerBoost hibrit V6 ünitenin tüm donanım seviyelerinde tercih edilebilir olacağını biliyoruz. Söz konusu sistem, Ford’un EcoBoost benzinli motoru, 10 ileri SelectShift otomatik şanzıman ve şanzımana entegre edilmiş 47 beygirlik elektrik motorundan meydana geliyor. Frenlemeden geri kazanılan enerji, araçtaki 1.5 kWh’lık bataryada depolanıyor. Söz konusu versiyonun maksimum çekme kapasitesini 5400 kg olarak açıklayan Ford, tek depoyla 1200 kilometre civarında yol kat edebileceğini belirtiyor.

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