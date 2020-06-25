Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı

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Hyundai, A segmentindeki başarılı modeli i10’a yepyeni bir versiyon daha ekledi. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan i10 N Line, İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

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Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. Hyundai’nin yüksek performanslı N otomobillerinden ilham alan N Line versiyonları, sportif dış ve iç tasarım özellikleriyle marka kimliğine katkıda bulunuyor. Hyundai i10 N Line’ın ön ve arka tamponlarında yer alan tasarım değişiklikleri ilk bakışta fark ediliyor.

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Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi, yeni i10 N Line’ın ön kısmındaki sportif öğeler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor. 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar dış görünümü tamamlarken, içerideyse N logolu direksiyon simidi, vites topuzu, kırmızı havalandırma ızgaraları ve metal pedallar dikkat çekiyor.

Yeni Hyundai i10 N Line’ın kaputu altında 100 beygirlik 1.0 litre Turbo GDi benzinli ünite bulunuyor. Bunun yanı sıra 84 beygirlik 1.2 MPi atmosferik ünite de seçenekler arasında. Yeni i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak. Türkiye’de satışıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.

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