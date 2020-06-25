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    Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı

    Hyundai, i10 modelinin sportif versiyonu N Line’ın üretimine İzmit’teki tesislerinde başladı. A segmentine dinamizm getiren araç, 1.0 litrelik Turbo GDi motor ile 100 beygir güç üretiyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Hyundai i10 N Line, İzmit'te üretim bandına çıktı
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    Hyundai, A segmentindeki başarılı modeli i10’a yepyeni bir versiyon daha ekledi. İlk kez 2019 Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkan i10 N Line, İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilmeye başlandı. A segmentine farklı bir bakış açısı getirecek olan i10 N line, standart versiyonu gibi 40’tan fazla ülkeye ihraç edilecek.

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    Yeni i10 N Line, dinamik N Line donanım seviyesiyle donatılmış dördüncü Hyundai modeli olarak dikkat çekiyor. Hyundai’nin yüksek performanslı N otomobillerinden ilham alan N Line versiyonları, sportif dış ve iç tasarım özellikleriyle marka kimliğine katkıda bulunuyor. Hyundai i10 N Line’ın ön ve arka tamponlarında yer alan tasarım değişiklikleri ilk bakışta fark ediliyor.

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    Yatay şekilde konumlandırılan LED gündüz sürüş farları, parlak siyah ön ızgara, kırmızı tampon şeritleri ve N Line amblemi, yeni i10 N Line’ın ön kısmındaki sportif öğeler. Arka tamponda ise üzeri kırmızı şeritli difüzör ve çift çıkışlı son susturucu bulunuyor. 16 inçlik alüminyum alaşımlı jantlar dış görünümü tamamlarken, içerideyse N logolu direksiyon simidi, vites topuzu, kırmızı havalandırma ızgaraları ve metal pedallar dikkat çekiyor.

    Yeni Hyundai i10 N Line’ın kaputu altında 100 beygirlik 1.0 litre Turbo GDi benzinli ünite bulunuyor. Bunun yanı sıra 84 beygirlik 1.2 MPi atmosferik ünite de seçenekler arasında. Yeni i10 N Line, kısa süre içerisinde Avrupa’da satışa sunulacak. Türkiye’de satışıyla ilgili çalışmalar da sürüyor.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quattro (*** **) 41 dk.
    Türkiye'de üretilen araç ilk olarak Türkiye'de yola çıkamıyor. İronik...
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    Renault S.A. (George Staub ) 38 dk. Quattro
    Bu ülke önce aç karnını doyursun



    Önce asgari ücretli haftada dolu dolu bir et yesin ondan sonra Türkiyede üretilir.



    Öyle 200 gram kıymaya 2 kilo patates koyup biz et yiyoh yeah demeyle olmuyor
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    231407 (Barış Özdemir) 45 dk.
    Durmak yok devam
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    AsiretinMarjinalCocugu (Liceli ) 55 dk.
    N Line bak iki krom çıta bi difüzör bi de 16 jant.Düz boru olmadıktan sonra son susturucu iptal olsa ne olur o motorla



    Koy baba şuna adam gibi bi motor, yap 3 kapılık versiyonunu şu devirde ikinci 106 GTI vakası olur adam gibi bi fiyatla.En kötü 3 kapı Corsa C olur
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    nikony 1 sa.
    çirkin
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    mahmut_emmi 1 sa. nikony
    bence çok güzel. buna bir de 1.6 dizel üniteyi koyacaksın, çok güzel şaka makinası olurdu.
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