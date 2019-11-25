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    2020 Honda City, ilk kez sunulan RS paketiyle birlikte tanıtıldı

    İç ve dış tasarımı büyük oranda değişen, yeni Jazz ile aynı platformu paylaşan 2020 Honda City'de yelpazeye yeni dahil olan RS paketi dikkat çekiyor. İşte 2020 Honda Jazz tasarımı ve yeni özellikleri:
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Honda City, ilk kez sunulan RS paketiyle birlikte tanıtıldı
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    Bir dönem ülkemizde de satılan Honda City beşinci nesline geçiş yaptı. 2020 Honda City, yapyeni tasarımı ve yelpazeye eklenen RS versiyonuyla birlikte 24 Aralık’ta Tayland’da satışa sunulacak.

    Eskiye göre daha sportif ve modern bir görünüme kavuşan 2020 Honda City, markanın diğer sedan modellerinden izler taşıyor. Projektör lenslere sahip ön farlar, LED gündüz farları, LED stoplar, krom ızgara ve 15 inç alaşım jantlar 2020 Honda City’nin standart özellikleri arasında. Bu modelde ilk kez sunulan RS versiyonunda ise daha agresif tamponlar, LED farlar, LED sis farları, 16 inç jantlar, mat siyah ön ızgara, ayna kapakları ve bagaj spoyleri devreye giriyor.

    2020 Honda City’nin ölçülerine baktığımızda ise selefine göre 113 mm uzadığını ve 53 mm genişlediğini görüyoruz. Aracın boyu uzamasına rağmen aks mesafesi (2589) kısalmış. Fakat Japon üretici, yeni Honda Jazz ile aynı platformu paylaşan sedanın selefine göre daha ferah ve konforlu bir kabine sahip olduğunun altını çiziyor. Apple CarPlay desteğine sahip 8 inç multimedya ekranının sunulduğu alanda siyah kumaş veya çift tonlu deri koltuklar tercih edilebiliyor.

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    2020 Honda City’nin kaputu altında 1.0 litre VTEC Turbo üç silindirli benzinli motor bulunuyor. 122 beygir güç ve 173 Nm tork üreten bu motor, yalnızca 7 ileri CVT şanzımanla tercih edilebiliyor. Vites kulakçıklarının da sunulduğu 2020 Honda City’nin karma yakıt tüketimi 4.2 l/100 km ve CO2 emisyonu 99 g/km olarak açıklandı.

    Araç denge kontrol sistemi, yokuş kalkış desteği ve geniş açılı geri görüş kamerası gibi özelliklerle donatılan 2020 Honda City, 24 Aralık’ta Tayland’da satışa sunulacak. Aracın başlangıç fiyatı ise güncel kurla birlikte 19 bin 170 dolara denk geliyor.



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    obsesoz 1 sa.
    Civic e tecavüz eden corolla gibi olmuş..
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    Çaylak_Doktor 1 sa.
    Civici makyajlamışlar gibi
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    Çaylak_Doktor 1 sa.
    Çok sade bir görüntüsü olmuş
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    hearthland 2 sa.
    Niyeyse civic’in çinli firmalar tarafından yapılmış bir çakması gibi geldi gözüme.
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    Simon Laplace 2 sa.
    Önden Civic yandan Egea arkadan Elegant :/
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    HayNur 2 sa.
    120 binden aşağı olmaz
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    ErkanSYK 3 sa.
    Ülkemize gelme ihtimali yok maalesef :(
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    mehmetg 3 sa.
    inspired by egea, built by honda
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    deoks 4 sa.
    İdeal motor şanzıman uyumu olmuş. Uygun fiyattan girerse alınır.
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    Execuvite 4 sa.
    Eski kasası daha hoştu ya bir şeye benzetmek istemiyorum ama neyse benzetenler gelir birazdan :)
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