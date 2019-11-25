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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lamborghini'nin Gran Turismo Sport için tasarladığı yeni İtalyan boğası görücüye çıktı

    İtalyan üretici Lamborghini'nin popüler yarış oyunu Gran Turismo Sport için tasarladığı Lambo Vision Gran Turismo konsepti Monte Carlo'da sergilendi. Peki oyuna ne zaman dahil edilecek?
    10 sa.
    1,9b
    10
    2
    Oyunlar
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Lamborghini'nin Gran Turismo Sport için tasarladığı yeni İtalyan boğası görücüye çıktı
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    Lamborghini, bu kez sanal dünya için tasarladığı yeni bir İtalyan boğası ile karşımızda. Popüler yarış oyunu Gran Turismo Sport için hazırlanan Lambo V12 Vision Gran Turismo konsepti, tam ölçekli modeliyle dün Monte Carlo’da sahneye çıktı.

    Sant’Agata’daki Lamborghini Centro Stile tasarım merkezinden çıkan Lambo V12 Vision Gran Turismo, İtalyan üreticinin DNA’sını yansıtan fütüristik tasarımı ve gelişmiş aerodinamik özellikleriyle dikkat çekiyor. Gövdeden ayrı duran ön kanat ve çamurlukları, devasa arka spoyler’ın yanı sıra ön farlarda da karşımıza çıkan Y şekli ve altıgen yan camlarıyla oldukça ilginç görünen konsept için 1968’deki Marzal konseptinden esinlenildiği söyleniyor.

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    Lambo V12 Vision Gran Turismo konseptinin ön kısmı yukarı doğru açılıyor ve aracın kabinine bir savaş uçağına biner gibi önden biniliyor. Konseptin içerisinde tam ortaya konumlandırılmış tek bir koltuk bulunuyor. Sürücünün hemen önünde, üzerinde holografik bir ekran bulunan fütüristik direksiyon yer alıyor ve araçla ilgili tüm kontroller buradan yapılıyor. Sürüş için gerekli tüm bilgiler de aracın ön camına yansıtılıyor.

    Lambo V12 Vision Gran Turismo konsepti, firmanın yeni modeli Sian ile aynı aktarma organlarını kullanıyor. Dolayısıyla 6.5 litre atmosferik V12 motor ile küçük bir elektrik motorunu bir araya getiren ve toplamda 810 beygir güç üreten hafif hibrit bir sistemle karşı karşıyayız. Bu sistem, sınırlı üretim Sian’ın 0-100 km/s hızlanmasını 2.8 saniyede tamamlamasını ve maksimum 350 km/s hıza ulaşmasını sağlıyordu.

    Lambo V12 Vision Gran Turismo’nun 2020 ilkbaharında Gran Turismo Sport’a gelmesi planlanıyor.



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    DH Misafiri 9 sa.
    Başka gezegenden gelmiş gibi duruyor
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    Manhunt Three 9 sa.
    Gt7'ye de gelir belki :)
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