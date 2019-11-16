2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var?

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Honda Civic Hatchback’i önce ABD pazarında makyajlayan Japon üretici, benzer değişiklikleri Avrupa versiyonuna da uyguladı. 2020 Honda Civic Hatchback, tasarım ve donanım alanında küçük güncellemelerle karşımıza çıktı.

2020 Honda Civic Hatchback’in ön yüzüne baktığımızda, ızgara bölümünün ufak dokunuşlarla yeniden elden geçirildiğini görüyoruz. Yuvarlak sis farlarına ev sahipliği yapan havalandırmaların da tasarımı değişmiş ve bu bölümlere gövde renginde iki küçük kanat eklenmiş. 2020 Honda Civic Hatchback’te standart haline getirilen full-LED farlardaki gündüz farlarının tasarımı da bu kanatlarla aynı yapılmış.

2020 Honda Civic Hatchback’in giriş seviyesi versiyonunda yeni 16 inç alaşım jantlar kullanılmış. Orta ve üst seviye versiyonlarda ise “Shark Grey” adı verilen 17 inçlik alaşım jantlara yer verilmiş. Aracın dış tasarımındaki son dokunuş olarak da renk paletine Obsidyen Mavisi adı verilen yeni bir seçenek eklenmiş.

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Japon üretici, 2020 Honda Civic Hatchback’in kabininde daha kaliteli malzemeler kullanıldığını ve daha premium bir ambiyans yaratıldığını belirtiyor. Multimedya sistemi ve klima ayarlarına eklenen fiziksel tuşlar sayesinde kullanım kolaylığı artırılmış. Ayrıca üst paketlerdeki donanımlar arasına 8 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu da eklenmiş.

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2020 Honda Civic Hatchback’in kaputu altında iki benzinli bir de dizel ünite mevcut. Giriş seviyesinde 126 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre VTEC Turbo, üst seviyede ise 182 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litre VTEC Turbo yer alıyor. Dizel tarafında ise 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.6 litre i-DTEC mevcut. Benzinli motorlarda 6 ileri manuel veya CVT şanzıman seçeneği sunulurken, dizel motorda ise 6 ileri manuel veya ZF imzalı 9 ileri tam otomatik opsiyonları mevcut.

2020 Honda Civic Hatchback’te; çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız kontrolü, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip asistanı ve trafik işareti algılama gibi özelliklerin dahil olduğu Honda Sensing isimli güvenlik paketi bulunuyor.

Aralık ayından itibaren Avrupa’da siparişe açılacak 2020 Honda Civic Hatchback’in müşteri teslimatları 2020’nin Ocak ayında başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil.