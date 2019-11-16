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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var?

    Geçtiğimiz aylarda ABD pazarı için makyajlanan Honda Civic Hatchback'teki benzer değişimler Avrupa versiyonuna da uygulandı. 2020 Honda Civic Hatchback, ufak dokunuşlar ve yeni donanımlarla geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var?
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    Honda Civic Hatchback’i önce ABD pazarında makyajlayan Japon üretici, benzer değişiklikleri Avrupa versiyonuna da uyguladı. 2020 Honda Civic Hatchback, tasarım ve donanım alanında küçük güncellemelerle karşımıza çıktı.

    2020 Honda Civic Hatchback’in ön yüzüne baktığımızda, ızgara bölümünün ufak dokunuşlarla yeniden elden geçirildiğini görüyoruz. Yuvarlak sis farlarına ev sahipliği yapan havalandırmaların da tasarımı değişmiş ve bu bölümlere gövde renginde iki küçük kanat eklenmiş. 2020 Honda Civic Hatchback’te standart haline getirilen full-LED farlardaki gündüz farlarının tasarımı da bu kanatlarla aynı yapılmış.

    2020 Honda Civic Hatchback’in giriş seviyesi versiyonunda yeni 16 inç alaşım jantlar kullanılmış. Orta ve üst seviye versiyonlarda ise “Shark Grey” adı verilen 17 inçlik alaşım jantlara yer verilmiş. Aracın dış tasarımındaki son dokunuş olarak da renk paletine Obsidyen Mavisi adı verilen yeni bir seçenek eklenmiş.

    2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var?
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    Japon üretici, 2020 Honda Civic Hatchback’in kabininde daha kaliteli malzemeler kullanıldığını ve daha premium bir ambiyans yaratıldığını belirtiyor. Multimedya sistemi ve klima ayarlarına eklenen fiziksel tuşlar sayesinde kullanım kolaylığı artırılmış. Ayrıca üst paketlerdeki donanımlar arasına 8 yöne ayarlanabilen sürücü koltuğu da eklenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı"

    2020 Honda Civic Hatchback’in kaputu altında iki benzinli bir de dizel ünite mevcut. Giriş seviyesinde 126 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre VTEC Turbo, üst seviyede ise 182 beygir güç ve 240 Nm tork üreten 1.5 litre VTEC Turbo yer alıyor. Dizel tarafında ise 120 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1.6 litre i-DTEC mevcut. Benzinli motorlarda 6 ileri manuel veya CVT şanzıman seçeneği sunulurken, dizel motorda ise 6 ileri manuel veya ZF imzalı 9 ileri tam otomatik opsiyonları mevcut.

    2020 Honda Civic Hatchback’te; çarpışma önleyici fren sistemi, adaptif hız kontrolü, şeritten ayrılma uyarısı, şerit takip asistanı ve trafik işareti algılama gibi özelliklerin dahil olduğu Honda Sensing isimli güvenlik paketi bulunuyor.

    Aralık ayından itibaren Avrupa’da siparişe açılacak 2020 Honda Civic Hatchback’in müşteri teslimatları 2020’nin Ocak ayında başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



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    commandx 6 gün en beğenilen
    Süreyya hanım ne alaka? Kasa yenilenmesi ile makyaj ayrı şey. Vw de kasa değişimleri için Süreyya hanım kullanılıyor. Makyajda fazla değişiklik tabii ki olmaz. Adı üstünde makyaj
    Süreyya hanım ne alaka? Kasa yenilenmesi ile makyaj ayrı şey. Vw de kasa değişimleri için Süreyya hanım kullanılıyor. Makyajda fazla değişiklik tabii ki olmaz....
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    onkuba 5 gün commandx
    Vw makyaj yaptığında süreyya hanım atmasını biliyorsunuz. Ama iş hondaya gelince makyaj bu.
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    AskN0More 6 gün
    süreyya hanım?
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    ykaya1983 2 gün
    Kim ne derse desin çok abartı bir tasarımı var bu aracın.Ben açıkçası bu tür şişkin,orası burası yamuk yumuk duran tasarımları hiç beğenmiyorum.Bir astranın bir 308in bir egeanın bir c4 ün tasarımı buna göre çok daha uyumlu ve sade.Bu aracı sanki sanayide modifiyeciler toplamış gibi.
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    Backstreet 1 gün ykaya1983
    Size gore kim me derse desin tabi ki?



    Aracin dis tasarimi gorecelidir..Kimisi begenir kimisi begenmez..Mesela Golf cok sade? R-Lime disinda pek begenilmez forumda..Keza 308'de Golf'ten biraz Hallice..



    Hb zaten Sportif bir arac..Sedan daha oturakli..Kisisel zevk tabi ki...Sahsen ben On ve yan tarafini begeniyorum Hb'in..Arka tasarimi karmasik geliyor..



    Uzaktan Golf'e bakarsin seyir halinde kutu gibidir...Civic en azindan daha iyi duruyor Bence..
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    seko211 2 gün Backstreet
    184.700 hurda tesvikli sitede açıklanmış.
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    snoppy 2 gün
    Eciş bücüş, girintili çıkıntı, abartılı ve göz yoran hatlar. Tasarım harikası dedikleri arabaya bak. Tam apaçi ergen işi. Yeni Golf bunun içinden geçecektir rahat olun.
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    Pyros 2 gün
    HB'nin manuelini niye getirmiyorlar bilen var mı?

    Hali hazırda manuel HB üretiliyor
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    seko211 2 gün
    Facebookta bir arkadaş bayide görmüş Honda Plaza Cem de.Başka detaylar var mıdır?


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    Backstreet 2 gün seko211
    O fiyat nedir öyle yahu? Benzinli araca bir de..
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    YusufBey09 2 gün seko211
    Ben hafta sonu honda cemdeydim bu araç yoktu ay sonu gelecek dediler demek ki gelmiş.Araç bu arada çok iyi olmuş 170 bin bandına çekerlerse yok satıcağını düşünüyorum..
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    DH Misafiri 2 gün
    Bu araba yeni Golften daha çok satacaktır. Şimdi Golf düşünmeye başlasın. Golf falan hikaye Civic'in yanında
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    manisa_tr 3 gün
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    mesci_663 3 gün
    Demek Süreyya hanımlık bir durum yokmuş
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    lag3 4 gün
    wallaha2017 RS kullanıcısıyım ben arac gayet ıyı bır tek dıstan Hondaların sacları cok ınce dokunsalar ız oluyor kapıda v.s. onun dısında Honda ıyı
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    cronus75 4 gün
    2018 modelini büyük zevkle kullanıyorum. Bu makyaj gerçekten sadece makyaj kalmış, ancak, honda sensing paketi gelirse birşey olmuş olur. MM ünitede düğmeler ve ızgara değişikliği dışında hiçbir değişiklik yok.
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    2020 honda civic hatchback, makyajlı honda civic ve
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