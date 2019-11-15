Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Mercedes-Benz’in Çinli elektrikli araç markası Denza için tasarladığı elektrikli SUV’un dış tasarımını bundan bir ay önce görmüştük. Çinli şirket, Denza X adını verdiği aracın kabin görüntülerini de paylaştı.

4.89 metre uzunluğundaki Denza X’in kabininde 7 koltuklu bir yerleşim olduğunu biliyorduk. Nitekim paylaşılan resmi görseller de bizi yanıltmadı. Denza X’in kabin tasarımına baktığımızda, yuvarlak hava menfezlerinin yerleşimi ve koltuk ayar düğmeleri gibi Mercedes esintileri görmek mümkün. Bunun yanı sıra, konsol ve kapı içlerinde ahşap ve metal trim parçalarına yer verilerek kontrast oluşturmaya çalışılmış.

Ayrıca Bkz. "Ford Mustang temelli elektrikli SUV'un fiyatı dahil tüm detayları ortaya çıktı"

Denza X’teki konsolun üst kısımlarında ve kapı içlerinin orta bölümlerinde yumuşak malzemelere yer verildiği açıkça belli oluyor. Fakat vites kolunun olduğu bölüm de dahil olmak üzere alt kısımlar sert plastik gibi görünüyor. Cam tavanla birlikte daha ferah görünen kabinde multimedya tuşlarına sahip üç kollu direksiyon, onun hemen arkasında 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve dikey veya yatay olarak kullanılabilen 15.6 inçlik büyük bir multimedya ekranı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör

Denza X modeli iki farklı versiyonla satılacak

Denza X modelinin plug-in hybrid ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Hibrit versiyondaki sistem 192 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli ünite, iki elektrik motoru ve henüz kapasitesi açıklanmaya bir bataryadan oluşuyor. Ön aksa yerleştirilen elektrik motoru 150 beygir güç üretirken, arka aksa yerleştirilerek dört tekerlekten çekiş sağlayan diğer motor ise 245 beygir güç çıkışına sahip. Bu sayede toplam 400 beygir güce ulaşan plug-in hybrid modelin 0-100 km/s hızlanması 5 saniyeden az sürüyor. Üretilen güç yola 6 ileri otomatik şanzımanla aktarılıyor.

Denza X modelinin tamamen elektrikli versiyonunda ise 245 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru mevcut. Batarya kapasitesi henüz açıklanmayan elektrikli SUV, NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 500 kilometre yol kat edebiliyor. Daha gerçekçi sonuçlar veren WLTP’ye göre bu değerin 400 kilometre civarına ineceğini söylemek mümkün.

Çin pazarında satışa sunulacak Denza X'in teslimatları 2020’nin ilk çeyreğinde başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil.