Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu

    Geçtiğimiz haftalarda 2020 Hyundai Santa Fe'nin iç ve dış tasarımını göstermekle yetinen Koreli üretici, şimdi de aracın platform, motor ve teknolojileriyle ilgili detayları paylaştı.
    1 hf.
    4b
    1
    4
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtılan 2020 Hyundai Santa Fe’nin motor seçenekleri hakkında bilgi verilmemişti. Koreli üretici, tasarımdan arta kalan detayları da bugün açıkladı.

    2020 Hyundai Santa Fe, ilk etapta Avrupa’da yalnızca bir hibrit versiyonla satılacak. Söz konusu versiyon, 1.6 litre turbo benzinli ünite, 44 kW (60 beygir) elektrik motoru ve 1.49 kWh kapasiteli lityum iyon bataryanın kombinasyonundan meydana gelecek. 2020 Hyundai Santa Fe bu sayede toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Santa Fe’nin bu benzin-elektrik kombinasyonundan oluşan hibrit versiyonu önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek.

    Önümüzdeki yıl, aynı 1.6 litre turbo benzinli ünitenin kullanıldığı bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği satışa sunulacak. Söz konusu versiyonda doğal olarak 13.8 kWh’lık daha yüksek kapasiteli batarya ve 67 kW’lık (90 beygir) daha güçlü bir elektrik motoru kullanılacak. 2020 Hyundai Santa Fe’nin yalnızca dört tekerlekten çekişli olarak satılacak bu versiyonu toplamda 265 beygir güç ve 350 Nm tork üretecek. 2020 Hyundai Santa Fe’nin iki hibrit versiyonu da yeni geliştirilen 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek.

    2020 Hyundai Santa Fe’nin dizel kanadında 2.2 litre Smartstream motor bulunacak. Kullanılan alüminyum blok sayesinde selefinden 19.5 kilogram daha hafif olan motorda ayrıca yeni eksantrik mili ve yakıt enjeksiyon sistemi gibi önemli güncellemeler mevcut. Dört silindirli dizel motor, bu güncellemeler sayesinde 202 beygir güç ve 440 Nm tork üretecek. Söz konusu ünite, hızlanmaya ve yakıt ekonomisine olumlu etki eden yeni 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilecek. Bu motorda da hibritlerde olduğu gibi önden veya dört tekerlekten çekiş seçeneği mevcut.

    İlginizi Çekebilir Avatar 2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    Koreli üretici, motor seçeneklerinin yanı sıra 2020 Hyundai Santa Fe’nin platformu hakkında da bazı yeni bilgiler paylaştı. Markanın tamamen yeni üçüncü nesil modüler platformuna geçiş yapan 2020 Hyundai Santa Fe, bu sayede performans, yol tutuş, yakıt verimliliği ve güvenlik konularında önemli iyileştirmelere sahip. Direksiyon sisteminde güncellemeler yapılan Santa Fe’nin altyapısında sıcak presleme kullanılmış. Ayrıca yüksek mukavemetli çelik kullanılarak kaza anındaki etkinin daha iyi sönümlenmesi ve kabinde oluşacak deformasyonun en aza indirilmesi sağlanmış.

    Ayrıca Bkz. "Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon"

    Yeni platform sayesinde daha ferah bir iç mekana sahip olan 2020 Hyundai Santa Fe’nin ikinci sıra koltuklarında 3 cm, üçüncü sıra koltuklarında ise 4 cm ekstra bacak mesafesi söz konusu.

    2020 Santa Fe’deki dört tekerlekten çekiş sisteminin kum, kar, çamur, eco, sport ve comfort modlarına sahip bir mod seçiciyle kombine edildiğini görüyoruz. İlk üç modun zaten hangi amaca hizmet ettiği aşikar. Sport modu ise torkun yüzde 50’sini arka tekerleklere göndererek aracın hızlanmasına katkı sağlıyor. Comfort modu dengeye önem verirken, eco modu ise sadece ön tekerleklere güç vererek yakıt ekonomisine odaklanıyor.

    Son olarak, 2020 Hyundai Santa Fe’de pek çok sürücü asistan sistemi bulunuyor. Bu sistemleri Çarpışma önleyici sistem, kör nokta çarpışma uyarısı, güvenli çıkış yardımcısı, şerit takip sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi örneklendirmek mümkün. Bunların yanı sıra Santa Fe’de ilk kez Otoyol Sürüş Asistanı da sunuluyor. Şerit takip sistemi ve akıllı hız sabitleme sistemini kullanan bu özellik, uzun yolculuklarda aracın belli bir hızda ve kendi şeridinde seyretmesini sağlıyor.

    Yeni Hyundai Santa Fe, Eylül’den itibaren önce Avrupa’da daha sonra Türkiye’de de satışa sunulacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Elon Musk: "Tesla, seviye 5 otonom sürüşe ulaşmaya çok yakın"
    1 sa.
    820 beygirlik Lamborghini Sian Roadster tanıtıldı: Yalnızca 19 adet üretilecek
    4 sa.
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    deniz_sea (Deniz ) 1 hf.
    Ben ön ve arka dahil komple beğendim, güzel olmuş...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    masterap (oğuzhan ) 1 hf.
    Arka taraf sportage on farlar kona. bu kadar heybetli bi araca ince farlar yakismamis
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 1 hf.
    Hyundai tucson sahibiyim ve tasarımını çok beğenerek aldım. Bu santa fe ön tasarımı gerçekten çok kötüymüş. Yazık etmişler
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Moueson 1 hf. (düzenlendi)
    Hyundai bu tasarımı çok mu aramış ! Özellikle ön taraf facia
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Hibrit motorlu yeni Suzuki Across, RAV4'ün ikizi olmaya geldi 1 hf. Kovid-19’a karşı yürütülen aşı çalışmalarından sevindirici haberler gelmeye başladı 1 hf. AMD bir oyun kampanyası daha hazırlıyor 1 hf. Windows 10 platformuna tematik Başlangıç menüsü geliyor 1 hf. Audi, üç elektrik motoruna sahip e-tron S ve e-tron S Sportback'i tanıttı 1 hf. Koronavirüs vakalarında iyileşme devam ediyor (1 Temmuz) 1 hf. Alzheimer prognozu ile beyindeki demir birikimi arasında korelasyon tespit edildi 1 hf. 7 inçlik One Netbook OneGx1 biraz hayal kırıklığı oldu 1 hf. Xbox Game Pass'e Temmuz ayında gelecek oyunlar belli oldu 1 hf. WhatsApp platformunda karekod ile arkadaş ekleme dönemi 1 hf. Spotify’dan ikili paket: Spotify Duo 1 hf. Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir 1 hf. Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma! 1 hf. Discord oyuncu olmayan kitleyi de hedefine aldı 1 hf. MSI oyuncu ürünlerinde 300$’a kadar Steam kuponu hediyesi başladı 1 hf. Cezanne APU’larında Vega GPU’su kullanılmaya devam edilecek 1 hf. Türk girişimcinin Netflix'e rakip platformu Mubi'ye RTÜK'ten erişim engeli gelebilir 1 hf. Crysis’in beklentileri düşürecek orijinal ve remastered karşılaştırma görüntüleri yayınlandı 1 hf. Volkswagen Türkiye’ye fabrika kurmaktan vazgeçti 1 hf. Cumhurbaşkanı açıkladı: Sosyal medyaya düzenleme geliyor 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu Sonraki Yenilenmiş (refurbished) telefon satışlarına yasal düzenleme geliyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon 1 hf. Focals akıllı gözlüğün geliştiricisi Google tarafından satın alındı 1 hf. Apple ikinci bombayı patlatıyor: iPhone’lara masa üstü modu 1 hf. Apple Türkiye'den iPhone, iPad, Mac ve diğer ürünlere zam! İşte yeni fiyatlar 1 hf. Yeni Citroen C4 ve elektrikli e-C4 tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri 1 hf. Casper Excalibur oyuncu sistemleri güce odaklanıyor 1 hf. Yeni vaka sayısı 1300'ün altına düştü (30 Haziran) 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan kamuflajsız görüntülendi 1 hf. Samsung 980 PRO SSD sertifika onaylarını tamamladı 1 hf. Örgü ağlarına uygun Asus WiFi 6 yönlendiricisi duyuruldu 1 hf. Asus ve Alan Walker iş birliği yapıyor 1 hf. National Geographic ekibi, 8600 m yükseklikte dronla Everest’i keşfetti 1 hf. Galax, RTX 2070 GPU’lu GTX 1650 Ultra geliştirdi 1 hf. RGB'den nefret edenler için "Corsair 110R incelemesi" 1 hf. Gerçek mi yalan mı? Cyberpunk 2077 yılın oyunu olabilir mi? 1 hf. Ryzen 7 4700G APU’sunun bellek gecikmesi bir hayli düşük 1 hf. Dünyanın ilk 1000R kavisli monitörlerinin Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Toyota Türkiye'ye "Altın Fabrika" ödülü 1 hf. Elektrikli Porsche Taycan'ın en ucuz versiyonu Çin'de tanıtıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi