2020 Hyundai Santa Fe'nin motor seçenekleri belli oldu

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz ay resmi olarak tanıtılan 2020 Hyundai Santa Fe’nin motor seçenekleri hakkında bilgi verilmemişti. Koreli üretici, tasarımdan arta kalan detayları da bugün açıkladı.

2020 Hyundai Santa Fe, ilk etapta Avrupa’da yalnızca bir hibrit versiyonla satılacak. Söz konusu versiyon, 1.6 litre turbo benzinli ünite, 44 kW (60 beygir) elektrik motoru ve 1.49 kWh kapasiteli lityum iyon bataryanın kombinasyonundan meydana gelecek. 2020 Hyundai Santa Fe bu sayede toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Santa Fe’nin bu benzin-elektrik kombinasyonundan oluşan hibrit versiyonu önden veya dört tekerlekten çekişli olarak satın alınabilecek.

Önümüzdeki yıl, aynı 1.6 litre turbo benzinli ünitenin kullanıldığı bir şarj edilebilir hibrit (PHEV) seçeneği satışa sunulacak. Söz konusu versiyonda doğal olarak 13.8 kWh’lık daha yüksek kapasiteli batarya ve 67 kW’lık (90 beygir) daha güçlü bir elektrik motoru kullanılacak. 2020 Hyundai Santa Fe’nin yalnızca dört tekerlekten çekişli olarak satılacak bu versiyonu toplamda 265 beygir güç ve 350 Nm tork üretecek. 2020 Hyundai Santa Fe’nin iki hibrit versiyonu da yeni geliştirilen 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilecek.

2020 Hyundai Santa Fe’nin dizel kanadında 2.2 litre Smartstream motor bulunacak. Kullanılan alüminyum blok sayesinde selefinden 19.5 kilogram daha hafif olan motorda ayrıca yeni eksantrik mili ve yakıt enjeksiyon sistemi gibi önemli güncellemeler mevcut. Dört silindirli dizel motor, bu güncellemeler sayesinde 202 beygir güç ve 440 Nm tork üretecek. Söz konusu ünite, hızlanmaya ve yakıt ekonomisine olumlu etki eden yeni 8 ileri çift kavramalı şanzımanla kombine edilecek. Bu motorda da hibritlerde olduğu gibi önden veya dört tekerlekten çekiş seçeneği mevcut.

İlginizi Çekebilir

2020 Hyundai Santa Fe tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Koreli üretici, motor seçeneklerinin yanı sıra 2020 Hyundai Santa Fe’nin platformu hakkında da bazı yeni bilgiler paylaştı. Markanın tamamen yeni üçüncü nesil modüler platformuna geçiş yapan 2020 Hyundai Santa Fe, bu sayede performans, yol tutuş, yakıt verimliliği ve güvenlik konularında önemli iyileştirmelere sahip. Direksiyon sisteminde güncellemeler yapılan Santa Fe’nin altyapısında sıcak presleme kullanılmış. Ayrıca yüksek mukavemetli çelik kullanılarak kaza anındaki etkinin daha iyi sönümlenmesi ve kabinde oluşacak deformasyonun en aza indirilmesi sağlanmış.

Ayrıca Bkz. "Makyajlı Volkswagen Tiguan ortaya çıktı: Yeni teknolojiler ve güçlü "R" versiyon"

Yeni platform sayesinde daha ferah bir iç mekana sahip olan 2020 Hyundai Santa Fe’nin ikinci sıra koltuklarında 3 cm, üçüncü sıra koltuklarında ise 4 cm ekstra bacak mesafesi söz konusu.

2020 Santa Fe’deki dört tekerlekten çekiş sisteminin kum, kar, çamur, eco, sport ve comfort modlarına sahip bir mod seçiciyle kombine edildiğini görüyoruz. İlk üç modun zaten hangi amaca hizmet ettiği aşikar. Sport modu ise torkun yüzde 50’sini arka tekerleklere göndererek aracın hızlanmasına katkı sağlıyor. Comfort modu dengeye önem verirken, eco modu ise sadece ön tekerleklere güç vererek yakıt ekonomisine odaklanıyor.

Son olarak, 2020 Hyundai Santa Fe’de pek çok sürücü asistan sistemi bulunuyor. Bu sistemleri Çarpışma önleyici sistem, kör nokta çarpışma uyarısı, güvenli çıkış yardımcısı, şerit takip sistemi ve arka çapraz trafik uyarı sistemi gibi örneklendirmek mümkün. Bunların yanı sıra Santa Fe’de ilk kez Otoyol Sürüş Asistanı da sunuluyor. Şerit takip sistemi ve akıllı hız sabitleme sistemini kullanan bu özellik, uzun yolculuklarda aracın belli bir hızda ve kendi şeridinde seyretmesini sağlıyor.

Yeni Hyundai Santa Fe, Eylül’den itibaren önce Avrupa’da daha sonra Türkiye’de de satışa sunulacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.