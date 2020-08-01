2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de

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Türkiye'de standart 4 tekerlekten çekiş özelliğine sahip 1.4 litre 170 HP benzinli motorlu ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla satılan Jeep Compass’a farklı motor ve çekiş versiyonları eklenirken, aynı zamanda donanım paketleri de yenilendi.

Jeep Compass’ın motor gamına eklenen çevreci benzinli ve dizel motor seçeneklerinden biri 150 beygirlik 1.3 litre benzinli ünite. Söz konusu motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş ve 5,7 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Yenilik kapsamında eşzamanlı olarak satışa sunulan 120 beygirlik 1.6 litre dizel motor ise 6 ileri vitesli manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketim değeri de 4,6 lt/100 km olarak açıklandı.

Ağustos ayı itibarıyla 314.900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunulan yeni Compass, SUV tutkunlarının karşısına 3 ayrı zengin donanım seçeneğiyle çıkıyor.

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Jeep Compass donanım seçenekleri

Jeep Compass’ın Longitude donanımında siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken; iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli 7 inç ekranlı Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri, standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyeci gibi donanımlar ise yolculukları daha güvenli kılıyor.

Limited donanımı ise Longitude donanım seviyesine ek olarak; parlak krom gövde detayları, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve yatay&dikey park yardım sistemi gibi premium özellikler sunarken, koyu renkli camlar, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, 7” TFT ekranlı gösterge paneli ve standart 18 inç jantlarla konforu en üst düzeye taşıyor.

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Compass’ı sınıfının en premium SUV’u yapan S Limited donanımı ise Limited donanıma ek olarak; siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve iç-dış mekanda özel gri gövde detayları, çift panelli açılır cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik açılabilir bagaj kapısı, Bi-Xenon farlar, kör nokta uyarı ve Alpine Premium Ses Sistemi ile rakiplerine göre fark yaratıyor.

S limited versiyonunda standart olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi ise sürüş keyfini artıran unsurlar arasında geliyor.

Şarj edilebilir hibrit versiyon yılın son çeyreğinde Türkiye'de

Markanın bu yıl özelindeki en önemli yenilik hamlesini temsil eden yenilenen Compass modeli, Jeep showroomlarındaki yerini alırken; modelin diğer merakla beklenen versiyonu Compass 4xe Plug-in Hibrid ise yılın son çeyreğinde ülkemizde satışta olacak.

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