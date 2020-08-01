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    2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de

    Farklı motor ve çekiş versiyonları eklenen Jeep Compass'ın donanım paketleri de yenilendi. Compass, artık Türkiye'de yeni 1.3 litre benzinli ve 1.6 litre dizel motor seçenekleriyle de satılıyor.
    2 hf.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de
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    Türkiye'de standart 4 tekerlekten çekiş özelliğine sahip 1.4 litre 170 HP benzinli motorlu ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyonuyla satılan Jeep Compass’a farklı motor ve çekiş versiyonları eklenirken, aynı zamanda donanım paketleri de yenilendi.

    Jeep Compass’ın motor gamına eklenen çevreci benzinli ve dizel motor seçeneklerinden biri 150 beygirlik 1.3 litre benzinli ünite. Söz konusu motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilmiş ve 5,7 lt/100 km ortalama yakıt tüketimine sahip. Yenilik kapsamında eşzamanlı olarak satışa sunulan 120 beygirlik 1.6 litre dizel motor ise 6 ileri vitesli manuel şanzımanla tercih edilebiliyor. Bu versiyonun ortalama yakıt tüketim değeri de 4,6 lt/100 km olarak açıklandı.

    Ağustos ayı itibarıyla 314.900 TL’den başlayan anahtar teslim fiyatlarıyla satışa sunulan yeni Compass, SUV tutkunlarının karşısına 3 ayrı zengin donanım seçeneğiyle çıkıyor.

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    Jeep Compass donanım seçenekleri

    Jeep Compass’ın Longitude donanımında siyah tavan rayları, elektrikli ve ısıtmalı gövde rengi katlanabilir yan aynalar ve 17 inç jantlar ön plana çıkarken; iç mekanda çift bölgeli otomatik klima, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli 7 inç ekranlı Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, Anahtarsız Giriş & Çalıştırma ve arka park sensörleri, standart olarak sunulan önden çarpma uyarı sistemi, şerit değiştirme ikaz sistemi ve hız sabitleyeci gibi donanımlar ise yolculukları daha güvenli kılıyor.

    2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de

    Limited donanımı ise Longitude donanım seviyesine ek olarak; parlak krom gövde detayları, geri görüş kamerası, ön park sensörleri ve yatay&dikey park yardım sistemi gibi premium özellikler sunarken, koyu renkli camlar, Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi, 7” TFT ekranlı gösterge paneli ve standart 18 inç jantlarla konforu en üst düzeye taşıyor.

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    Compass’ı sınıfının en premium SUV’u yapan S Limited donanımı ise Limited donanıma ek olarak; siyah tavan, özel 19 inç jantlar ve iç-dış mekanda özel gri gövde detayları, çift panelli açılır cam tavan, elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar, ısıtmalı deri direksiyon simidi, otomatik açılabilir bagaj kapısı, Bi-Xenon farlar, kör nokta uyarı ve Alpine Premium Ses Sistemi ile rakiplerine göre fark yaratıyor.

    S limited versiyonunda standart olarak sunulan Apple CarPlay ve Android Auto™ özellikli ve Türkçe navigasyon özellikli 8,4 inç ekran Uconnect™ bilgi-eğlence sistemi ise sürüş keyfini artıran unsurlar arasında geliyor.

    Şarj edilebilir hibrit versiyon yılın son çeyreğinde Türkiye'de

    Markanın bu yıl özelindeki en önemli yenilik hamlesini temsil eden yenilenen Compass modeli, Jeep showroomlarındaki yerini alırken; modelin diğer merakla beklenen versiyonu Compass 4xe Plug-in Hibrid ise yılın son çeyreğinde ülkemizde satışta olacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Takoz Recep 2 hf. en beğenilen
    Şu arabaya direk olarak Egea'dan alınan direksiyon da konmaz ki be arkadaş ya
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    Takoz Recep 2 hf. kkvan
    Neden hocam ? Mesela VW Tiguan , bol bol satıyor 2. Eli 300.000 TL üzerine dizel manuel hepsi
    Yanıtla +8
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    White Water 2 hf. (düzenlendi)
    2017 yılında ilk kez tanıtıldığında lansman fiyatı 190 bin TL idi. Hey gidi günler hey.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Skywalkerx 2 hf.
    314 bin liraymış kendi ülkesi olan amerika da çöpçüler falan satın alıyor bunları ülkeye bak devalüasyon olmuş kimsenin haberi yok
    Yanıtla +1
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    ozszr 2 hf. yeni yorumcu
    docs.google.com/...
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    The Seven Deadly Sins 2 hf.
    fiyati rakiplerine göre uygun bence
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    CapriceClassic 2 hf. (düzenlendi)
    Araç fena değil ama xenon far sanki sadece en üst donanımda mı var? Öyleyse çok kötü olmuş. 320+ bin tl para ver halojen far al!
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    usb (utku sezer bildircin) 2 hf.
    Hala Amerikanlara yüksek vergi var mı? Birde
    2 Yanıt Yanıtla
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    Alqu 2 hf. usb
    %120 olan oran %60 a düşürüldü o devam ediyor %60 oranında fazla vergi alınıyor bu korona sürecinden sonra düşmeside pek mümkün değil.
    Yanıtla +1
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    deepkurt (Gökhan ) 11 sa. usb
    Bu araç İtalya üretimi.
    Yanıtla +2
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    ozay06 (ozay 06) 2 hf.
    Dış tasarımını çok beğeniyorum ama iç tasarımı da bir o kadar beğenmiyorum
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    sendemail (umit erdem) 2 hf.
    Kendi ülkesinde 22.500 dolar bu araç ,

    Bizde 50.000usd ,tipini seveyim
    Yanıtla +2
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    White Water 2 hf. (düzenlendi)
    2017 yılında ilk kez tanıtıldığında lansman fiyatı 190 bin TL idi. Hey gidi günler hey.
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kkvan (KORHAN ) 2 hf.
    350 bin TL ye satılan araçta manuel vites olması kabul edilemez
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Takoz Recep 2 hf. kkvan
    Neden hocam ? Mesela VW Tiguan , bol bol satıyor 2. Eli 300.000 TL üzerine dizel manuel hepsi
    Yanıtla +8
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    Takoz Recep 2 hf. en beğenilen
    Şu arabaya direk olarak Egea'dan alınan direksiyon da konmaz ki be arkadaş ya
    2 Yanıt Yanıtla +16
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. Takoz Recep
    Downsizing gibi downsizing. Gerçekten de can sıkıyor şöyle bakınca. Ayrıca buradan şunu da çıkartmalıyız; gelecek egea versiyonlarında buna benzer bir multimedya ekranı göreceğiz demek ki...
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    lojistisyen 2 hf. Takoz Recep
    Platformları da aynı, bence sorun yok
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