Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı mali sıkıntılarla gündeme gelen Renault, 2020 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Fransız otomotiv devi ilk yarıda 7.3 milyar euro’luk rekor bir kayıp yaşadı.İlginizi Çekebilir BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği
Renault, açıkladığı zararın 4.8 milyar euro’luk kısmından geride bıraktığımız dönemde büyük bir değer kaybı yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren Nissan’ın sorumlu olduğunu belirtti. Bu duruma tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle üretim ve satışların neredeyse tamamen durması da eklenince rekor zarar kaçınılmaz oldu.
Ayrıca Bkz. "2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri"
Yapılan zarar açıklamasının ardından Renault hisseleri yaklaşık yüzde 9 oranında düşüş yaşadı fakat şirketin CEO’su Luca de Meo, “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum fakat bir son değil. Grubun yönetim kadrosu ve diğer tüm çalışanlarıyla birlikte katı bir disiplin içerisine girerek bu kötü gidişatı düzeltmeye odaklandık. Renault’nun kendini toparlayabileceğine kesinlikle eminim.” şeklinde konuştu.
Fransız otomotiv devi toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmek için 2 milyar euro’yu bulan bir kemer sıkma politikası uygulayacak. Bu kapsamda şirket, dünya genelinde yaklaşık 14 bin 600 çalışanın işine son verileceğini ve üretim kapasitesinin ciddi oranda düşürüleceğini açıklamıştı. Luca de Meo’ya göre şirket üretim konusundaki stratejisini değiştirdi ve üretim kapasitesinin yüksek olmasına değil niteliğe odaklanmaya karar verdi.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Düşünsenize hem işçi maaşı (maliyeti) çok yüksek, hem ürün ucuz.
Bu şirketler artık kamu malı olmuş. Kar etmesi olanaksız. Çinli sermayedarlar avcunu ovuşturmaya başlamışlardır bile.
işin en zor kısmınız zaten robot kollar yapıyor !
hepsi planlı bir politika !
benzinli yerine elektrikli araç üretimini dayatacaklar.!!!
4 Kişi Okuyor (2 Üye, 2 Misafir) 2 Masaüstü 2 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
6115 kez okundu.
19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
renault zarar, koronavirüs ve