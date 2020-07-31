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    Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar

    Diğer pek çok üretici gibi koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönem geçiren Renault, son zamanlarda Nissan'daki kötü gidişatın da etkisiyle 2020 yılının ilk yarısında 7.3 milyar euro zarar etti.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar
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    Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı mali sıkıntılarla gündeme gelen Renault, 2020 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Fransız otomotiv devi ilk yarıda 7.3 milyar euro’luk rekor bir kayıp yaşadı.

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    Renault, açıkladığı zararın 4.8 milyar euro’luk kısmından geride bıraktığımız dönemde büyük bir değer kaybı yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren Nissan’ın sorumlu olduğunu belirtti. Bu duruma tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle üretim ve satışların neredeyse tamamen durması da eklenince rekor zarar kaçınılmaz oldu.

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    Yapılan zarar açıklamasının ardından Renault hisseleri yaklaşık yüzde 9 oranında düşüş yaşadı fakat şirketin CEO’su Luca de Meo, “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum fakat bir son değil. Grubun yönetim kadrosu ve diğer tüm çalışanlarıyla birlikte katı bir disiplin içerisine girerek bu kötü gidişatı düzeltmeye odaklandık. Renault’nun kendini toparlayabileceğine kesinlikle eminim.” şeklinde konuştu.

    Fransız otomotiv devi toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmek için 2 milyar euro’yu bulan bir kemer sıkma politikası uygulayacak. Bu kapsamda şirket, dünya genelinde yaklaşık 14 bin 600 çalışanın işine son verileceğini ve üretim kapasitesinin ciddi oranda düşürüleceğini açıklamıştı. Luca de Meo’ya göre şirket üretim konusundaki stratejisini değiştirdi ve üretim kapasitesinin yüksek olmasına değil niteliğe odaklanmaya karar verdi.



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    SakinAdam16 1 gün en beğenilen mokoko_TR
    Siz bu ülkenin resmisiniz
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    Dark Territory (E. K.) 1 gün
    Her sene rekor kar açıklıyolar bu sene zarar ediversinler bişey olmaz
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    27EyLuL (Erkan ) 1 gün mokoko_TR
    Neyin kafasını yaşıyorsunuz bilmiyorum fakat duygusal düşünmeye son vermelisiniz. Oyak-Renault'un Türkiye'den çıktığını varsayalım. Renault fabrikasında ben dahil 7.000 çalışan işsiz kalacak. Yan sanayileri saymıyorum bile. Klavye başından o kapansın bu kapansın demek çok kolay :)
    Neyin kafasını yaşıyorsunuz bilmiyorum fakat duygusal düşünmeye son vermelisiniz. Oyak-Renault'un Türkiye'den çıktığını varsayalım. Renault fabrikasında ben dah...
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    1 Yanıt Yanıtla +18
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    draw1907 (doğan tüysüz) 14 sa.
    adamların zararı bile bizim ist100 şirketlerinin karından fazla.
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    mokoko_TR 15 sa.
    hele bak konuşana sen müslümanlara hakaret edeceksin batı agzıyla yazacaksın biz müslümanalrı savunmayacakmışız .. sonra komşusu açken geyigine getirip üste çıkacan... bide engellemiş
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    Dermânî (Muhammed Ali KURU) 17 sa.
    Renault elden gidiyeaaa
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    sissil (Orhan ) 19 sa.
    Mercedes ve vw nın borcu ülke borcunu geçmiş. Renoya üzülmeyin. Reno batmaz ama ve ve Mercedes durumu çok kötü
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    ESER14 (eser karagöz) 21 sa.
    Avrupa da araba alım gücüne göre gerçekten inanılmaz ucuz. Rekabet belliki çok acımasız.

    Düşünsenize hem işçi maaşı (maliyeti) çok yüksek, hem ürün ucuz.

    Bu şirketler artık kamu malı olmuş. Kar etmesi olanaksız. Çinli sermayedarlar avcunu ovuşturmaya başlamışlardır bile.
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    PURECAUCASIANWHITE 19 sa. ESER14
    Renault'un bu sene dışındaki yaptığı kâr'ı bilsen bu cümleyi kurmazdın
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    tonodias 1 gün
    Fiyatları artırırlarsa öyle olur tabi.
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    MaDMaxiBo 1 gün
    Fransa perte çıkacak Reno ağır hasar almış çok mu?
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    SEO19 (EEEE 55555) 1 gün
    piyasada amelemi kalmadı !
    işin en zor kısmınız zaten robot kollar yapıyor !
    hepsi planlı bir politika !
    benzinli yerine elektrikli araç üretimini dayatacaklar.!!!
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    cartilago arytenoidea (abcd abcd) 1 gün
    Pandemi nedenli satışlar düşse de renault satışları avrupada diğer markalara kıyasla çok iyi. Clio golfe fark atıyor satış rakamlarında. Renault bu haldeyse diğer üreticilerin halini düşünemiyorum.
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    PURECAUCASIANWHITE 1 gün
    nissan cesedini aldılar daha çok zarar ederler
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    6115 kez okundu.
    19 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    renault zarar, koronavirüs ve
    3 etiket daha covid-19 renault ilk yarı mali sonuçları Bilim ve Teknoloji
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