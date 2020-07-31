Renault'dan yılın ilk yarısında rekor zarar

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Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı mali sıkıntılarla gündeme gelen Renault, 2020 yılı ilk yarı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Fransız otomotiv devi ilk yarıda 7.3 milyar euro’luk rekor bir kayıp yaşadı.

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Renault, açıkladığı zararın 4.8 milyar euro’luk kısmından geride bıraktığımız dönemde büyük bir değer kaybı yaşayan ve yeniden yapılanma sürecine giren Nissan’ın sorumlu olduğunu belirtti. Bu duruma tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle üretim ve satışların neredeyse tamamen durması da eklenince rekor zarar kaçınılmaz oldu.

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Yapılan zarar açıklamasının ardından Renault hisseleri yaklaşık yüzde 9 oranında düşüş yaşadı fakat şirketin CEO’su Luca de Meo, “Bu eşi benzeri görülmemiş bir durum fakat bir son değil. Grubun yönetim kadrosu ve diğer tüm çalışanlarıyla birlikte katı bir disiplin içerisine girerek bu kötü gidişatı düzeltmeye odaklandık. Renault’nun kendini toparlayabileceğine kesinlikle eminim.” şeklinde konuştu.

Fransız otomotiv devi toparlanıp yeniden ayağa kalkabilmek için 2 milyar euro’yu bulan bir kemer sıkma politikası uygulayacak. Bu kapsamda şirket, dünya genelinde yaklaşık 14 bin 600 çalışanın işine son verileceğini ve üretim kapasitesinin ciddi oranda düşürüleceğini açıklamıştı. Luca de Meo’ya göre şirket üretim konusundaki stratejisini değiştirdi ve üretim kapasitesinin yüksek olmasına değil niteliğe odaklanmaya karar verdi.

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