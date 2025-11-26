Giriş
    CATL ve Stellantis, İspanya'daki 4,1 milyar euroluk batarya fabrikasının temelini attı

    Stellantis ile CATL, Zaragoza’da 4,1 milyar euroluk LFP batarya fabrikasının inşaatına resmen başladı. Proje, 3.000 yerel istihdam yaratacak ve Avrupa’nın en büyük pil yatırımlarından biri olacak.

    İspanya'da 4,1 milyar euroluk batarya fabrikasının temeli atıldı Tam Boyutta Gör
    Stellantis ile Çinli batarya devi CATL, yaklaşık bir yıl önce duyurdukları dev LFP pil hücresi ve modül fabrikasının temelini attı. Zaragoza yakınlarında inşa edilecek fabrikanın ilk aşamasında CATL, inşaatı hızlandırmak için Çin’den yaklaşık 2.000 uzman çalışanını bölgeye getiriyor. Fabrika faaliyete geçtiğinde ise 3.000 İspanyol çalışanın işe alınması ve eğitimden geçirilmesi planlanıyor.

    4,1 milyar euroluk bu ortak yatırım, Avrupa’daki en büyük LFP pil üretim adımlarından biri olarak öne çıkıyor. Zaragoza’daki tesis, Stellantis ile CATL arasında yarı yarıya ortaklıkla kuruluyor. Arazi, Stellantis’in mevcut araç üretim tesisinin hemen yanında bulunuyor. Proje, AB’den 300 milyon euroyu aşkın destek de aldı.

    Süreçle ilgili en belirsiz nokta ise üretime başlama tarihi. İnşaatın Mart 2028’e kadar tamamlanması ve tesisin yılda 50 GWh kapasiteye ulaşması bekleniyor. Ancak daha önce yapılan açıklamalarda, üretimin 2026 sonunda Stellantis’in mevcut Zaragoza tesisinde başlayabileceği belirtilmişti. Bu çelişki, hâlâ netlik kazanmış değil.

    Bu yeni ortaklık sayesinde Stellantis, uygun maliyetli LFP bataryalara hızlı erişimi garantilemiş oluyor. Şirket, yeni STLA Small platformuna sahip küçük segment elektrikli modellerini İspanya’da üreteceğini daha önce duyurmuştu.

