2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi

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Yeni Kia Sorento, oldukça uzun süren bir teaser kampanyasının ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Daha önce tasarımı ve hibrit sistemiyle alakalı bilgiler paylaşılan yeni Sorento artık tüm detaylarıyla karşımızda.

Yeni Kia Sorento’nun selefine kıyasla daha modern ve şık bir tasarıma kavuştuğunu söylemek mümkün. Keskin hatlar, daha köşeli bir tasarıma sahip “tiger nose” ızgarası, LED farlar ve Telluride modelinden esinlenen dikey LED stoplar yeni Sorento’nun dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ayrıca, markanın yeni orta sınıf SUV platformu “N3” üzerine inşa edilen modelin selefine göre 10 mm uzadığını ve 35 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz.

Yeni Kia Sorento’nun iç mekanında da oldukça büyük bir değişim söz konusu. Bitişik ekran yerleşimine sahip konsolda 12.3 inç dijital gösterge ekranı ile birlikte 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ve navigasyon ekranına yer verilmiş. Onun hemen altında da dikey hava menfezleriyle çevrelenmiş iklimlendirme ayarları, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesi mevcut. Metalik detaylar, döner vites düğmesi ve Telluride modelindekine benzer lüks deri koltuklar da yeni Kia Sorento’nun kabinindeki detaylardan.

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Yeni Kia Sorento motor ve teknolojileri

Yeni Kia Sorento’nun kaputu altında sunulduğu pazara bağlı olarak değişen motor seçenekleri mevcut. Örneğin Avrupa pazarında, “Smartstream” adı verilen 2.2 litre dört silindirli dizel ünite tercih edilebilecek. 202 beygir güç ve 440 Nm tork üreten motor, Kia’nın yeni 8 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanıyla kombine edilmiş.

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Son dönemde karşımıza çıkan pek çok yeni modelde olduğu gibi, yeni Kia Sorento’daki en büyük yeniliklerden biri hibrit motor teknolojisi. Söz konusu sistem, 1.6 litre T-GDi turbo ünite, 60 beygirlik elektrik motoru ve 1.49 kWh’lık lityum iyon polimer bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Batarya paketinin araçtaki yaşam alanı ve bagaj hacmini etkilemediği de verilen bilgiler arasında.

Yeni Kia Sorento’da pek çok aktif ve pasif güvenlik sistemine yer verilmiş. İleri çarpışma önleme yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera, akıllı hız sınırlandırma asistanı, dur&kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, otoyol sürüş asistanı, geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarı sistemi bu alanda öne çıkan özelliklerden.

Aracın dört tekerlekten çekiş yeteneğini iyileştiren yeni “Arazi Modu” ve sürücünün aracı uzaktan kontrol ederek otonom bir şekilde park etmesini sağlayan “Remote Smart Parking Assist” özelliğine de sahip olan yeni Kia Sorento, 2020’nin üçüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.

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