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    2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi

    Tasarımını ve bazı teknik detayları daha önce paylaşılan 2020 Kia Sorento'nun dijital lansmanı bugün gerçekleşti. Yeni Sorento, yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa yollarına çıkmaya hazırlanıyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi
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    Yeni Kia Sorento, oldukça uzun süren bir teaser kampanyasının ardından bugün resmi olarak tanıtıldı. Daha önce tasarımı ve hibrit sistemiyle alakalı bilgiler paylaşılan yeni Sorento artık tüm detaylarıyla karşımızda.

    Yeni Kia Sorento’nun selefine kıyasla daha modern ve şık bir tasarıma kavuştuğunu söylemek mümkün. Keskin hatlar, daha köşeli bir tasarıma sahip “tiger nose” ızgarası, LED farlar ve Telluride modelinden esinlenen dikey LED stoplar yeni Sorento’nun dikkat çeken tasarım detayları arasında. Ayrıca, markanın yeni orta sınıf SUV platformu “N3” üzerine inşa edilen modelin selefine göre 10 mm uzadığını ve 35 mm daha fazla aks mesafesine sahip olduğunu görüyoruz.

    Yeni Kia Sorento’nun iç mekanında da oldukça büyük bir değişim söz konusu. Bitişik ekran yerleşimine sahip konsolda 12.3 inç dijital gösterge ekranı ile birlikte 10.25 inç dokunmatik bilgi-eğlence ve navigasyon ekranına yer verilmiş. Onun hemen altında da dikey hava menfezleriyle çevrelenmiş iklimlendirme ayarları, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesi mevcut. Metalik detaylar, döner vites düğmesi ve Telluride modelindekine benzer lüks deri koltuklar da yeni Kia Sorento’nun kabinindeki detaylardan.

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    2020 Kia Sorento, yepyeni tasarımı ve hibrit versiyonuyla geldi
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Kia Sorento motor ve teknolojileri

    Yeni Kia Sorento’nun kaputu altında sunulduğu pazara bağlı olarak değişen motor seçenekleri mevcut. Örneğin Avrupa pazarında, “Smartstream” adı verilen 2.2 litre dört silindirli dizel ünite tercih edilebilecek. 202 beygir güç ve 440 Nm tork üreten motor, Kia’nın yeni 8 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanıyla kombine edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon"

    Son dönemde karşımıza çıkan pek çok yeni modelde olduğu gibi, yeni Kia Sorento’daki en büyük yeniliklerden biri hibrit motor teknolojisi. Söz konusu sistem, 1.6 litre T-GDi turbo ünite, 60 beygirlik elektrik motoru ve 1.49 kWh’lık lityum iyon polimer bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen sistem toplamda 230 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor. Batarya paketinin araçtaki yaşam alanı ve bagaj hacmini etkilemediği de verilen bilgiler arasında.

    Yeni Kia Sorento’da pek çok aktif ve pasif güvenlik sistemine yer verilmiş. İleri çarpışma önleme yardımcısı, kör nokta uyarı sistemi, 360 derece kamera, akıllı hız sınırlandırma asistanı, dur&kalk özelliğine sahip akıllı hız sabitleme sistemi, şerit takip asistanı, sürücü dikkat uyarısı, otoyol sürüş asistanı, geri görüş kamerası ve arka çapraz trafik uyarı sistemi bu alanda öne çıkan özelliklerden.

    Aracın dört tekerlekten çekiş yeteneğini iyileştiren yeni “Arazi Modu” ve sürücünün aracı uzaktan kontrol ederek otonom bir şekilde park etmesini sağlayan “Remote Smart Parking Assist” özelliğine de sahip olan yeni Kia Sorento, 2020’nin üçüncü çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Aracın fiyatı ise henüz belli değil.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    haberelectro 2 gün en beğenilen
    Hyundai bunlara virüs bulaştırmasın tasarımları iyi.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    savas1000 (h ) 1 gün
    Hey gidinin domuz burun sorentosu, nereden nereye.
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    drjacob (... ) 1 gün
    fiyattan bilgi var mı ?
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    virtue28 1 gün
    On farlar yerli arac togg a benzemis.
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    erka1907 1 gün
    bir zamanlar türkler için de alınabilir seviyede idi.
    şimdi sanal alemde...
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    DH Misafiri 1 gün
    Ağabeyi Telluride benzemiş oldukça premium bir görünüme kavuşmuş. Ama yeni Sorento Türkiye'ye gelmez
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    Xrollann (oğuzhan yılmaz) 1 gün
    American tarzı SUV işte, tasarımı harika. Cadillac havası var, umarım kısa sürede yollarda görebiliriz. Satın almak ise hayallerimizde.
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    deoks 2 gün
    Araç pahalı olunca tipi de güzel oluyor.
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    anekos (anekos ) 2 gün
    cok güzel premium olmuş. resimlere baktım kapattım hayalimiz bukadar sürdü
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    DoğanGörünümlüToros 2 gün
    Araç iyi de 1.5 kwh nedir be kardeşim. Corollodaki 2kwh batarya bile 5-6 dk elektrikli gidebiliyor, bu da 2-3 dk anca gider heralde.
    1 Yanıt Yanıtla
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    badboy3304 (aydın .......) 2 gün
    Bu bizim yerli oto değil mi?
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    10824 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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