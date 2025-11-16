Giriş
    Elon Musk'tan Tesla tedarikçilerine: Çin'den gelen parçalar kesinlikle kullanılmayacak

    Elon Musk, Tesla'nın tedarik zinciri konusunda kritik bir adım atıyor. Bundan sonra ABD'de üretilecek Tesla'larda Çin'den gelen parçalar kesinlikle kullanılmayacak.      

    Elon Musk'tan Tesla tedarikçilerine: Çin malları kesinlikle yasak Tam Boyutta Gör
    ABD ile Çin arasında giderek kızışan ticaret savaşı, bugün artık batarya hücrelerinden nadir toprak elementlerine kadar en temel bileşinleri bile kapsayacak noktaya ulaşmış durumda. Her iki taraf da diğeriyle paylaştığı kaynakları giderek kısıyor. Bu durum otomobil üreticileri için de ciddi bir risk alanına dönüşmüş durumda. Bu nedenle Tesla, General Motors ve Ford gibi devler uzun süredir tedarik ağlarını yeniden düzenlemeye çalışıyor. Bu konudaki en dikkat çekici adımlardan biri ise bu hafta Tesla'dan geldi.

    Wall Street Journal’ın aktardığı son bilgilere göre Tesla, ABD’de ürettiği araçlarda artık Çin’de üretilmiş hiçbir bileşenin kullanılmamasını tedarikçilerinden talep etmeye başladı. Elon Musk’ın yönettiği şirket, bazı parçaların şimdiden Çin dışı alternatiflerle değiştirildiğini, geri kalan tüm bileşenlerin ise önümüzdeki bir ila iki yıl içinde tamamen Çin dışı kaynaklardan tedarik edilmesini hedefliyor. Doğrudan Elon Musk'tan geldiği söylenen bu karar, Tesla’nın ABD tarafından uygulanan gümrük vergisi tariflerinden daha az etkilenmesine yardımcı olurken, ileride oluşabilecek bir tedarik sıkıntısının da önüne geçmiş olacak.

    Tesla'nın Çin'e karşı agresif karşılabilecek bu adımı atmasında Çin pazarında giderek düşen satışların da etkili olduğu düşünülüyor. Elon Musk ve Tesla Çin pazarını kaybetmekten eskisi kadar çekinmiyor çünkü bu pazardaki payları zaten giderek eriyor. Çinli otomobil üreticilerinin yükselişiyle birlikte yerli alternatiflere yönelen Çinli kullanıcılar, Tesla'dan giderek uzaklaşıyor.

    Tesla Gibi General Motors da Çin Yapımı Parçaları Kullanmayı Bırakacak

    Tesla’nın attığı bu adım sektörde tekil bir hamle değil; aslında çok daha büyük bir dönüşümün parçası. General Motors da bu hafta binlerce tedarikçisine, üretim zincirlerinden Çin’de üretilmiş parçaları çıkarmaları yönünde çağrı yaptı. Nadir toprak elementlerinde yaşanabilecek tedarik riskleri, çip üretiminde oluşan darboğazlar ve tarifelerin hızlı şekilde değişmesi, üreticileri “acil durum planı” moduna sokmuş durumda. ABD’deki otomotiv devlerinin ortak amacı, Çin’e olan bağımlılığı azaltarak maliyet kontrolünü elinde tutmak ve belirsizlikten etkilenmeyen, daha dayanıklı bir üretim modeli kurmak.

    Sektör genelindeki eğilim oldukça net: ABD’deki otomobil üreticileri, küresel ticaret sisteminin giderek daha kırılgan hâle geldiği bir dönemde tedarik zincirlerini yeniden şekillendirmeye kararlı görünüyor.

