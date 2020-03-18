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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon

    Koreli üreticinin en popüler modellerinden biri olan Hyundai Elantra yedinci jenerasyonuyla karşımızda. 2020 Hyundai Elantra, model tarihinde ilk kez sunulan hibrit versiyonuyla geliyor.
    2 gün
    4,9b
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    34
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon
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    Yeni modeller, koronavirüs salgınının gölgesi altında sessiz sedasız tanıtılmaya devam ediyor. Bugün de yeni 2020 Hyundai Elantra’nın örtüsü kaldırıldı.

    Karşımızda duran araç, 2020 Hyundai Elantra’nın Kore ve ABD pazarları için hazırlanan versiyonu. Dört kapılı coupe formundaki otomobilin tasarımına baktığımızda, markanın “Duygusal Sportiflik” felsefesiyle tasarlanan Sonata’dan izler taşıdığını görebiliyoruz. Geniş ön ızgara ve ince LED farlardan oluşan ön tasarım bunun en büyük göstergelerinden. Arka tarafta ise yine yepyeni bir tasarım anlayışı ve boydan boya uzanan LED şerit söz konusu.

    2020 Hyundai Elantra’nın ölçüleri selefine kıyasla gözle görülür derecede artmış. Toplam uzunlukta 56 mm, genişlikte de 25 mm artış söz konusu. Aks mesafesi (2720 mm) de bir önceki modele göre 20 mm kadar uzamış. Bu sayede arkadaki diz mesafesi (+58 mm) iyileştirilmiş. Yeni Elantra’da oturma pozisyonunu alçaltılmış. Bu sayede yüksekliğin 20 mm azaltılmasına rağmen sunulan baş mesafesinde herhangi bir gerileme yaşanmamış.

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    2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon
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    2020 Hyundai Elantra’nın iç mekanında da daha teknolojik ve modern bir yaklaşım söz konusu. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bitişik ekran tasarımı yeni Elantra’nın kokpitinde de kendine yer bulmuş. Giriş seviyesinde 8 inç boyutunda karşımıza çıkan bilgi-eğlence ekranı, üst paketlerde yerini 10.25 inç’lik ekrana bırakıyor. Ayrıca sürücünün önünde de 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor.

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    Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto desteği, 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ünitesi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve akıllı telefonun anahtar olarak kullanılmasını sağlayan Dijital Anahtar teknolojisi de 2020 Hyundai Elantra’nın öne çıkan özellikleri arasında. Yeni Elantra’nın standart güvenlik donanımları arasında ise otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi önemli teknolojiler bulunuyor.

    Elantra modelinde bir ilk: Hibrit versiyon

    2020 Hyundai Elantra ile gelen en büyük yenilik, model tarihinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer verilmiş olması. Söz konusu versiyon, 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli ünite, 32 kW’lık elektrik motoru ve 1,32 kWh’lık bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. Bu sayede toplamda 139 beygir güç ve 264 Nm tork elde edilirken, üretilen güç ve tork tekerleklere 6 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla iletiliyor.

    2020 Hyundai Elantra’nın kaputu altında 147 beygir güç ve 179 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motor seçeneği de mevcut. Yeni Elantra’nın bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.



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    Sentilyon (Ahmet Beltekin) 2 gün en beğenilen
    Mükemmel tasarım bu ne böyle Hyundai ⭐⭐⭐⭐⭐
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    Elma 2 gün
    Yılın en çirkin otomobili seçilir. Göz kanatıcı cinsten olmuş Hyundai tasarım konusunda her geçen zaman daha da kötüye gidiyor.
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    Yorumlar (34) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 21 sa.
    Ön bölümü bir türlü yapamadılar şu elentraya diğer türlü yan imaj arka imaj harika
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    manisa_tr (huseyin ali) 1 gün
    -dıştan fc5 civicin yeni kasası
    -içten mercedes E serisi hayalet ekranı.

    bence çok güzel olmuş. 1.6 MPI motorla ülkemize gelmesini bekliyorum. bi de tüp takacan. tamamdır.
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    expressimo 2 gün
    Tasarım aslında çok hoş ama sorun şu ki Hyundai,S klasse ye rakip olarak f segment arabaya uyacak tasarımı düdük gibi elantraya koyunca koliden araba yapılmış imajını veriyorsun. Arkasına lafım yok ama öndeki stop ve o ızgara hele neden bu kadar büyük ? Genesys e bu tasarımı koy uzun elegant yap araba kaldırır elegant duruştan uzunluk ve endamdan kurtarır ama bu araçta emanet olmuş. Biraz megane ı örnek alsalar keşke güzel tasarım segmenti için.
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    cygor06 2 gün
    Hyundai toplama tasarım araba yapmış özellikle ön tasarımı becerememişler genel anlamda Honda civicten esinlenmişler bence olmamış.
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    parietale (oguzhan yeniay) 2 gün
    Resmen cetvelle cizmisler. Cok kotu tasarim.
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    AskN0More (Nizam Samanlı) 2 gün
    Hyundai tasarımı abartmış. Çirkin diyemem ama güzel de değil. Ön ızgara...
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    turkeril (İlker Türker) 2 gün
    Benim hoşuma gitti. Her ne kadar eğreti yerleri varsa da özellikle kaput eğimi, c sütunu hoş olmuş. iç tasarım gayet iyi. Ön panjur plaka ile daha oturaklı hale gelecektir. Geniş görünüm güzel. Kapılardaki 2 farklı açılı yüzey biraz abartı. Bagajda stop üzeri kısım biraz abartı. Ama şimdiki makyajlı kasadan her halükarda iyi.
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    FurkanEmir411 2 gün
    Beğrnmeyenler jetta alsın
    Yanıtla +3
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    fastmustaine (Furkan ) 2 gün
    İlk baştaki fotoğrafı gördüm oha dedim hyundai ne yapmış böyle muazzam duruyor sonra diğer fotoğraflarına baktım bakmaz olaydım iğrençlik abidesi olmuş otomobil
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    4891 kez okundu.
    33 kişi, toplam 34 yorum yazdı.

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    Galeri, 2020 hyundai elantra ve
    6 etiket daha yeni elantra 2020 elantra özellikleri 2020 elantra tasarımı Otomobil elantra hibrit Bilim ve Teknoloji
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