2020 Hyundai Elantra tanıtıldı: Yepyeni teknolojiler ve hibrit versiyon

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Yeni modeller, koronavirüs salgınının gölgesi altında sessiz sedasız tanıtılmaya devam ediyor. Bugün de yeni 2020 Hyundai Elantra’nın örtüsü kaldırıldı.

Karşımızda duran araç, 2020 Hyundai Elantra’nın Kore ve ABD pazarları için hazırlanan versiyonu. Dört kapılı coupe formundaki otomobilin tasarımına baktığımızda, markanın “Duygusal Sportiflik” felsefesiyle tasarlanan Sonata’dan izler taşıdığını görebiliyoruz. Geniş ön ızgara ve ince LED farlardan oluşan ön tasarım bunun en büyük göstergelerinden. Arka tarafta ise yine yepyeni bir tasarım anlayışı ve boydan boya uzanan LED şerit söz konusu.

2020 Hyundai Elantra’nın ölçüleri selefine kıyasla gözle görülür derecede artmış. Toplam uzunlukta 56 mm, genişlikte de 25 mm artış söz konusu. Aks mesafesi (2720 mm) de bir önceki modele göre 20 mm kadar uzamış. Bu sayede arkadaki diz mesafesi (+58 mm) iyileştirilmiş. Yeni Elantra’da oturma pozisyonunu alçaltılmış. Bu sayede yüksekliğin 20 mm azaltılmasına rağmen sunulan baş mesafesinde herhangi bir gerileme yaşanmamış.

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2020 Hyundai Elantra’nın iç mekanında da daha teknolojik ve modern bir yaklaşım söz konusu. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan bitişik ekran tasarımı yeni Elantra’nın kokpitinde de kendine yer bulmuş. Giriş seviyesinde 8 inç boyutunda karşımıza çıkan bilgi-eğlence ekranı, üst paketlerde yerini 10.25 inç’lik ekrana bırakıyor. Ayrıca sürücünün önünde de 10.25 inçlik dijital gösterge ekranı bulunuyor.

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Kablosuz Apple Car Play ve Android Auto desteği, 64 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması, kablosuz şarj ünitesi, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve akıllı telefonun anahtar olarak kullanılmasını sağlayan Dijital Anahtar teknolojisi de 2020 Hyundai Elantra’nın öne çıkan özellikleri arasında. Yeni Elantra’nın standart güvenlik donanımları arasında ise otomatik acil durum freni, şerit takip asistanı ve sürücü dikkat uyarısı gibi önemli teknolojiler bulunuyor.

Elantra modelinde bir ilk: Hibrit versiyon

2020 Hyundai Elantra ile gelen en büyük yenilik, model tarihinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer verilmiş olması. Söz konusu versiyon, 1.6 litrelik GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli ünite, 32 kW’lık elektrik motoru ve 1,32 kWh’lık bataryanın kombinasyonundan meydana geliyor. Bu sayede toplamda 139 beygir güç ve 264 Nm tork elde edilirken, üretilen güç ve tork tekerleklere 6 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla iletiliyor.

2020 Hyundai Elantra’nın kaputu altında 147 beygir güç ve 179 Nm tork üreten 2.0 litre dört silindirli benzinli motor seçeneği de mevcut. Yeni Elantra’nın bu yılın son çeyreğinde satışa sunulması bekleniyor.

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