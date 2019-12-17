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    2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler?

    40 yılı aşkın süredir aynı tasarımla yaşamını sürdüren "Rusya'nın en ucuz SUV'u" Lada Niva yenilendi. 2020 Lada Niva, iö ve dış tasarımında yapılan küçük dokunuşlarla tanıtıldı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Lada Niva tanıtıldı: Yenilikler neler?
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    1977 yılından bu yana neredeyse aynı tasarımla yoluna devam eden Lada Niva yine şaşırtmadı. Makyaj operasyonundan geçirilen 2020 Lada Niva, iç ve dış tasarımında bir iki ufak dokunuşla birlikte geldi.

    2020 Lada Niva’nın, ya da yeni ismiyle Lada 4x4’ün dış tasarımındaki tek farkın Urban versiyonunda ön tampona eklenen yuvarlak sis farları olduğunu görüyoruz. 2020 Lada Niva’nın iç mekanındaki dokunuşlar ise biraz daha fazla. Konsolun merkezindeki sürgülü klima kontrollerinin yerini dönen düğmeler almış. Ayrıca hava menfezleri de büyütülmüş.

    Lada Granta FL’dekine benzer yeni göstergelerin kullanıldığı 2020 Lada Niva’nın ısıtma ünitesi geliştirilmiş, torpido gözü genişletilmiş, sürücü ve ön yolcu arasında kalan bölüm yeniden elden geçirilmiş. Tavan aydınlatmasının yanında GLONASS acil müdahale sisteminin düğmesine yer verilmiş. 2020 Lada Niva’nın koltukları da değiştirilerek eskiye göre daha konforlu hale getirilmiş.

    Ayrıca Bkz. "AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi"

    2020 Lada Niva’nın kaputu altında herhangi bir fark yok. 83 beygir güç ve 129 Nm tork üreten 1.7 litre atmosferik motor, 5 ileri manuel şanzıman ve standart olarak sunulan dört tekerlekten çekiş sistemiyle gücünü yola aktarıyor. 9.9 lt/100 km yakıt tüketimine sahip olan araç maksimmum 142 km/s hız yapabiliyor.

    Lada Niva, geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına geri dönmüş fakat vergi mağduru otomobiller arasına katılarak istenen etkiyi yaratamamıştı. Mevcut modellerin ülkemizdeki fiyatları 98 bin 707 liradan başlıyor. 2020 Lada Niva’nın fiyatı da ilerleyen günlerde belli olacak.



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    Antalya 15 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +2
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    masterap 17 dk.
    Yenilikler: donen klima dugmeleri. Tam bir rus devrimi olmus
    Yanıtla +1
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    Fiat S.p.A. 17 dk.
    Vag grubunun politikası ile ilerleyen otomobil markası.



    Kimse Süreyya hanımı paylaşmasın



    Edit: lada bence Fiat Peugeot yada Renault ile anlaşma yapıp 1.6 ve altı motorla gelsin yoksa bu halde satılmaz bu araç.
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