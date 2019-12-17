AUTOBEST, Avrupa'da satın alması en mantıklı otomobili belirledi

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Geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan yeni Opel Corsa, AUTOBEST tarafından “2020 yılında Avrupa’da satın alması en mantıklı otomobil” seçildi. Bu ödülle birlikte Opel Corsa, üç nesli ile AUTOBEST ödülünü kazanan ilk otomobil oldu.

Türkiye’den Okan Altan’ın da aralarında bulunduğu, 31 ülkenin deneyimli gazetecilerinden oluşan AUTOBEST jürisi, final etabında yarışan otomobillerin test sürüşlerini İstanbul’da gerçekleştirdi. Kazanan otomobilin belirlenmesinde fiyat, servis ağı, yedek parça bulunabilirliği ve kullanım esnekliği dışında tasarım ve yeni teknolojiler de rol oynadı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yeni Opel Corsa, rakiplerinden sıyrılarak değerinin karşılığını en iyi veren otomobil seçildi.

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Peugeot 208'den 157 puanla sıyrıldı

Yeni Opel Corsa’nın yarışmadaki en büyük rakibi yeni nesil Peugeot 208’di. Toplamda 17.617 puan toplayan yeni Corsa, yalnızca 157 gibi küçük bir puan farkıyla liderliğe oturdu. Söz konusu ikiliyi 16.848 puan alan Skoda Kamiq takip etti. Final etabında yarışan Renault Clio ve Nissan Juke ise sırasıyla dördüncülük ve beşincilikle yetindi. Geçtiğimiz yıl ödülün kazananı Citroen C3 Aircross olmuştu.

Yeni Corsa, 2020'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de

İçten yanmalı motor seçeneklerinin yanı sıra tamamen elektrikli Corsa-e versiyonuyla da Avrupa yollarına çıkan yeni Opel Corsa, makyajlı Astra ile birlikte 2020’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelecek.

http://autobest.org/opel-corsa-wins-best-buy-car-of-europe-2020-press-release/