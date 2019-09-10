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Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı

Alman üretici için yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen Volkswagen ID.3 nihayet tanıtıldı. Elektrikli hatchback, 550 km'ye kadar menzil sunan farklı versiyonlara sahip.
6 sa.
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12
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı
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Alman üretici Volkswagen’in yenilenme sürecinin en önemli parçalarından biri olan elektrikli Volkswagen ID.3 nihayet resmi olarak tanıtıldı. Volkswagen ID.3, markanın elektrikli araçlar için hazırladığı MEB platformu üzerine yükselen ilk model olma özelliğine sahip.

Alman üreticinin elektrikli araç pazarındaki en büyük kozu olan Volkswagen ID.3’te üç farklı batarya seçeneği sunuluyor. Baz paketteki 45 kWh’lık batarya 330 km’ye kadar menzil sağlarken, 58 kWh’lık orta seviye versiyonda bu değer 420 km’ye yükseliyor. Volkswagen ID.3’ün en tepesindeki 77 kWh’lık versiyon ise tek şarjla 550 km’ye kadar sürüş menzili sunuyor.

Volkswagen ID.3’ün baz versiyondaki gücü, arka aks üzerine konumlandırılmış 147 beygirlik elektrik motorundan geliyor. Diğer iki batarya seçeneği tercih edildiğinde ise motorun gücü 201 beygire çıkıyor. Tork ise 310 Nm değerinde sabit kalıyor. Piyasadaki içten yanmalı motorlu kardeşi Golf’ün boyutlarında olan ID.3, aks mesafesinde ise ondan 145 mm daha bonkör davranıyor. 2,765 mm aks mesafesine sahip olan elektrikli hatchback’in bagaj kapasitesi de 380 litre.

Ayrıca Bkz. "2020 Audi RS7 Sportback 600 beygirlik motoruyla tanıtıldı"

Uzun aks mesafesi sayesinde kompakt sınıfın en geniş iç hacimli modellerinden biri olan ID.3’ün kokpit bölümü oldukça sade tasarlanmış. Üç kollu fonksiyonel bir direksiyon, küçük bir gösterge ekranı ve konsolun merkezindeki 10 inçlik tablet ekran bu alanda dikkat çeken donanımlardan. Tüm kontrollerin yapılabildiği bilgi-eğlence sisteminde OTA güncelleme ve ‘ Merhaba ID’ komutuyla aktif olan ses tanıma desteği bulunuyor.

Volkswagen'in elektrikli hatchback modeli ID.3 resmi olarak tanıtıldı
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Volkswagen ID.3’ün 45 kWh’lık baz versiyonu standart olarak 50 kW şarj desteğine sahip. Bu değer ekstra ücret karşılığı 100 kW’a çıkarılabiliyor. Orta seviye versiyonda ise 100 kW şarj desteği standart olarak bulunuyor ve Volkswagen’in belirttiğine göre bu özellik 30 dakika şarj ile 250 km menzil sağlıyor. En tepedeki versiyonda ise 125 kW şarj desteği bulunuyor.

Volkswagen ID.3 piyasaya ilk çıktığında 1st Edition adı verilen bir versiyonla satılacak. Sadece 58 kWh’lık batarya paketi ile tercih edilebilecek bu versiyonda navigasyon sistemi, DAB+ dijital radyo, ısıtmalı koltuk ve direksiyon, Mode 2 şarj kablosu ve 18 inçlik alaşım jantlar gibi standart özellikler mevcut. 1st Plus versiyonunda ise geri görüş kamera sistemi, ACC adaptif hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, matrix LED farlar, ambiyans aydınlatması ve 19 inçlik jantlar bulunuyor.

Volkswagen ID.3’ün en tepesindeki 1st Max versiyonunda da yeni AR (artırılmış gerçeklik) baş üstü göstergesi, Beats ses sistemi, cam tavan ve 20 inçlik alaşım jantlar gibi ek donanımlar mevcut. Yakın zamanda tüm teknik detaylarını öğrenmeyi beklediğimiz aracın fiyatının 30 bin euro’nun altında olacağı söyleniyor. 2019 bitmeden üretimine başlanacak Volkswagen ID.3’ün 2020 yılının başında müşterilere teslim edilmesi bekleniyor.



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aca-n 56 dk.
Dışı çok güzel ve havalı ancak iç mekan o kadarda sade olmamalı. İç mekanı beğenmedim. Umarım markanın diğer elektrikli araçlarında iç mekanı böyle olmaz.
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deoks 2 sa.
Önce elektrikli araç şarj istasyonlarının yaygınlaşması lazım. Ankaranın doğusunda yok gibi şu an. Her petrol istasyonunda standart olarak bulunmaya başlarsa o zaman bu araçlar düşünülebilir.
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eas722 4 sa.
Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması için elektrik üretiminin yeterli olması gerekiyor. Şu an Türkiye ve birçok ülkede sadece bir tüm apartmanın bile elektrikli arabasını bir gece şarj etmesini karşılayacak altyapı olduğunu sanmıyorum. Akaryakıt istasyonları uygun altyapıya sahip olur derseniz üreteceğimiz enerji bunlara nasıl yetecek o da çok büyük bir soru işareti. Bilen birisi aydınlatırsa sevinirim, bu kadar elektrik enerjisini dünya olarak nasıl üreteceğiz?
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deniz_sea 3 sa. eas722
Yada diğer bir değişle, bu kadar elektriği Dünya'ya zarar vermeden nasıl üreteceğiz...
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Şeref60 4 sa.
Sürüş Performansı nasıl acaba
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Conams53 5 sa.
Deli para:)
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suatcagdas 5 sa.
onlarda 30bin euro bize gelirse vergisiyle beraber en az 350bin lira, kim buna o parayı verecek?
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wehrmacht 5 sa.
Fiyatları ucuzlatmak için çalışmak yok tabi.
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faniseyler 5 sa.
Gayet yeterli ve güzel bir araç olmuş satar bu.
Yerli otomobilde bu kadar sade ve şirin çıkabilirse tutar. Tabi çıkabilirse...
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num 5 sa.
Gördüğüm en havalı akülü araba.
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bboyy 5 sa.
Nice
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