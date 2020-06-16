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    2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri

    Geçtiğimiz haftalarda bir dizi teaser görseliyle karşımızda olan 2020 Lexus IS bugün resmi olarak tanıtıldı. Lüks spor sedan, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle daha modern bir araç haline geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri
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    Lexus’un lüks spor sedan modeli IS, oldukça kapsamlı bir makyaj operasyonundan geçirildi. Geçtiğimiz haftalarda bir dizi teaser görseliyle karşımızda olan 2020 Lexus IS bugün resmi olarak tanıtıldı.

    2020 Lexus IS, tamamen yeni bir model olmamasına karşın selefine kıyasla çok daha modern ve agresif bir tasarıma sahip. Daha keskin hatlara kavuşan spor sedanın ön yüzünü domine eden ızgara yenilenmiş ve 3 boyutlu desenlere kavuşmuş. Aydınlatmalar da ızgaranın şekliyle uyumlu olacak biçimde köşeli hale getirilmiş ve LED gündüz farlarıyla donatılmış. Yeni dikey hava girişleri de aracın agresif görünümüne olumlu katkı sağlamış.

    2020 Lexus IS’in omuz çizgisini biraz aşağı düşüren ve yan eteklerdeki kavisleri daha belirgin hale getiren tasarımcılar, otomobilin daha kaslı görünmesini sağlamış. 18 inç çaplı daha büyük jantlar kullanılarak bu görünüm pekiştirilmiş. 2020 Lexus IS’in daha keskin çizgilere sahip arka bölümünde de boydan boya uzanan yeni LED stoplar, çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan büyük bir difüzör ve bazı donanım seviyelerinde minik bir spoyler görüyoruz.

    2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2020 Lexus IS’in iç mekanında da ciddi bir değişim söz konusu. Konsolun kenarlarındaki hava menfezleri yuvarlak hale getirilmiş. Merkezdeki 8 inçlik bilgi-eğlence ekranı, sürücünün kolay erişebilmesi için 76 mm kadar öne çekilmiş. Ayrıca seçenekler arasına 10.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı da eklenmiş. Android Auto, Apple CarPlay ve Amazon Alexa entegrasyonuna sahip olan bu sistem, navigasyon paketi ve 17 hoparlörlü Levinson premium ses sistemiyle kombine edilebiliyor. NuLuxe döşemeye sahip elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma gibi özellikler de 2020 Lexus IS’in donanımları arasında.

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    IS F Sport versiyonu ise hem iç hem de dış tarafta kendine has detaylara sahip. Daha sportif tamponlar, farklı ızgara tasarımı ve küçük bagaj spoylerini bu detaylara örnek vermek mümkün. Bunların yanı sıra spor egzoz sistemi ve 19 inçlik alaşım jantlar da IS F Sport’u özel kılan parçalardan. IS F SPort müşterileri, adaptif süspansiyon ve 19 inçlik BBS jantların dahil olduğu Dynamic Handling paketini de satın alabilecek. Söz konusu jantların her biri, standart olarak sunulan 19 inçlik jantlardan yaklaşık 1.8 kg daha hafif. Ayrıca karbon fiber ayna kapakları ve karbon fiber spoyler da bu paket kapsamında.

    2020 Lexus IS tanıtıldı: İşte yeni tasarım ve özellikleri
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    Kaputun altındaki seçeneklere bakacak olursak, arkadan itişli IS 300’de 2.0 litre dört silindirli turbo motor bulunuyor. 244 beygir ve 349 Nm tork üreten ünite, 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş. Söz konusu modelin dört tekerlekten çekişli versiyonunda ise 264 beygir ve 320 Nm tork üreten 3.5 litre V6 ile 6 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuna yer verilmiş.

    IS 350 versiyonu ise 315 beygir ve 379 Nm tork üreten 3.5 litre V6 üniteden güç alıyor. 8 ileri şanzımanla kombine edilen arkadan itişli model, 0-100 km/s hızlanmasını 5.6 saniyede tamamlıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla gelen dört tekerlekten çekişli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi ise 5.7 saniye.

    2020 Lexus IS, markanın Lexus Safety System+ isimli güvenlik paketi kapsamındaki özellikleri bünyesinde barındırıyor. İyileştirilmiş kamera ve milimetrik dalga radarına sahip olan sistem, aracın bisikletli, yaya ve diğer araçları daha iyi görmesini sağlıyor. Ön çarpışma uyarısı ve otomatik acil durum freni, acil durum direksiyon yardımı, akıllı uzun far, trafik işareti algılama, arka çapraz trafik uyarısı, kör nokta uyarı sistemi ve adaptif hız sabitleyici gibi özellikler de 2020 Lexus IS’in diğer güvenlik teknolojilerinden.



    https://global.toyota/en/newsroom/lexus/32665271.html?padid=ag478_from_kv Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 39 dk.
    Adettendir, arka tasarim;



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Hayat parasi olana guzel Bize atmosferik+cvt, zengine turbo+8ileri
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    yc#1 (Yavuz Can) 43 dk.
    Direksiyonu rakipleriyle karşılaştırıldığında kaba duruyor. Onun dışında güzel araç
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    hömmgüzel (Tugay Sandıkcı) 59 dk.
    Dışı ne kadar güzelse, içi bi o kadar kötü.
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    zed (Ersin Doğan) 1 sa.
    İçiyle de dışıyla da harika olmuş.
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    kortekes (Bebeto ) 1 sa.
    Yandaş iş adamı arabası
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    Sirrüs 1 sa.
    Çok şık. İçi de bir Japona göre daha albenili. Maalesef bırakın ulaşmayı belki göremeyeceğim bile!!!
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    napolyon94 1 sa.
    Off ateş ediyor. Harika olmuş, belki oyunlarda kullanırız.
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    nightbringer 1 sa.
    Arka tasarım yeni i20 ye benziyor
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    venomboy_85 31 dk. VETERINARY
    gibi anılsada alakası yoktur...
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    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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