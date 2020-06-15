2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda

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Yeni platformu, baştan aşağı değişen tasarımı ve teknolojileriyle tanıtılmasını beklediğimiz 2020 Nissan X-Trail, ABD pazarında satılan “Rogue” ismiyle karşımıza çıktı.

Yeni nesil Nissan X-Trail’in tasarımını aslında geçtiğimiz aylarda sızdırılan fotoğraflar vasıtasıyla görmüştük. Oldukça radikal bir değişim geçiren SUV’un selefine kıyasla daha sportif göründüğünü söylemek mümkün. Aracın ön yüzünde daha büyük bir V-Motion ızgara ve bölünmüş far tasarımı yer alıyor. Üst tarafta ızgara ile oldukça uyumlu görünen ince LED gündüz farları, altta ise dikey hava girişleriyle entegre gibi görünen köşeli farlar kullanılmış. Bu tasarımın geneli bizlere Juke’u anımsatıyor.

2020 Nissan X-Trail’e arkadan baktığımızda, güncel modeldeki keskin hatların yerini daha yumuşak dokunuşlara bıraktığını görüyoruz. Bu alanda aracın sportif görünümünü destekleyen bir spoyler ve yeni stop lambaları dikkat çekiyor. Tamponların alt kısmında ve eteklerde kullanılan siyah plastik ve parlak gri eklentiler de metalik tavan raylarıyla birleştiğinde güzel bir bütünlük oluşturuyor. Ayrıca, yeni nesille birlikte arka taraftaki Nissan logosunun altında geniş bir X-Trail yazısı göreceğiz.

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Yeni X-Trail’ın iç mekanında da büyük bir değişim söz konusu. Gerek tasarımıyla gerekse kullanılan malzemesiyle daha premium görünen alanda standart olarak 8 inç bilgi-eğlence ekranına yer verilirken, daha yüksek çözünürlüklü 9 inç ekran ise opsiyon listesine eklenmiş. Sürücünün hemen önünde ise 5 inç yerine 7 inç boyutunda dijital gösterge ekranı standart. Donanım seviyelerinde yukarı doğru çıkıldıkça 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 10.8 inç renkli heap-up display devreye giriyor.

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Orta konsolda küçük, elektronik bir vites koluna, kablosuz şarj ünitesine, USB girişlerine ve bolca saklama alanına yer verilmiş. Bunun yanı sıra, üç bölgeli otomatik klima, dört kapıdan kontrol edilebilen anahtarsız giriş, ayak hareketiyle açılabilen bagaj kapağı, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi ve ambiyans aydınlatması da yeni X-Trail’ın sunduğu donanımlar arasında.

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Yeni Nissan X-Trail, şirketin CMF-C/D platformu üzerine inşa edilmiş. Daha heybetli ve kaslı görünmesine rağmen aslında daha kompakt olan araç, selefine kıyasla 38 mm daha kısa ve 5 mm daha alçak.

Yeni X-Trail’in ABD pazarında satılan “Rogue” isimli versiyonunda Safety Shield 360 adı verilen güvenlik paketi tüm donanım seviyelerinde standart. Yaya algılama özelliğine sahip otomatik acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ikazı ve uzun far asistanı gibi özellikler bu paket kapsamında. Bunun yanında sürücü yorgunluk tespiti ve ProPilot Assist ile gelen adaptif hız sabitleyici de güvenlik teknolojileri arasına ekleyebiliriz.

Yeni Nissan X-Trail, ABD pazarında 2.5 litre atmosferik benzinli ve CVT kombinasyonuyla satılacak. Avrupa’da satılacak versiyonla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.

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