Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda

    2020 Nissan X-Trail'in ABD pazarındaki "Rogue" isimli ikizi tanıtıldı. Yeni bir platform üzerine inşa edilen ve tasarımı baştan aşağı yenilenen 2020 X-Trail, bolca teknolojiyle donatılmış.
    41 dk.
    497
    108
    2
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Yeni platformu, baştan aşağı değişen tasarımı ve teknolojileriyle tanıtılmasını beklediğimiz 2020 Nissan X-Trail, ABD pazarında satılan “Rogue” ismiyle karşımıza çıktı.

    Yeni nesil Nissan X-Trail’in tasarımını aslında geçtiğimiz aylarda sızdırılan fotoğraflar vasıtasıyla görmüştük. Oldukça radikal bir değişim geçiren SUV’un selefine kıyasla daha sportif göründüğünü söylemek mümkün. Aracın ön yüzünde daha büyük bir V-Motion ızgara ve bölünmüş far tasarımı yer alıyor. Üst tarafta ızgara ile oldukça uyumlu görünen ince LED gündüz farları, altta ise dikey hava girişleriyle entegre gibi görünen köşeli farlar kullanılmış. Bu tasarımın geneli bizlere Juke’u anımsatıyor.

    2020 Nissan X-Trail’e arkadan baktığımızda, güncel modeldeki keskin hatların yerini daha yumuşak dokunuşlara bıraktığını görüyoruz. Bu alanda aracın sportif görünümünü destekleyen bir spoyler ve yeni stop lambaları dikkat çekiyor. Tamponların alt kısmında ve eteklerde kullanılan siyah plastik ve parlak gri eklentiler de metalik tavan raylarıyla birleştiğinde güzel bir bütünlük oluşturuyor. Ayrıca, yeni nesille birlikte arka taraftaki Nissan logosunun altında geniş bir X-Trail yazısı göreceğiz.

    2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Yeni X-Trail’ın iç mekanında da büyük bir değişim söz konusu. Gerek tasarımıyla gerekse kullanılan malzemesiyle daha premium görünen alanda standart olarak 8 inç bilgi-eğlence ekranına yer verilirken, daha yüksek çözünürlüklü 9 inç ekran ise opsiyon listesine eklenmiş. Sürücünün hemen önünde ise 5 inç yerine 7 inç boyutunda dijital gösterge ekranı standart. Donanım seviyelerinde yukarı doğru çıkıldıkça 12.3 inç dijital gösterge ekranı ve 10.8 inç renkli heap-up display devreye giriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Nissan X-Trail'in iç ve dış tasarımı sızdırıldı

    Ayrıca Bkz. "Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı"

    Orta konsolda küçük, elektronik bir vites koluna, kablosuz şarj ünitesine, USB girişlerine ve bolca saklama alanına yer verilmiş. Bunun yanı sıra, üç bölgeli otomatik klima, dört kapıdan kontrol edilebilen anahtarsız giriş, ayak hareketiyle açılabilen bagaj kapağı, 10 hoparlörlü Bose ses sistemi ve ambiyans aydınlatması da yeni X-Trail’ın sunduğu donanımlar arasında.

    2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Nissan X-Trail, şirketin CMF-C/D platformu üzerine inşa edilmiş. Daha heybetli ve kaslı görünmesine rağmen aslında daha kompakt olan araç, selefine kıyasla 38 mm daha kısa ve 5 mm daha alçak.

    Yeni X-Trail’in ABD pazarında satılan “Rogue” isimli versiyonunda Safety Shield 360 adı verilen güvenlik paketi tüm donanım seviyelerinde standart. Yaya algılama özelliğine sahip otomatik acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarısı, şeritten ayrılma ikazı ve uzun far asistanı gibi özellikler bu paket kapsamında. Bunun yanında sürücü yorgunluk tespiti ve ProPilot Assist ile gelen adaptif hız sabitleyici de güvenlik teknolojileri arasına ekleyebiliriz.

    Yeni Nissan X-Trail, ABD pazarında 2.5 litre atmosferik benzinli ve CVT kombinasyonuyla satılacak. Avrupa’da satılacak versiyonla ilgili detaylar ise ilerleyen günlerde ortaya çıkacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı
    3 sa.
    2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi
    6 sa.
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    metalmilita 5 dk.
    Şimdiye kadar gördüğüm en kötü ve çirkin ön tasarım.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    koyunsayar 14 dk.
    Birim para , vergi ,fakirlik hmmmmm, turkiyede doğan şanssız ekip gelmeden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 28 dk. Türkiye’nin Bitcoin ile en pahalı ev satışı Antalya’da yapıldı 41 dk. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Nissan X-Trail, yepyeni tasarımı ve teknolojileriyle karşınızda Sonraki Eski Xbox yöneticisi: "PS5 fiyatının 499 dolardan fazla olması imkansız" 1 sa. Star Wars Squadrons tanıtıldı! Fiyatı ve sistem gereksinimleri açıklandı 2 sa. WhatsApp'ta para transferi dönemi resmen başladı 2 sa. Huawei Nisan ayında akıllı telefon pazarının lideri oldu 3 sa. Dünya genelinde elektrikli araç sayısı 7 milyonu aştı 3 sa. Seat marka elektrikli scooter Türkiye'de satışa sunuldu 4 sa. Ticari sırları çaldığı gerekçesiyle Micron çalışanlarına hapis cezası 5 sa. Elon Musk, Starlink'in 'gecikme değerlerini' açıkladı: İşte heyecan veren değerler 5 sa. 3M Türkiye ayda 1 milyon 200 bin koruyucu maske üretiyor 5 sa. EA’den yeni Star Wars oyunu geliyor 6 sa. Tarayıcıdan Counter Strike 1.6 oynayın 6 sa. 2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi 7 sa. iPhone 12'nin kalıp görüntüleri ve CAD görselleri yayınlandı 7 sa. Amazon, şirkete karşı açılan birden fazla soruşturmayla boğuşuyor 8 sa. Huawei MateBook 13 2020 inceleme | MacBook Air katili mi ? 8 sa. Milli elektrikli trenin test tarihi belli oldu 9 sa. Çin, Nesnelerin İnterneti’ni uzaydan yönetecek 10 sa. Nvidia tarihinde ilk: GeForce ekran kartlarında yardımcı işlemci dönemi 20 sa. Çin, dünyanın sadece yenilenebilir enerji taşıyacak ilk nakil hattı inşaatını tamamladı 20 sa. Tom Hanks'li yeni savaş filmi 'Greyhound' doğrudan internete geliyor Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi