Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Dacia’nın ilk elektrikli otomobiliyle ilgili meraklı bekleyiş bugün itibariyle sona erdi. Şirket, Dacia Spring Electric adını verdiği konsept üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Dacia’nın “piyasadaki en erişilebilir elektrikli şehir otomobili” iddiasıyla tanıttığı aracın Renault’nun hangi modelini temel alacağı en merak edilen konulardan biriydi. Bugün karşımıza çıkan Dacia Spring Electric’in boyutlarına ve tasarımına baktığımızda, Çin’de satılan ve yakında Avrupa pazarına da gelecek olan Renault City K-ZE modelini temel aldığını görüyoruz.

İlginizi Çekebilir

Yeni 2020 Hyundai i10 Türkiye fiyatı belli oldu

Elbette Dacia Spring Electric’in tasarımında kendine has detaylar mevcut. Marka logosunun ve turuncu detayların yer verildiği ön panel, üç parcadan oluşan LED aydınlatmalar ve ön tamponun altındaki gri renkli skid plate yukarıda sözünü ettiğimiz detaylar arasında. Turuncu detayların devam ettiği jantlar ve çift Y efekti oluşturan LED stopları da bu özelliklere dahil edebiliriz. Diğer detaylar ise Renault City K-ZE ile neredeyse aynı.

Ayrıca Bkz. "Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı"

Dacia elektrikli otomobil konseptinin kabin tasarımı ve teknik detayları henüz paylaşılmadı. Bu konuyla ilgili bildiğimiz tek şey, aracın WLTP ölçümlerine göre 200 km menzile sahip olacağı. Şirket bunun şehir içi ve çevresindeki günlük kullanım için yeterli bir değer olduğunu söylüyor. Aracın temel aldığı City K-ZE’de 44 beygir güç ve 119 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyordu. Dacia Spring Electric de buna benzer verilerle karşımıza çıkabilir.

Dacia Spring Electric konseptinin seri üretim versiyonu 2021 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. Araçla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

https://en.media.groupe.renault.com/news/dacia-spring-electric-showcar-the-dacia-electric-revolution-8826-989c5.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.