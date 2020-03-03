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    Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı

    Diğer tüm otomobil üreticileri gibi geleceğe elektrikle bağlanmaya karar veren Dacia, elektrikli şehir otomobili konsepti Spring Electric'i görücüye çıkardı. İşte Dacia Spring Electric'in tasarımı:
    2 hf.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Dacia'nın elektriğe ilk adımı: Spring Electric konsepti tanıtıldı
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    Dacia’nın ilk elektrikli otomobiliyle ilgili meraklı bekleyiş bugün itibariyle sona erdi. Şirket, Dacia Spring Electric adını verdiği konsept üzerindeki örtüyü kaldırdı.

    Dacia’nın “piyasadaki en erişilebilir elektrikli şehir otomobili” iddiasıyla tanıttığı aracın Renault’nun hangi modelini temel alacağı en merak edilen konulardan biriydi. Bugün karşımıza çıkan Dacia Spring Electric’in boyutlarına ve tasarımına baktığımızda, Çin’de satılan ve yakında Avrupa pazarına da gelecek olan Renault City K-ZE modelini temel aldığını görüyoruz.

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    Elbette Dacia Spring Electric’in tasarımında kendine has detaylar mevcut. Marka logosunun ve turuncu detayların yer verildiği ön panel, üç parcadan oluşan LED aydınlatmalar ve ön tamponun altındaki gri renkli skid plate yukarıda sözünü ettiğimiz detaylar arasında. Turuncu detayların devam ettiği jantlar ve çift Y efekti oluşturan LED stopları da bu özelliklere dahil edebiliriz. Diğer detaylar ise Renault City K-ZE ile neredeyse aynı.

    Ayrıca Bkz. "Yeni nesil elektrikli Fiat 500e'nin tasarımı sızdırıldı"

    Dacia elektrikli otomobil konseptinin kabin tasarımı ve teknik detayları henüz paylaşılmadı. Bu konuyla ilgili bildiğimiz tek şey, aracın WLTP ölçümlerine göre 200 km menzile sahip olacağı. Şirket bunun şehir içi ve çevresindeki günlük kullanım için yeterli bir değer olduğunu söylüyor. Aracın temel aldığı City K-ZE’de 44 beygir güç ve 119 Nm tork üreten elektrik motoru bulunuyordu. Dacia Spring Electric de buna benzer verilerle karşımıza çıkabilir.

    Dacia Spring Electric konseptinin seri üretim versiyonu 2021 yılının ilk yarısında satışa sunulacak. Araçla ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



    https://en.media.groupe.renault.com/news/dacia-spring-electric-showcar-the-dacia-electric-revolution-8826-989c5.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    benhuraxu (benhur aksu) 2 hf. en beğenilen
    Aynı fotoğrafları yaklaştır-uzaklaştır yapa yapa 23 resim oldu.
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    RaptorFX 2 hf.
    Kwid gibi değildir güvenliği umarım.
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    haberelectro 2 hf.
    Teslaya az satıyor dedirtecek araba bunlar olacak
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    Renault S.A. (George Staub ) 2 hf.
    Stepway spring isimleri 1990 karın Broadway ailesinden alınma
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    TakemasterTR (Deniz ) 2 hf.
    Bu araç, yıllardır Hindistan'da satılan Renault Kwid'in makyajlı kasasının logo değişmiş halinin elektriklisi.
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    DH Misafiri 2 hf.
    Dacia ilk çıktığı zaman kimse yüzüne bakmıyordu bkz: Hyundai gibi ama şimdi birbirinden farklı modellere sahipler ve Renault'ya aitler. Her iki markanında gelişimide değişimide modeller seçeneklere bakarak anlayabiliriz. Bir zamanlar kimsenin yüzüne bakmadığı Hyundai bugün dünyanın en büyük 4.üncü otomobil üreticisi konumunda
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    benhuraxu (benhur aksu) 2 hf. en beğenilen
    Aynı fotoğrafları yaklaştır-uzaklaştır yapa yapa 23 resim oldu.
    Yanıtla +5
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf.
    İsmini duyunca aklıma Renault 9 Spring geldi.
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 2 hf.
    dacia konseptleri yaniltmasin. duster 2009 konsepti:



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    Therocqula (Halil K.) 2 hf.
    Yeni Citroen C3'e de çok benziyor, bir ortaklıkları var mı acaba
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