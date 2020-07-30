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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri

    2020 Mercedes-Benz S-Serisi, arkadaki yolcuları önden darbelere karşı koruyan hava yastığı ve olası yan darbelere karşı aracın yüksekliğini artıran Impulse Side fonksiyonu ile dikkat çekecek.
    2 gün
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri
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    Alman otomotiv devi, eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan yeni Mercedes-Benz S-Serisi ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. İlk gösterimde yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi gösterilmişti. Bu kez yeni S-Serisi’nin güvenlik teknolojilerine ağırlık verildi.

    Mercedes, yeni S-Serisi’nin arka koltukta seyahat eden yolcular için önden gelen darbelere karşı açılan hava yastığının sunulduğu ilk otomobil olduğunu belirtiyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni arka hava yastığının silindirik boru şeklindeki tasarımının tamamen yeni olduğu belirtiliyor. Hava yastığı bu yenilikçi yapı sayesinde hafifçe açılıyor ve arkadaki yolcuların önden çarpışmalarda baş ve boyun bölgelerindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni S-Serisi’nde ayrıca sürücü ve ön yolcu koltukları arasında açılan orta hava yastığı da bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Hyundai Tucson'a yeni donanım seviyesi: Power Edition"

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    Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nde E-Active Body Control özelliği de dikkat çekiyor. Beş çok çekirdekli işlemci, 20’den fazla sensör ve stereo kamera kullanan bu sistem, sürüş koşullarını saniyede 1.000 kez analiz ediyor ve yürüyen aksamı ayarlıyor. E-Active Body Control ile her bir tekerlek üzerindeki yay ve amortisör, kuvvetlerini ayrı ayrı düzenliyor ve böylece salınım, esneme ve kaldırma kuvvetleri önleniyor.

    2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri
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    Söz konusu sistem, yeni bir Pre-Safe fonksiyonunu da beraberinde getiriyor. Impulse Side adı verilen bu fonksiyon, olası bir yandan çarpma durumunda saliseler içerisinde karoseri 80 mm’ye kadar kaldırıyor ve darbenin etkisini aracın çok daha sağlam olan alt kısmına yönlendiriyor.

    Mercedes-Benz S-Serisi’nin yeni nesille birlikte kazandığı özelliklerden biri de 4WS yani dört tekerlekten yönlendirme sistemi olacak. Diğerleri gibi opsiyon olarak sunulan bu özellik sayesinde yeni S-Serisi kompakt bir otomobil kadar kıvrak ve kullanışlı bir yapı sunuyor. Alman marka bu özelliği iki farklı versiyonla sunuyor. Bu sayede müşteriler, 10 dereceye veya 4,5 dereceye kadar arka aks yönlendirmesinden birini seçebiliyor.

    Yeni S-Serisi’nin yenilikleri arasında bulunan Aktif Park Asistanı ve yeni 3-boyutlu 360 derecelik kamera sayesinde park yerine girme, park yerinden çıkma ve dar alanlardaki manevralarda sürücü destekleniyor. Bunun yanı sıra Aktif Kör Nokta Asistanı ve Aktif Direksiyon Asistanı gibi güvenlik özelliklerine de sahip olan yeni Mercedes-Benz S-Serisi Eylül ayında tanıtılacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Moueson 2 gün en beğenilen
    Tasarımı falan bir kenara bırakırsak bu konunun bu forumda haber değeri olduğuna inanmıyorum hatta genellersek Türkiye'de haber değeri yok diyebiliriz. Türkiye'den kaç kişi son S serisi alabilecek güce sahip ki. Bize ne güvenlik teknolojilerinden bilmem neyinden. Ancak malum şahıs ve çevresindekiler alır koyunları da alkış tutar !
    Tasarımı falan bir kenara bırakırsak bu konunun bu forumda haber değeri olduğuna inanmıyorum hatta genellersek Türkiye'de haber değeri yok diyebiliriz. Türkiye'...
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    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Drummerrrr (Oguz Han) 2 gün jesipikmin
    11.500tl alan arkadaslarin milletvekilimi? . Sen hangi tozbembe dunyada yasiyorsun. Alip alinmamasi problem degil bende yurtdisinda yasiyorum. Burdaki arac fiyatlari nerdeyse iki kati turkiyede. Bence sen euroyu tr de harcamayi seviyorsun yoksa bunun adi memleket sevgisi degil....
    11.500tl alan arkadaslarin milletvekilimi? . Sen hangi tozbembe dunyada yasiyorsun. Alip alinmamasi problem degil bende yurtdisinda yasiyorum. Burdaki arac fiya...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    haberelectro 2 gün
    Mis gibi olacak
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    torabi 2 gün
    Arabayı tam görmeden neyini beğenmiyorsunuz? Çok güzel araba olacağından eminim biraz sabredin
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    serafon 2 gün
    audi gibi duruyor
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 gün
    Tasarım olarak en tırt S serisi
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 2 gün
    Bu tanıtılan teknolojiler zamanla alt segment araçlara gelecek.
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    Moueson 2 gün en beğenilen
    Tasarımı falan bir kenara bırakırsak bu konunun bu forumda haber değeri olduğuna inanmıyorum hatta genellersek Türkiye'de haber değeri yok diyebiliriz. Türkiye'den kaç kişi son S serisi alabilecek güce sahip ki. Bize ne güvenlik teknolojilerinden bilmem neyinden. Ancak malum şahıs ve çevresindekiler alır koyunları da alkış tutar !
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    jesipikmin 2 gün yeni yorumcu Moueson
    Şaka mı bu? Ben Almanyadayim burda göremediğimiz araçları gördük turkiye de. Sokakta en eski araba 2018 model en ucuz arac bmw valla sokakta dagitmis gibi. Gormesek inanacagiz vallahi ne diyim gözü doymuyor bu miletin. Ben almayna da o kadar calisiyorum aldim para 4632 euro turkiyede meselektaşlarim 11500 den maas aliyorlar. Duzeni kurduk buraya malesef keske elimde olsa csnim ulkemde yaşasam. Degerini bilin ülkenin. Sabah akşam turkiye haberi yapılıyor televozyinda
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    Galatas4ray (ENVER A.) 2 gün
    Hala bu tasarımın mercedes olduguna inanamıyorum.Tasarım çizgilerinden tamamen sapmış bir markaya dönüştü.
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