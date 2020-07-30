2020 Mercedes-Benz S-Serisi'nin dikkat çeken güvenlik teknolojileri

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Alman otomotiv devi, eylül ayında dünya lansmanı gerçekleşecek olan yeni Mercedes-Benz S-Serisi ile ilgili paylaşımlarına devam ediyor. İlk gösterimde yeni MBUX bilgi-eğlence sistemi gösterilmişti. Bu kez yeni S-Serisi’nin güvenlik teknolojilerine ağırlık verildi.

Mercedes, yeni S-Serisi’nin arka koltukta seyahat eden yolcular için önden gelen darbelere karşı açılan hava yastığının sunulduğu ilk otomobil olduğunu belirtiyor. Opsiyonel olarak sunulan yeni arka hava yastığının silindirik boru şeklindeki tasarımının tamamen yeni olduğu belirtiliyor. Hava yastığı bu yenilikçi yapı sayesinde hafifçe açılıyor ve arkadaki yolcuların önden çarpışmalarda baş ve boyun bölgelerindeki stres seviyelerini önemli ölçüde azaltıyor. Yeni S-Serisi’nde ayrıca sürücü ve ön yolcu koltukları arasında açılan orta hava yastığı da bulunuyor.

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2020 Mercedes-Benz S-Serisi arka yolcular için de hava yastığı sunacak

Yeni Mercedes-Benz S-Serisi’nde E-Active Body Control özelliği de dikkat çekiyor. Beş çok çekirdekli işlemci, 20’den fazla sensör ve stereo kamera kullanan bu sistem, sürüş koşullarını saniyede 1.000 kez analiz ediyor ve yürüyen aksamı ayarlıyor. E-Active Body Control ile her bir tekerlek üzerindeki yay ve amortisör, kuvvetlerini ayrı ayrı düzenliyor ve böylece salınım, esneme ve kaldırma kuvvetleri önleniyor.

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Söz konusu sistem, yeni bir Pre-Safe fonksiyonunu da beraberinde getiriyor. Impulse Side adı verilen bu fonksiyon, olası bir yandan çarpma durumunda saliseler içerisinde karoseri 80 mm’ye kadar kaldırıyor ve darbenin etkisini aracın çok daha sağlam olan alt kısmına yönlendiriyor.

Mercedes-Benz S-Serisi’nin yeni nesille birlikte kazandığı özelliklerden biri de 4WS yani dört tekerlekten yönlendirme sistemi olacak. Diğerleri gibi opsiyon olarak sunulan bu özellik sayesinde yeni S-Serisi kompakt bir otomobil kadar kıvrak ve kullanışlı bir yapı sunuyor. Alman marka bu özelliği iki farklı versiyonla sunuyor. Bu sayede müşteriler, 10 dereceye veya 4,5 dereceye kadar arka aks yönlendirmesinden birini seçebiliyor.

Yeni S-Serisi’nin yenilikleri arasında bulunan Aktif Park Asistanı ve yeni 3-boyutlu 360 derecelik kamera sayesinde park yerine girme, park yerinden çıkma ve dar alanlardaki manevralarda sürücü destekleniyor. Bunun yanı sıra Aktif Kör Nokta Asistanı ve Aktif Direksiyon Asistanı gibi güvenlik özelliklerine de sahip olan yeni Mercedes-Benz S-Serisi Eylül ayında tanıtılacak.

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