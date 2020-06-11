Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı

    Yeni nesil Peugeot 308 üzerinde çalışmalarını sürdüren Fransız marka, halihazırda yollarda olan modeli de unutmadı. 2020 Peugeot 308'de küçük kozmetik dokunuşlar ve yeni bir gösterge paneli mevcut.
    2 sa.
    1,2b
    51
    8
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni nesil gelene kadar elindeki modeli rakipleriyle rekabet edebilir düzeyde tutmaya çalışan Peugeot, 308 modeli üzerinde küçük güncellemeler yaptı.

    Dış tarafta yeni gövde rengi ve kişiselleştirme seçenekleri gibi küçük dokunuşlarla yetinen 2020 Peugeot 308’in en büyük yeniliği kabinde. Zira aracın iç mekanında markanın yeni nesil modellerinde gördüğümüz i-Cockpit tasarımına geçiş yapılmış. Bu kapsamda gelen 10 inçlik dijital gösterge panelinin, yeni 208 ve 2008’dekiyle aynı grafiklere sahip olduğu belirtiliyor.

    Konsolun merkezindeki 9.7 inçlik dokunmatik ve kapasitif bilgi-eğlence ekranı da parlak siyah bir tasarıma bürünmüş. Donanım seviyesine bağlı olarak Mirror Screen fonksiyonuna sahip olan sistem, kullanıcının akıllı telefonunu ekrana yansıtmasına imkan veriyor. Mirrorlink, Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu olan sistemde sesli komut özelliğine sahip 3D navigasyon da bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mercedes-Benz GLB'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi

    2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı
    Tam Boyutta Gör

    2020 Peugeot 308’in renk paletinde artık Vertigo Blue adı verilen gövde rengi de bulunuyor. Bunun yanı sıra, Allure donanım seviyesiyle tercih edilebilecek opsiyonlar arasına 16 inç Zircon jantlar ve satın alınabilirliği pazara bağlı olarak değişen yeni 17 inç Boca jantlar eklenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Renault da "Şimdi al 2021'de öde" diyor"

    2020 Peugeot 308’in üst donanım seviyelerinde sunulan “Black Pack” opsiyonu da müşterilerin araçlarını krom ve parlak siyah detaylarla süslemesine imkan veriyor. Ön ızgara ve logo, sinyal ve sis farlarının çevresi, cam çerçeveleri, station wagon versiyonda tavan rayları ve 18 inç elmas kesim jantlar, bu paket kapsamında krom ve parlak siyahla süslenen detaylar arasında.

    2020 Peugeot 308’in kaputu altındaki seçenekler iki benzinli ve iki dizel üniteden oluşuyor. 110 ve 130 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.2 litre PureTech benzinli tarafını, 100 ve 130 beygirlik versiyonlara sahip 1.5 litre BlueHDi da dizel kanadını oluşturan motorlar. Giriş seviyesi paketlerde 6 ileri manuel şanzıman tercih edilebilirken, üst seviyelere çıkıldıkça 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği karşımıza çıkıyor.



    https://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-308-range-n-digital-peugeot-i-cockpit%C2%AE Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    207m 1 sa.
    Arkadaşlar bu 308’ in yeni kasası değil. Yeni kasa gelene kadar araçta ufak tefek güncellemeler yapmışlar. Salgından dolayı yeni kasanın gelmesi biraz gecikecek sanırım. Bu araç Golf 7,5 un rakibi. Golf 8’ in rakibi henüz çıkmadı bilginize. Ama şu haliyle bile bir çok rakibine taş çıkartır.
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    icemy (ahmet kurtulus) 1 sa. 207m
    Aynen,3.makyaj bir nevi.Aslında 17 deki makyajda gelse daha iyi olurdu ama o ekranın başkangıcını 208-2008 e saklamışlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    nikony 2 sa.
    simdi bu kasa 2020 golf/leon ile nasil rekabet edecek?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    BOLDVIPER 1 sa. nikony
    edemez olay sadece tasarım değil 2019 da sıfır araç aldım almadan önce tüm firmaları araştırdım ama en g*tu kalkık olan pejoydu..

    daha 3000 kelimesini bitirmeden adamlar, elimizde kalmadı bitti, zaten sınırlı sayıda gelmişti kapış kapış gitti yokk. Sanki ezberlemişler kelimeleri bedava veriyorlar araçlarını öyle bir tavır takınmışlar ki

    tamam 3008 güzel araç az heybetli yapmışlar c segmente göre dıştan heybetli duruyor şık iç tasarm şık dış tasarm ama senin bundan başka tutan araban yokki bu neyin havası ayrıca bu araçla offroada cıkmıyıcam bıldıgın c sınıfı sehır içi suvu bu , filo aracı dısında nereye ne satış yapmışsın 2017 de 29 bin 981 adedi binek, satmışsın

    leonun sadece mk3 kasası 1 milyon tane satmış, onlardaki hava bunlarda yok sanki bana suburban satıyorlar
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 2 sa.
    Berbat şu son tasarım anlayışı ile golf ü yerle bir edebilecekken elinin tersiyle itmişler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Urbanrevolt (Barış ) 2 sa.
    Keşke 2017'de makyaj ile gelseydi.Neyse bu hali ile de severiz aslanı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 23 dk. Intel Lakefield’i duyurdu: hibrit işlemci tasarımı dönemi başladı 55 dk. Koronavirüs salgınında inişli çıkışlı gidişat devam ediyor (11 Haziran) 1 sa. Playstation 5'i Türkçe izle! 1e1 Simültane çeviri ile canlı yayın 1 sa. Crosstalk açığı Intel işlemcilerde tüm çekirdeklerdeki veriyi ele veriyor 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı Sonraki Asus ROG Strix XG17AHP taşınabilir oyuncu monitöründe tripod stand var 3 sa. Epic Store'dan bir bomba daha: 77 TL değerindeki ARK: Survival ücretsiz 3 sa. Asus tüm evi kapsayan ZenWiFi AX Mini (XD4) örgü ağını duyurdu 4 sa. Death Stranding'in PC sistem gereksinimleri açıklandı 4 sa. DH uygulamasının yeni özelliklerini ilk siz deneyin 4 sa. Daha ucuz Galaxy A01e geliyor 5 sa. Renault da "Şimdi al 2021'de öde" diyor 5 sa. James Webb Uzay Teleskobu, Mart 2021’de de uzaya fırlatılamayacak 6 sa. Samsung QLED televizyonlar oyuna odaklanıyor 6 sa. Marmaray'da yerli haberleşme sistemi devrede 7 sa. Ryzen işlemci alana ücretsiz Horizon Zero Dawn kampanyası 8 sa. Xiaomi Mi Band 5 tanıtıldı: Manyetik şarj, AMOLED ekran ve NFC 8 sa. İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen ortaklığının detayları belli oldu 9 sa. Facebook Messenger Kids, Türkiye’de 10 sa. Netflix’in yeni filmi The Last Days of American Crime, Rotten Tomatoes’tan sıfır puan aldı 11 sa. 0.55 ETH transferi için 2.5 milyon dolar ödendi 18 sa. Bugünkü PS5 tanıtımında neler bekliyoruz? Oyunlar, fiyat ve daha fazlası... 22 sa. Xbox Gamepass’e gelecek Haziran ayı oyunları belli oldu 22 sa. Netflix'ten ırkçılığa dikkat çeken 'Black Lives Matter' oynatma listesi 23 sa. Koronavirüs salgınında vefat sayıları en düşük seviyede Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi