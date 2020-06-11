2020 Peugeot 308, markanın i-Cockpit tasarımına geçiş yaptı

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Yeni nesil gelene kadar elindeki modeli rakipleriyle rekabet edebilir düzeyde tutmaya çalışan Peugeot, 308 modeli üzerinde küçük güncellemeler yaptı.

Dış tarafta yeni gövde rengi ve kişiselleştirme seçenekleri gibi küçük dokunuşlarla yetinen 2020 Peugeot 308’in en büyük yeniliği kabinde. Zira aracın iç mekanında markanın yeni nesil modellerinde gördüğümüz i-Cockpit tasarımına geçiş yapılmış. Bu kapsamda gelen 10 inçlik dijital gösterge panelinin, yeni 208 ve 2008’dekiyle aynı grafiklere sahip olduğu belirtiliyor.

Konsolun merkezindeki 9.7 inçlik dokunmatik ve kapasitif bilgi-eğlence ekranı da parlak siyah bir tasarıma bürünmüş. Donanım seviyesine bağlı olarak Mirror Screen fonksiyonuna sahip olan sistem, kullanıcının akıllı telefonunu ekrana yansıtmasına imkan veriyor. Mirrorlink, Android Auto ve Apple CarPlay ile uyumlu olan sistemde sesli komut özelliğine sahip 3D navigasyon da bulunuyor.

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2020 Peugeot 308’in renk paletinde artık Vertigo Blue adı verilen gövde rengi de bulunuyor. Bunun yanı sıra, Allure donanım seviyesiyle tercih edilebilecek opsiyonlar arasına 16 inç Zircon jantlar ve satın alınabilirliği pazara bağlı olarak değişen yeni 17 inç Boca jantlar eklenmiş.

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2020 Peugeot 308’in üst donanım seviyelerinde sunulan “Black Pack” opsiyonu da müşterilerin araçlarını krom ve parlak siyah detaylarla süslemesine imkan veriyor. Ön ızgara ve logo, sinyal ve sis farlarının çevresi, cam çerçeveleri, station wagon versiyonda tavan rayları ve 18 inç elmas kesim jantlar, bu paket kapsamında krom ve parlak siyahla süslenen detaylar arasında.

2020 Peugeot 308’in kaputu altındaki seçenekler iki benzinli ve iki dizel üniteden oluşuyor. 110 ve 130 beygirlik güç çıkışları bulunan 1.2 litre PureTech benzinli tarafını, 100 ve 130 beygirlik versiyonlara sahip 1.5 litre BlueHDi da dizel kanadını oluşturan motorlar. Giriş seviyesi paketlerde 6 ileri manuel şanzıman tercih edilebilirken, üst seviyelere çıkıldıkça 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği karşımıza çıkıyor.

https://int-media.peugeot.com/en/new-peugeot-308-range-n-digital-peugeot-i-cockpit%C2%AE

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