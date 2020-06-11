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    Renault da "Şimdi al 2021'de öde" diyor

    Renault, Haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerde geçerli olmak üzere “Şimdi Al 2021’de Öde” kampanya fırsatı sunuyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Renault da
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    Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sektörü hareketlendirmek isteyen markalardan Haziran ayına ilişkin kampanyalar gelmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Renault da Haziran ayında müşterilerine tüm binek ve hafif ticari modellerde geçerli olmak üzere “Şimdi Al 2021’de Öde” kampanya fırsatı sunuyor.

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    Kampanya, Yeni Clio’nun Joy 1.0 SCe 72bg, Megane Sedan’ın Joy 1.3 TCe 140bg ve Clio HB’in Joy 0.9 TCe 90bg versiyonlarının da arasında olduğu Renault modellerinin perakende satın alımları için yer alıyor. Kampanya kapsamında 45.650 TL kredi tutarı, 36 ay vade ve yüzde 0,94 faiz oranı imkanı da sunuluyor. Ocak 2021’de başlayan ödemelerde aylık ödeme tutarı ise 1.999 TL.

    Ayrıca Bkz. "İki otomotiv devi Ford ve Volkswagen ortaklığının detayları belli oldu"

    30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olduğu belirtilen kampanya kapsamında Clio HB 103.400 TL, Yeni Clio 109.400 TL ve Megane Sedan 151.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

    Renault Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya kapsamında ayrıca Renault Kasko ve uzatılmış garantide 500'er TL indirim imkanı da yer alıyor.



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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa. en beğenilen
    4 teker bir arabanız varsa bence hiç kasmayın.

    Her yerden kredi mesajları geliyor, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar vs. Açmısın, işin var mı diye soran yok, Nasıl ödeyecek bu insanlar sonra, sektör salgın nasıl seyredecek ?

    Kredi demek sıcak para faizi demek, sıcak para da başkasına çalış, köle ol demek,
    4 teker bir arabanız varsa bence hiç kasmayın. Her yerden kredi mesajları geliyor, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar vs. Açmısın, işin var mı diye so...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    kuruwa (hasan uçar) 9 dk.
    Bu şartlarda 4 yıl sonra ödede deseler yaş iş bu ülkede.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 50 dk.
    "Şimdi al da neyle öde kampanyası" yapmaları lazım bide.
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    Ibrahim Akca 58 dk.
    2021 e kaç ay kaldı ki? 6 ay var. 6 ay sonra ödemeye başla yerine 2021 yazınca ne oluyor?
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    diyar kaptan 1 sa. yeni yorumcu
    Renault iflas etti diye haber yaptılar ya burada. iflas etmedi mi ?
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    Darknesia (Darknesia ) 1 sa.
    Bugün alayım hiç ödemeyeyim? Olmaz mı? :)
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    aksinaletinsan (mert Yucel) 1 sa.
    Oran saçma olmuş gibi. 50k/36ay/62k tutuyor. Bunlar 2*36=72bin! 45bine!
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa. en beğenilen
    4 teker bir arabanız varsa bence hiç kasmayın.

    Her yerden kredi mesajları geliyor, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Bankalar vs. Açmısın, işin var mı diye soran yok, Nasıl ödeyecek bu insanlar sonra, sektör salgın nasıl seyredecek ?

    Kredi demek sıcak para faizi demek, sıcak para da başkasına çalış, köle ol demek,
    Yanıtla +7
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa.
    Megane Sedan neysede diğerleri motorsiklet gibi nasıl motorlar öyle. Bir de 2020 model clio'larda hala arka camlar Cem Yılmaz'ın 10 sene önce dalga geçtiği gibi çevirmeli değil mi?
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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