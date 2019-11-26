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    2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı

    Tasarımında küçük, teknoloji alanında ise önemli değişikliklere ev sahipliği yapan 2020 Renault Espace tanıtıldı. Renault ailesinde bir ilk olan LED Matrix Vision adaptif farlar da yeni Espace'da.
    8 sa.
    2,3b
    13
    19
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı
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    Fransız üretici Renault’nun amiral gemisi modeli Espace yenilendi. İç ve dış tasarımı güncellenen, yeni teknolojilere kavuşan 2020 Renault Espace, önümüzdeki yılın ilkbaharında Avrupa’da satışa sunulacak.

    2020 Renault Espace’in dış tasarımında oldukça küçük dokunuşlar mevcut. Buradaki en büyük yenilik, ön farların Renault ürün gamında bir ilk olan adaptif LED Matrix Vision teknolojisiyle donatılmış olması diyebiliriz. Panoramik cam tavan 2020 Renault Espace’in tüm versiyonlarında standart hale getirilmiş. Bunun yanı sıra LED stopların tasarımı değiştirilmiş, yeni tasarım jantlara ve arka difüzöre geçiş yapılmış. Ayrıca en tepedeki Initiale Paris versiyonunun ön yüzünde de ufak bir değişim yapılmış.

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    2020 Renault Espace’in iç mekanındaki değişim dış taraftakine göre daha fark edilir. Konsolun merkezi, yeni depolama bölmesiyle yeniden elden geçirilmiş ve bu alanda iki adet bardak tutacağı, USB girişleri ve kablosuz şarj ünitesine yer verilmiş. Apple CarPlay ve Android Auto desteğine sahip 9.3 inç ekrandan kontrol edilen bilgi-eğlence sisteminin arayüzü Easy Link’in en son sürümüne yükseltilmiş. Sürücünün önünde de 3D navigasyon özelliğine sahip 10.2 inç dijital gösterge ekranı ve head-up display kullanılmış.

    2020 Renault Espace, yeni teknolojileriyle tanıtıldı
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    Beş veya yedi koltuklu olarak tercih edilebilen 2020 Renault Espace’in kaputu altında üç farklı seçenek mevcut. Bunlardan ilki 1.8 litre dört silindirli turbo benzinli ünite. 225 beygir güç üreten bu motor yalnızca 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman ile kombine edilebiliyor. 2.0 litre dizel motor ise 160 beygir ve 200 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip. Bu seçeneklerde de 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneğine yer verilmiş.

    2020 Renault Espace, 0 – 160 km/s arasında çalışan seviye 2 otonom sürüş teknolojileriyle donatılmış. Bunlar arasında adaptif hız kontrolü ve şerit ortalama yardımcısını bir araya getiren Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Desteği, gelişmiş park asistanı, arka çapraz trafik uyarısı, aktif acil durum freni, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü dikkat uyarısı ve kör nokta uyarı sistemi gibi özellikler mevcut.

    2020 Renault Espace’in özellikleri arasında dört tekerlekten yönlendirme sistemi de bulunuyor. Bu sistem sayesinde arka tekerlekler 50 km/s hıza kadar ön tekerleklerin zıt yönünde dönerek aracın dönüş çapını azaltıyor. 50 km/s ve üzeri hızlarda ise ön tekerleklerle aynı yönde dönerek yol tutuş ve güvenliği artırıyor. Ayrıca, aracın yüksekliğini yol durumuna veya sürüş moduna göre anlık olarak ayarlayabilen adaptif süspansiyon sistemi de donanımlar arasında.



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    osmanli64 16 dk. texjrwillerjr
    Estağfurullah hocam, anlayışınız yeterli. Teşekkür ederim :)
    Yanıtla +1
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    mtan 57 dk.
    Scenic bile gelmiyor, bu hiç gelmez... Aslında MPV en mantıklı araçlar da çakma SUV’lar Türkiyede önünü kapadı MPV, nin...

    Geçen sene bir reno bayisinde dedim niye Scenic getirmiyorsunuz? Ne getirek abi, ne gereği var işte Kadjar var dedi kocaman bak dedi.. Scenicin yerini aldı işte dedi... Scenic kullanmış biri olarak bir MPV, nin tadı ve ferahlığı bambaşka...Hele bu Espace bambaşka tabii de ancak fotolarına bakabiliyorum...
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    Çaylak_Doktor 3 sa.
    Çok tok görüntüye sahip
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    darkhair 4 sa. hckoca
    Bir önceki kasası özel sipariş üzerine geliyordu ve 1.6dci 160bg di. Bazı Renault showroomlarında var hatta Türkiye'de. İçi aşırı iyi. Premium hissini sonuna kadar veriyor bence
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    faniseyler 5 sa.
    Kadjar varken aynı fiyat bandında kimse bunu almaz
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    yc#1 4 sa. faniseyler
    Kadjar C, Espace ise Kadjar'ın abisi Koleos gibi D segmenti.
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    Ussuz 4 sa. faniseyler
    Kadjar ile aynı fiyat bandında olursa esas herkes bunu tercih eder. Şahsi düşüncem bu araç çok daha iyi bir araç özellikle tasarım konusunda
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    lojistisyen 6 sa.
    Prestij için birkaç büyük bayiye getirip sergilerler



    Makyajsız kasadan var piyasada birkaç tane
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    DH Misafiri 6 sa.
    Bu araba Talismandan daha premium olmuş. Türkiye'ye gelse ya Talismandan pahalı olur ya da hemen hemen aynı fiyata satılır. Renodan Talismanın üstü bir E segment araç bekliyorum
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    yc#1 4 sa. DH Misafiri
    Makyaj öncesi 1.6 dCi ile sipariş üzerine geliyordu. Makyaj sonrası Koleos gibi bu motoru kaybettiği için gelmez.
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    muratkaya 6 sa.
    Tipi çok güzel.
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    lordplanett 7 sa.
    Scenic gelmediyse bu hiç gelmez.
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    Schtroumpf Grognon 7 sa.
    arka tarafi bi an citroen c4 vtr/vts sandim
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    Galeri, 2020 renault espace ve
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