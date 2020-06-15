2020 Seat Ateca, yeni motor ve teknolojilerle geldi

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Geçtiğimiz hafta teaser görseliyle gelişinin sinyallerini veren 2020 Seat Ateca bugün resmi olarak tanıtıldı. Yeni teknolojilerle donatılan makyajlı Ateca’nın tasarımında da büyük kardeşi Tarraco’dan esintiler mevcut.

Büyüyen ve tasarımı değişen ızgara, yeni LED farlar ve yeniden tasarlanan sis lambalarını makyajlı Seat Ateca’daki kozmetik dokunuşlara örnek gösterebiliriz. Bunun yanı sıra, elden geçirilen motor kaputuyla da ön bölümün biraz daha yüksek görünmesi sağlanmış. Makyajlı Ateca’nın arka tarafında da yeni bir tampon ve LED stoplar karşımıza çıkıyor. Söz konusu aydınlatmalar üst paketlerde dinamik sinyal lambalarıyla kombine edilmiş. Bunun yanı sıra arkadaki Ateca yazısının da fontu değiştirilmiş.

Seat Ateca’nın donanım seviyeleri makyaj operasyonu sonrası da aynı kalmış. Fakat en tepedeki konfor odaklı Xcellence’in ismi değiştirilerek “Xperience” yapılmış. Makyajlı Ateca’nın güncellenen iç mekanında da yeni deri kaplı direksiyon simidine yer verilmiş. Kapı içleri de yenilenmiş ve kumaş, mikrosüet veya deri gibi farklı döşeme seçeneklerine yer verilmiş.

2020 Seat Ateca’nın üst paketlerinde 10.25 inç dijital gösterge ekranı ve ısıtmalı ön cam gibi standart özellikler kullanılmış. Sekiz yönlü elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu, iki Type C USB girişi, ambiyans aydınlatması, kablosuz akıllı telefon şarj ünitesi, sesli komut sistemi de makyajlı Ateca’nın özellikleri arasında. Konsolun merkezine standart olarak yerleştirilen 8.25 inç bilgi-eğlence ekranının boyutu da üst paketlerde 9.2 inç’e yükseliyor.

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2020 Seat Ateca motor seçenekleri

2020 Seat Ateca’nın kaputu altında benzinli ve dizel seçenekler mevcut. Benzinli tarafın giriş seviyesinde, 110 beygirlik 1.0 litre üç silindirli TSI motor bulunuyor. Miller çevrimi ve değişken geometrili turbo kullanan, manuel şanzımanla kombine edilen motorun yüzde 10 daha verimli olduğu ifade ediliyor. Onun bir üstünde de 150 beygirlik 1.5 litre TSI dört silindirli motor yer alıyor. Sürüş koşullarına göre sadece iki silindirle çalışabilen motor, manuel veya DSG kombinasyonuyla satına alınabiliyor.

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Benzinli tarafın en güçlü seçeneği olan 2.0 litre TSI ünite ise 190 beygir güç üretiyor. Söz konusu ünite, sadece DSG ve 4Drive adı verilen dört tekerlekten çekiş sistemiyle tercih edilebiliyor. 2020 Seat Ateca’nın dizel seçeneklerine baktığımızda, 1.6 litre TDI ünitelerin yerini 2.0 litre TDI’a bıraktığını görüyoruz. Söz konusu ünitenin 115 beygirlik versiyonu yalnızca manuel şanzımanla, 150 beygirlik versiyonu ise manuel veya DSG ile kombine edilebiliyor. 150 beygir ve DSG kombinasyonu, 4Drive dört tekerlekten çekiş sistemiyle de tamamlanabiliyor.

Son olarak, 2020 Seat Ateca’nın güvenlik teknolojileri de güncellendi. Bunlar arasında ön bölge asistanı, şerit değiştirme asistanı, güvenli çıkış yardımcısı ve “PreCrash” çarpışma hazırlığı gibi özellikler mevcut. Çarpışma hazırlığı, sensörler üzerinden 2 saniyeden uzun süren bir kritik sürüş durumu algıladığında ön emniyet kemeri aktif gergi sistemini aktive ederek kemer boşluklarını alıyor, bunun yanı sıra açık olan cam veya panoramik açılır cam tavanı hızla kapatarak olası bir çarpışma anında içeriye yabancı cisimlerin girmesini engelliyor.

2020 Seat Ateca’nın ne zaman satışa sunulacağı ve fiyatı henüz belli değil. Güncel modelin ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 264 bin TL.

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