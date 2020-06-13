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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yeni nesil yüksek voltajlı pilleri sayesinde pil hücre kapasitesini 120 amper saate yükselterek selefine göre yüzde 30'luk menzil artışı sunan BMW i3 (120 Ah) Türkiye'de yollarına çıkmaya hazır.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    2014 yılından beri segmentinin en popüler otomobillerinden biri olmayı başaran BMW i3, elektrikli mobilite alanında yenilikleriyle dikkat çekiyor. Uzun menzilli BMW i3 (120 Ah), 407.800 TL’den başlayan fiyatlarla Türkiye yollarına çıkmaya hazır.

    Her biri on iki lityum-iyon depolama hücresine sahip ve sekiz modülden oluşan bataryasıyla BMW i3 (120 Ah), bir önceki nesline göre yüzde 30’luk bir menzil artışı sunuyor. BMW i3 (120 Ah), yeni nesil yüksek voltajlı pilleri sayesinde pil hücre kapasitesini 120 amper saate yükselterek günlük kullanımda ortalama 260 kilometrelik menzil performansı sunarken, bu değer kullanıma bağlı olarak 335 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

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    BMW’nin 8 yıl ve maksimum 100.000 kilometre batarya garantisi verdiği BMW i3 (120 Ah), modüler tasarımı sayesinde Borusan Otomotiv yetkili servislerinde kolaylıkla onarım ya da batarya değişimi yapılabilmesine olanak sağlıyor.

    Uzun menzilli BMW i3 Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    BMW’nin elektrikli sürüş karakterini ortaya koyan eDrive teknolojisiyle birlikte gelen BMW i3 (120 Ah), 170 beygir güç sunan elektrik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 7.3 saniye ulaşıyor. Kalkıştan itibaren kesintisiz bir güç sunan BMW eDrive teknolojisi, sessiz sürüş performansıyla konforu maksimum seviyeye taşırken, emisyonsuz olmasıyla da daha çevreci bir sürüşe imkan sağlıyor. Ayrıca, hızlı şarj istasyonundan yapılan şarj işlemiyle yaklaşık 40 dakikada %80 doluluk seviyesine gelebilen araç kısa şarj süresiyle birlikte şehir içi kullanımı kolaylaştırıyor.

    ChargeNow kartıyla birlikte Eşarj’ın sunduğu ortak şarj hizmetlerinden yararlanabilen BMW i3 (120 Ah) sahipleri, ilave olarak 100 TL’lik bedelsiz kullanım hakkına da erişebiliyorlar. Ayrıca, bütün BMW i sahipleri için geçerli olan ve şarj süresini önemli ölçüde azaltan BMW i Wallbox, kullanıcıların talep ettiği lokasyona ücretsiz olarak kurulmaya devam ediyor. Standart şarj kablosuyla beraber, ortak şarj istasyonlarından faydalanma imkanı sağlayan mavi şarj kablosu ise BMW i3 (120 Ah) sahibi olan BMW tutkunlarına hediye olarak sunulmaya devam ediyor.



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    pro-üye (olcay parlak) 1 sa. en beğenilen
    Uzun menzilli BMW i3 (120 Ah), 407.800 TL ’den



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 5 dk.
    260km uzun menzilli mi oluyor yav? Milletin ki 600 falan gitmiyor muydu? Bu nasıl uzun menzil öyle? Hatta yanlış bilmiyorsam Tesla seneye falan 1000km menzilli bile çıkartacaktı.
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    Clusive (Oğuzhan ) 30 dk.
    Şu fiyatlara bak. İlk bulduğum fırsatta gideceğim.
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    haberelectro 45 dk.
    i3 mü kaldı ya bmw nin elinde patladı gitti
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    edgar1899 (Mühendis Bey) 41 dk. haberelectro
    O fiyat ve menzili ile zaten başarılı olması söz konusu olamazdı AB'de. Bizde zaten süs olsun diye satışa çıkıyor.
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    Angelica 50 dk.
    Fiyat uygun bence.
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    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 56 dk.
    Uzun menzilli BMW i3 (120 Ah), 407.800 TL ’den başlayan


    Bu kadar bilgi yeterli bana.
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    pro-üye (olcay parlak) 1 sa. en beğenilen
    Uzun menzilli BMW i3 (120 Ah), 407.800 TL ’den



    Sen hazırda bekle öyle kanka
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