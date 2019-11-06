Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi

    Haftalardır 2020 Skoda Octavia üzerinden yoğun bir teaser kampanyası yürüten Çekyalı üretici, otomobilin kokpiti hakkında ilk kez fikir sahibi olmamızı sağlayan yeni görseller paylaştı.
    2 hf.
    37,2b
    1
    20
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi
    Tam Boyutta Gör

    2020 Skoda Octavia’nın tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kaldı fakat Çekyalı markadan otomobille ilgili ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Daha iki gün önce kısa bir video yayınlayan şirket, şimdi de 2020 Skoda Octavia’nın kokpitini gösteren çizimler paylaştı.

    Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı"

    “İlk bakış” adı altında paylaşılan çizimler vasıtasıyla dördüncü nesil Skoda Octavia’nın kabininde köklü bir değişimin yaşanacağını görebiliyoruz. Skoda, üzerinde multimedya tuşları bulunan yeni iki kollu ergonomik direksiyonun özellikle altını çiziyor. Bunun yanı sıra, 2020 Skoda Octavia’nın çok katmanlı dijital gösterge ekranına sahip olacağı belirtiliyor. Merkezde ise tablet görünümlü geniş bir multimedya ekranı mevcut.

    2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi
    Tam Boyutta Gör

    2020 Skoda Octavia'nın sızdırılan dış tasarımı

    2020 Skoda Octavia’nın kabinindeki en büyük değişimlerden biri de, aşina olduğumuz vites topuzunun yerini oldukça küçük bir anahtarın almış olması. Yeni Octavia’daki DSG şanzımanın kontrolü bundan böyle shift-by-wire teknolojisi kullanan bu anahtar ile elektronik olarak yapılacak. Bunun yanı sıra 2020 Skoda Octavia’da Climatronic üç bölgeli klima sistemi de görev yapacak. Kablosuz şarj ünitesi ve elektronik park freni ile kokpit ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler de yeni Octavia’nın özellikler arasında bulunacak.

    Çekyalı üretici, 2020 Skoda Octavia’nın selefine göre daha geniş bir kabine sahip olacağının altını çiziyor. 2020 Skoda Octavia’nın tanıtımı 11 Kasım’da Prag’da düzenlenecek bir etkinlikte yapılacak. Otomobille ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarıyor olacağız.



    https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/design-sketches-provide-first-glimpse-of-the-interior-concept-for-the-new-skoda-octavia/ Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Celonfix 2 hf.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gitarist308 2 hf. en beğenilen
    Yani eyvallah VAG lanet, DSG patlak, avrupanin fakir arabasi, Sureyya hanim vs elestirin de, konsept cizimler gercegi yansitiyorsa cogu C sinifi sedan aractan iyi bir arac olmamis mi? Yigidi oldurup hakkini vermek gerekmiyor mu? Neyini begenmediniz gercekten mantikli aciklayabilecek bir kisi var mi?
    Yani eyvallah VAG lanet, DSG patlak, avrupanin fakir arabasi, Sureyya hanim vs elestirin de, konsept cizimler gercegi yansitiyorsa cogu C sinifi sedan aractan ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    bu tarz arabalara sallıyoruz beklentiyi yüksek tutuyoruz ama bizim verdiğimiz paralar yüzünden. bu araç çıkar 250-350 bin arası senelik yüzde 40 faizle satın alırsın gelir 500-550ye kaskosu vergisi benzin 7 lira vs girmiyorum zatende adamlar bizim kadar konuşmuyor niye 18 bin euro avrupada 48 ay yıllık %4 faiz ile 3 bin euro peşinat 15 bin euro 1500 euro faiz 48 ayda 16500 euro geliyor oda 315 euroya falan burada aylık 315 tlye son çıkan iphone alamıyorsun geçen seneli modelini alırsın 315 tl ye adamların umurunda değil kısaca bende 3 bin lira peşinat ayda 315 tlye kendi kazandığım para birimine göre octavia alsam banane tasarımında ayağımı yerden kesiyor der geçerim biz faizle 500 bin verince beklenti farklı oluyor adamlara sallıyoruz bu sefer şöyle yapmış böyle yapmış orası plastik burası bilmem araç 18 bin euro liste fiyatı alooo diyen yok 315 euro taksitle alıyor adam plastik olacak alcantara mı döşesin 315 euroya :))
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    EfsaneFocus 2 hf.
    Şu yeni nesil jantları bi sevemedim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mustafasc 2 hf.
    Passat fiyatı istemezlerse alınası duruyor..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Schtroumpf Grognon 2 hf.
    octavia zaten basta station kasasiyla avrupa'da cok tutulan bir arac. jetta'nin acigini kapatacagini dusunursek burada da tercih edilir.

    keske sanziman konusunda gelistirme olsa, tork vs hibritte artirilmis halde gelse.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    madhane 2 hf.
    Bi banami bmw 3 serisi cakmasi gibi geldi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Guaire 2 hf.
    "Çekyalı" nedir?

    Almanyalı mı diyorsunuz, Alman mı diyorsunuz?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    parker48 2 hf.
    Bu yeni Octavia ile baya bir konu açıldı, bakalım satışları nasıl olacak.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    muratkaya 2 hf.
    Sırf eleştirmek için eleştiriyorsunuz. 2 bağlantılı direksiyon yapmışlar, gösterge paneli, multimedia ekranı, orta konsol ve bir bütün olarak tüm konsol çok güzel duruyor. Golf'e benzeyecek tabi, aynı markanın arabası sayılırlar, benzer tasarım izlerini taşımaları gayet normal. VW grubunu hiç sevmem ve almam, alana da saygı duymam o ayrı konu ama tasarım güzel...
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    por favor 2 hf.
    Mdf kullanılmış gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    .PanxeR. 2 hf.
    Hem Skoda hem VW araçları çok fazla Audi'ye benzemeye başladı , kötü birşey değil tabiki bir Audi'niz yoksa.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    37165 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, 2020 skoda octavia ve
    8 etiket daha yeni octavia yeni octavia ne zaman tanıtılacak 2020 octavia tanıtım tarihi Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Barış Cankı MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Sony, mobil hizmetlerini sonlandırmaya devam ediyor 2 hf. Intel eski yazılım kullanarak işlemcisinin EPYC yongasından %84’e kadar hızlı olduğunu iddia etti 2 hf. AMD’nin 32 çekirdekli Threadripper modelinin fiyatı sızdı 2 hf. Alcatel, çocuk odaklı yeni tabletini duyurdu 2 hf. Yuvarlak ekranlı Xiaomi Mi Watch Pro yolda 2 hf. Mobil uygulamanın tüm bileşenleri Mobilefest’te buluşuyor! 2 hf. Birinci nesil Pixel akıllı telefonlar, Aralık ayında son güncellemesini alacak 2 hf. Beyne yerleştirilen elektrotlar, opiat bağımlılığını tedavide kullanılacak 2 hf. Akıllı hoparlörlere lazerle komut gönderilebiliyor 2 hf. The Batman filmi için Colin Farrell ve Andy Serkis’in adları geçiyor 2 hf. Porsche Design tasarımlı iki yeni AOC monitör duyuruldu 2 hf. Nokia markalı televizyonlar yakında piyasaya sürülecek 2 hf. En iyi iki FPS faresinden biri "Steelseires Sensei Ten incelemesi" 2 hf. Arka tekerleğe entegre motoruyla 1,000 Nm tork sunan elektrikli motosiklet: Verge TS 2 hf. "HES sayesinde 3,5 milyar doların yurt dışına çıkışı önlendi" 2 hf. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro resmen tanıtıldı 2 hf. Dell en güçlü dayanıklılık odaklı tablet modelini duyurdu 2 hf. Resmiyet kazandı: Chromium tabanlı Edge tarayıcısı Linux'a da gelecek 2 hf. Xiaomi Mi Watch'tan sonra şimdi de Redmi Watch geliyor 2 hf. Xiaomi kamerada iddialı | 108MP kameralı Mi Note 10 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN 2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi Sonraki Twitch platformunda kan kaybı sürüyor 2 hf. Huawei, EMUI 10 arayüzünün kararlı sürümünü alacak cihazları açıkladı 2 hf. İşte Aston Martin imzalı ilk motosiklet: 180 beygirlik AMB 001 2 hf. Call of Duty Modern Warfare RTX Grafik Karşılaştırması 2 hf. Kullanıcılar iOS 13.2'nin arka plandaki uygulamaları hızlıca kapatmasından şikayetçi 2 hf. Oppo’dan katlanabilir telefonlara Asus PadFone tarzı yaklaşım 2 hf. Intel Xeon E serisi güncellendi 2 hf. Makyajlı Toyota C-HR Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Tiktok'un büyümesi yıllar sonra ilk kez yavaşladı 2 hf. ATM Coin kurucularına dolandırıcılıktan 4.25 milyon dolar ceza 2 hf. ASELSAN 9 aylık net karını KAP'a bildirdi 2 hf. Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor 2 hf. İngiliz havacılık dergisinden İstanbul Havalimanı için prestijli ödül 2 hf. PS Plus Kasım 2019 oyunları indirmeye sunuldu 2 hf. Hesaplı alışveriş için kasım ayını tercih etmenizi sağlayacak 5 cazip neden 2 hf. Google doktorlar için arama motoru geliştiriyor 2 hf. Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı 2 hf. Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor 2 hf. En pahalı ışığa dokunmak "Nanoleaf Canvas incelemesi" 2 hf. Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim