2020 Skoda Octavia'nın kokpitinden ilk resmi görüntü geldi

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2020 Skoda Octavia’nın tanıtılmasına bir haftadan az bir süre kaldı fakat Çekyalı markadan otomobille ilgili ipucu paylaşımları gelmeye devam ediyor. Daha iki gün önce kısa bir video yayınlayan şirket, şimdi de 2020 Skoda Octavia’nın kokpitini gösteren çizimler paylaştı.

Ayrıca Bkz. "2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı"

“İlk bakış” adı altında paylaşılan çizimler vasıtasıyla dördüncü nesil Skoda Octavia’nın kabininde köklü bir değişimin yaşanacağını görebiliyoruz. Skoda, üzerinde multimedya tuşları bulunan yeni iki kollu ergonomik direksiyonun özellikle altını çiziyor. Bunun yanı sıra, 2020 Skoda Octavia’nın çok katmanlı dijital gösterge ekranına sahip olacağı belirtiliyor. Merkezde ise tablet görünümlü geniş bir multimedya ekranı mevcut.

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2020 Skoda Octavia'nın sızdırılan dış tasarımı

2020 Skoda Octavia’nın kabinindeki en büyük değişimlerden biri de, aşina olduğumuz vites topuzunun yerini oldukça küçük bir anahtarın almış olması. Yeni Octavia’daki DSG şanzımanın kontrolü bundan böyle shift-by-wire teknolojisi kullanan bu anahtar ile elektronik olarak yapılacak. Bunun yanı sıra 2020 Skoda Octavia’da Climatronic üç bölgeli klima sistemi de görev yapacak. Kablosuz şarj ünitesi ve elektronik park freni ile kokpit ve kapı içlerinde kullanılan yumuşak dokulu malzemeler de yeni Octavia’nın özellikler arasında bulunacak.

Çekyalı üretici, 2020 Skoda Octavia’nın selefine göre daha geniş bir kabine sahip olacağının altını çiziyor. 2020 Skoda Octavia’nın tanıtımı 11 Kasım’da Prag’da düzenlenecek bir etkinlikte yapılacak. Otomobille ilgili tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarıyor olacağız.

https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/design-sketches-provide-first-glimpse-of-the-interior-concept-for-the-new-skoda-octavia/