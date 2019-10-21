2020 Skoda Octavia'nın tasarımı sızdırıldı

Tam Boyutta Gör

Skoda Home Forum'da paylaşılan görsel

2020 Skoda Octavia’nın resmi olarak tanıtılmasına bir aydan daha az bir süre kaldı. Çekyalı üretici geçtiğimiz günlerde otomobilin çizim görsellerini paylaşmıştı. Bugün de 2020 Skoda Octavia’nın tasarımını gözler önüne seren bir görsel paylaşıldı.

Skoda Home isimli bir forum sitesinde paylaşılan görselin gerçek olup olmadığı henüz belli değil. Fakat özellikle otomobilin ön yüzüne baktığımızda, Skoda’nın geçtiğimiz günlerde paylaştığı çizimlerle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. İki parçadan oluşan far tasarımını geride bırakan 2020 Skoda Octavia’nın yeni ızgara ve ön tampon gibi detayları da kattığımızda çok daha dinamik bir ön yüze kavuştuğunu söylemek mümkün.

Ayrıca Bkz. "Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak"

2020 Skoda Octavia’nın yan bölümüne baktığımızda, yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulan makyajlı Superb modelinden izler görüyoruz. Farların köşesinden başlayan yüksek omuz çizgisi ve çift tonlu büyük jantlar bu alanda benzerlik gösteren detaylardan. Paylaşılan görselde 2020 Skoda Octavia’nın arka kısmı görünmüyor. Fakat çizimlerden yola çıkarak bu alanda da yeni grafiklere sahip LED arka far grubu ve markanın diğer yeni modellerindeki gibi büyük bir ‘Skoda’ yazısı görmemiz muhtemel görünüyor.

Tam Boyutta Gör

Çekyalı üretici 2020 Skoda Octavia’nın teknik özellikleri konusunda son derece ketum. Kesin olan bir şey varsa o da otomobilin MQB platformunun güncel bir versiyonu üzerine kurulu olacağı. Bu modüler mimari, hafif hibrit ve plug-in hybrid sistemlerin 2020 Skoda Octavia’da da kullanılmasını mümkün kılacak. Bunun dışında aşina olduğumuz 1.0 litre üç silindirli ve 1.5 litre dört silindirli benzinli seçenekler ile 1.6 litre ve 2.0 litre turbo dizel ünitelerin de kaputun altında sunulması beklenebilir.

5 kapılı liftback ve station wagon seçenekleriyle sunulmaya devam edecek 2020 Skoda Octavia’nın resmi tanıtımı 11 Kasım’da yapılacak. Skoda’nın bu tarihte düzenleyeceği özel etkinlikte otomobilin tüm detaylarını öğrenmiş olacağız.