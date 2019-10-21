Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak

Tam Boyutta Gör

Toyota, 24 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda ultra kompakt bir elektirkli aracın üretime hazır versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Ultra kompakt ibaresi aracın son derece küçük olduğuna işaret ediyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung'un ekran altı kameraya sahip telefonu, 2020'nin ilk yarısında gelebilir"

Kısa mesafeli yolculuklar için ideal

Japonya merkezli otomotiv devi, bu minik elektrikli aracı, şehir hayatını desteklemek için geliştirdiğini ve insanlara hareket özgürlüğü sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Kısa mesafeli yolculuklar için özel olarak tasarlanmış araçta iki koltuk mevcut ve özellikle uzun mesafe yürüyemeyen insanlar için son derece ideal.

Tam Boyutta Gör

Toyota'nın bu aracı tanıtmak için "kısa mesafeli yolculuklar için" tabirini kullanmasının ise bir nedeni var. Zira saatte 37 km/s hıza çıkabilen bu araç, tek bir şarjla 100 km. yol gidebiliyor. Şirket bu elektrikli araç modelini 2020 yılının sonlarında satışa sunacağını açıklarken, fiyat konusunda ise henüz belirtilmiş bir rakam yok.

https://www.engadget.com/2019/10/19/toyota-ultra-compact-ev-tokyo-motor-show/