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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak

    Japon otomotiv devi Toyota, birkaç gün sonra düzenlenecek olan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda üretime hazır bir hale getirilen minik bir elektrikli araç modelini tanıtacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak
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    Toyota, 24 Ekim-4 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 2019 Tokyo Otomobil Fuarı'nda ultra kompakt bir elektirkli aracın üretime hazır versiyonunu tanıtacağını duyurdu. Ultra kompakt ibaresi aracın son derece küçük olduğuna işaret ediyor.

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    Kısa mesafeli yolculuklar için  ideal

    Japonya merkezli otomotiv devi, bu minik elektrikli aracı, şehir hayatını desteklemek için geliştirdiğini ve insanlara hareket özgürlüğü sağlamayı hedeflediklerini belirtiyor. Kısa mesafeli yolculuklar için özel olarak tasarlanmış araçta iki koltuk mevcut ve özellikle uzun mesafe yürüyemeyen insanlar için son derece ideal.

    Toyota, Tokyo Otomobil Fuarı'nda minik elektrikli aracını tanıtacak
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    Toyota'nın bu aracı tanıtmak için "kısa mesafeli yolculuklar için" tabirini kullanmasının ise bir nedeni var. Zira saatte 37 km/s hıza çıkabilen bu araç, tek bir şarjla 100 km. yol gidebiliyor. Şirket bu elektrikli araç modelini 2020 yılının sonlarında satışa sunacağını açıklarken, fiyat konusunda ise henüz belirtilmiş bir rakam yok.



    https://www.engadget.com/2019/10/19/toyota-ultra-compact-ev-tokyo-motor-show/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ceo-tr 49 dk.
    elektrik motorlarını ve bataryayı söküp tabanı boş bırakın. çakmaktaşlar gibi koşa koşa götürürüz. hem daha çevreci.
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    oly1786 1 sa.
    37 km hızla Türkiye yollarında hiç şansı yok, canını alırlar adamın.
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